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Новини Війна
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Війська РФ тримають під вогневим ураженням Херсон, внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець, - ОК "Південь"

херсон

В рамках стабілізаційних заходів збільшилась кількість виявлень колаборантів та посіпак окупаційної влади. Також на півдні України ускладнився підрахунок втрат російських загарбників через віддаленість їхнього розташування.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня стабільно напружена.

Наші підрозділи продовжують стабілізаційні заходи, закріплення на деокупованих територіях, встановлення вогневого контролю над транспортно-логістичними шляхами та дислокацією військ окупантів на лівобережжі.

Ворог продовжує облаштування оборонних споруд та рубежів, здійснює передислокацію підрозділів з метою уникнення вогневих уражень з правого берега.

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки.

В Новій Каховці припинила роботу центральна міська лікарня. Все медичне обладнання та машини швидкої допомоги вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У деокупованому Херсоні діти просять воїнів ЗСУ залишати їм автографи прямо на одязі. ФОТО ДНЯ

По тилових регіонах України продовжує терор ракетно-дроновими атаками із ураженням критичної інфраструктури.

З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії триває застосування безпілотної аеророзвідки.

Окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон. Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.

З РСЗВ ворог вдарив вдень по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Минулося без постраждалих.

Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань. На даному етапі відомо про радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Решта потребує дорозвідування.

В Чорному морі продовжується функціонування зернових коридорів за планом Стамбульського координаційного центру.

Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".

Однак, нагадаємо, зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет. Не нехтуйте попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог. Ворог продовжує шантаж і удари по критичній інфраструктурі, імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють свій підрозділ під час втечі з Херсона. ВIДЕО

В рамках стабілізаційних заходів збільшилась кількість виявлень колаборантів та посіпак окупаційної влади, дехто з них намагається "перефарбуватися", але місцеві мешканці добре пам’ятають кожного.

Не піддавайтеся на провокації, пам’ятайте, що ворог ускладнюватиме нам умови життя саме через розрахунок на озлобленість і виведення з рівноваги суспільного єднання", - йдеться у зведені ОК "Південь".

Автор: 

армія рф (17801) обстріл (29105) Херсон (3434) Херсонська область (5874)


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Топ коментарі
+17
пану відповім дуже просто і зважено, не кидайте камення в бік США, Ви і такі як Ви маєжте їм дякувати за ту допомогу, яку отримали від них і цим відкинули ворога на ті мясця, де він сьогодні знаходиться. В США їх Президент має турбуватися за населення США, а ми вибрали собі Президента і Верховного головнокомандучава, то чоиму Ви в нього не запитуєте де наше озброєння? Чому за три роки до початку російського активного вторгнення вони не закупили для МО України жожного снаряду? Чому не зробили ракети "Нептун", "Грім 2", "Вільха М", "Верба" та інші, проекти і гроші на які їм залишили "бариги"? Чи можливо в них є свої проети "квартал", "Беня" чи "Голоброродько"? Чому першою справою уряду і Президента було розмінування Чонгара і відведення військ, побудова доріг, мільярдного лісу, а не оборона, в нас вже закінчилась війна? А херсонцям потрібно набратися мужності і перетерпіти цю навалу, поки наші ЗСУ не відкинуть цю наволоч подалі в Крим, а потім за Крим. Допомагаємо і віримо ЗСУ. Все буде Україна.
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18.11.2022 08:05 Відповісти
+6
Ви до цього часу дивитися "марафон"? Тоді краще подивіться про Голобородьку, це одне і теж і режисери одні. Я з початку марафону не вмикаю свій телевізор і вважаю це правильно. Без "марафону" є купа джерел правдивої інформації.
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18.11.2022 08:23 Відповісти
+4
Кажуть, що новина про снаряди - це "вброс", але ж по чайній ложці, або "ми вам не дамо, бо вдарите по росії" - це факт.
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18.11.2022 07:23 Відповісти
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І це тільки початок. Ворог близько від міста, і так триватиме, поки не будуть уражені його батареї.
А чим, коли вже зараз США кажуть, що через нас у них озброєння закінчується. Про зенітні ракети, які - дві одразу - не самоліквідувалися, вже знаєте.
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18.11.2022 07:21 Відповісти
Кажуть, що новина про снаряди - це "вброс", але ж по чайній ложці, або "ми вам не дамо, бо вдарите по росії" - це факт.
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18.11.2022 07:23 Відповісти
«‎Дні необмеженої фіндопомоги Україні від США добігають кінця».
Про це заявив член Палати представників Метт Гейц після внесення законопроекту про аудит допомоги Україні. Серед його авторів - трампісти Марджорі Грін, яка обіцяла не дати нам ані пенні, та Пол Госар, який порівнював українців із «‎гарматним м'ясом».
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18.11.2022 07:48 Відповісти
Ну і що, хтось там щось заявив? За той законопроект ще треба проголосувати. Дурнів і запроданців скрізь достатньо. Западу невигідна поразка України, тому допомога буде тільки збільшуватись.
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18.11.2022 09:14 Відповісти
пану відповім дуже просто і зважено, не кидайте камення в бік США, Ви і такі як Ви маєжте їм дякувати за ту допомогу, яку отримали від них і цим відкинули ворога на ті мясця, де він сьогодні знаходиться. В США їх Президент має турбуватися за населення США, а ми вибрали собі Президента і Верховного головнокомандучава, то чоиму Ви в нього не запитуєте де наше озброєння? Чому за три роки до початку російського активного вторгнення вони не закупили для МО України жожного снаряду? Чому не зробили ракети "Нептун", "Грім 2", "Вільха М", "Верба" та інші, проекти і гроші на які їм залишили "бариги"? Чи можливо в них є свої проети "квартал", "Беня" чи "Голоброродько"? Чому першою справою уряду і Президента було розмінування Чонгара і відведення військ, побудова доріг, мільярдного лісу, а не оборона, в нас вже закінчилась війна? А херсонцям потрібно набратися мужності і перетерпіти цю навалу, поки наші ЗСУ не відкинуть цю наволоч подалі в Крим, а потім за Крим. Допомагаємо і віримо ЗСУ. Все буде Україна.
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18.11.2022 08:05 Відповісти
не будэ
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18.11.2022 10:38 Відповісти
На жаль це очікувано. Херсон треба евакуювати.
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18.11.2022 07:38 Відповісти
По «рассеюшке»стреляют? Своей же территорией называли.
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18.11.2022 07:46 Відповісти
По марафону кажуть що ЗСУ тримає все аж до Криму! Хто п…ть?
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18.11.2022 08:15 Відповісти
Ви до цього часу дивитися "марафон"? Тоді краще подивіться про Голобородьку, це одне і теж і режисери одні. Я з початку марафону не вмикаю свій телевізор і вважаю це правильно. Без "марафону" є купа джерел правдивої інформації.
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18.11.2022 08:23 Відповісти
Тобто, до Польщі ближче чим до Херсону? Не проблема дострелити будь куди.
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18.11.2022 08:27 Відповісти
Трохи не так. Одне відоме курортне містечко на узбережжі ЧМ, але дуже близько до кордону з Кримом - дійсно наше. Але яке там у наших озброєння - питання... Бо заходили на легких катерах
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18.11.2022 08:36 Відповісти
Вогневий контроль. Доволі дієва штука, особливо в Олешківських пісках и степах, де немає де сховатись. Що, так важко з розумінням на восьмий рік війни?
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18.11.2022 09:20 Відповісти
До чого тут Олешки? Я про Херсон, що ОК Південь пише, що орки тримають під вогневим контролем, "розумний"
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18.11.2022 09:46 Відповісти
 
 