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Новини Війна
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433 дитини загинуло та понад 837 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

діти,загиблі

Станом на ранок 18 листопада 2022 року понад 1270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 433 дитини загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Офісу Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 423, Харківській - 265, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32.

17 листопада внаслідок ракетного удару ворога по приватному будинку в м. Вільнянськ Запорізької області загинуло 10 людей. В тому числі двоє дітей 11 та 17 років.

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16 листопада через обстріл військами РФ м. Ізюм Харківської області отримала поранення 11-річна дівчинка. 17 листопада внаслідок обстрілу окупантами м. Дніпро отримала поранення 15-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

діти (5144) діти війни (126) Офіс Генпрокурора (3276)


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Наші діти, в рази раССєю більше ненавидіти будуть..
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18.11.2022 08:54 Відповісти
А може і ні, бо її вже не буде...
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18.11.2022 09:24 Відповісти
Якась куйня да залишиться...
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18.11.2022 09:25 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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18.11.2022 10:14 Відповісти
 
 