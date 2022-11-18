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Новини Війна
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За добу від ворожого вогню на Донеччині загинув 1 мирний житель

донеччина,часівяр

За 17 листопада рашисти вбили 1 цивільного у Донецькій області.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 17 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Бахмуті. Ще 4 людини в області зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

обстріл (29105) Донецька область (8788) Кириленко Павло (907)


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