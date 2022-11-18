Війська РФ тримають під вогневим ураженням Херсон, внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець, - ОК "Південь"

В рамках стабілізаційних заходів збільшилась кількість виявлень колаборантів та посіпак окупаційної влади. Також на півдні України ускладнився підрахунок втрат російських загарбників через віддаленість їхнього розташування.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня стабільно напружена.

Наші підрозділи продовжують стабілізаційні заходи, закріплення на деокупованих територіях, встановлення вогневого контролю над транспортно-логістичними шляхами та дислокацією військ окупантів на лівобережжі.

Ворог продовжує облаштування оборонних споруд та рубежів, здійснює передислокацію підрозділів з метою уникнення вогневих уражень з правого берега.

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки.

В Новій Каховці припинила роботу центральна міська лікарня. Все медичне обладнання та машини швидкої допомоги вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.

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По тилових регіонах України продовжує терор ракетно-дроновими атаками із ураженням критичної інфраструктури.

З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії триває застосування безпілотної аеророзвідки.

Окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон. Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.

З РСЗВ ворог вдарив вдень по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Минулося без постраждалих.

Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань. На даному етапі відомо про радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Решта потребує дорозвідування.

В Чорному морі продовжується функціонування зернових коридорів за планом Стамбульського координаційного центру.

Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".

Однак, нагадаємо, зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет. Не нехтуйте попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог. Ворог продовжує шантаж і удари по критичній інфраструктурі, імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні.

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В рамках стабілізаційних заходів збільшилась кількість виявлень колаборантів та посіпак окупаційної влади, дехто з них намагається "перефарбуватися", але місцеві мешканці добре пам’ятають кожного.

Не піддавайтеся на провокації, пам’ятайте, що ворог ускладнюватиме нам умови життя саме через розрахунок на озлобленість і виведення з рівноваги суспільного єднання", - йдеться у зведені ОК "Південь".