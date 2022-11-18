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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 83 460 осіб (+350 за добу), 2 879 танків, 1 865 артсистем, 5 808 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 83 460 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.11 орієнтовно склали:

особового складу  ‒ близько 83460 (+350) осіб ліквідовано,

танків  ‒ 2879 (+1) од,

бойових броньованих машин  ‒ 5808 (+4) од,

артилерійських систем – 1865 (+5) од,

РСЗВ  – 393 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5),

крилаті ракети  ‒ 480 (+6),

кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од,

спеціальна техніка  ‒ 161 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 83 460 осіб (+350 за добу), 2 879 танків, 1 865 артсистем, 5 808 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються". - йдеться у повідомленні.

армія рф (17801) Генштаб ЗС (6763) знищення (7542) техніка (1849) втрати (4443)


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Топ коментарі
+15
Біля моєї хати така у березні стояла, метрів 700-800 (остання лінія оборони Києва була). Як увалить, то дах хати підскакував на 2 метри. Але ми раділи, що снаряди ще є, і що хлопці жіві (бо "отвєткі" декілька разів у нашу сторону з-за річки прилітали).
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18.11.2022 09:37 Відповісти
+12
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18.11.2022 09:22 Відповісти
+12
Трохи збавився темп утилізації рашистів, суки перебазовуються на Донбас. Але і там дістанемо, все буде Україна!
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18.11.2022 09:30 Відповісти
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18.11.2022 09:22 Відповісти
Піон?
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18.11.2022 09:24 Відповісти
Не "Коксан" - залишаються 4 варіанти дві системи США і дві совка (але якщо я нічого не путаю в Індії є щось подібне).
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18.11.2022 09:36 Відповісти
Якщо дійсно Коксан- значить північнокорейці передали їх рашистам?
Хоча є інфо , що на озброєнні у Іоана такі САУ теж є.
Схиляюсь, що все ж корейські. З Ірану, на мій погляд, складніше транспортувати: з півн. кореєю у раші 100% пряме залізничне сполучення є, а з Іраноом -тільки через Азербайджан та Грузію
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18.11.2022 09:57 Відповісти
Я не просто так написав що це не "Коксан" - по світлині це видно швидше за все це Піон або Гіацинт бо американскі менші за розміром.
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18.11.2022 10:05 Відповісти
А Каспійським морем?
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18.11.2022 10:08 Відповісти
Цілком можливо. Не звернув на це увагу
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18.11.2022 10:39 Відповісти
Біля моєї хати така у березні стояла, метрів 700-800 (остання лінія оборони Києва була). Як увалить, то дах хати підскакував на 2 метри. Але ми раділи, що снаряди ще є, і що хлопці жіві (бо "отвєткі" декілька разів у нашу сторону з-за річки прилітали).
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18.11.2022 09:37 Відповісти
Туреччина і Греція могли би і передати частину своїх M 107 і M 110 але про це здається ніхто і не заїкався.
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18.11.2022 09:59 Відповісти
Добре що вижили,тримайтесь
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18.11.2022 10:18 Відповісти
На Чайці?
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19.11.2022 08:07 Відповісти
Др Нового Года, до 100.000 должны навыбивать...
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18.11.2022 09:28 Відповісти
Йде перегрупування через скорочення сухопутної лінії фронту.
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18.11.2022 09:28 Відповісти
Трохи збавився темп утилізації рашистів, суки перебазовуються на Донбас. Але і там дістанемо, все буде Україна!
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18.11.2022 09:30 Відповісти
Швидкість утилізації кацапів залежить в першу чергу від дій ГШ та ЗСУ, а не від дій кацапів. Кацапам варто було б дуже напружитимь щодо "а чим там таким ЗСУ зайняте, що добова кількість ліквідованих рашкованів зменшилась ?!!".
Правильна відповідь: підготовкою до ще більшого знищення кацапів!!!!
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18.11.2022 09:58 Відповісти
Погоджуюсь, але мають можливість вижити, здатись в полон, або зригнути за порєбрік ...
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18.11.2022 10:03 Відповісти
дуже швидко тікають, падли, обганяють кулі
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18.11.2022 10:22 Відповісти
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18.11.2022 10:09 Відповісти
Погода несприятлива для аеророзвідки.
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18.11.2022 10:38 Відповісти
One of the lowest numbers of
destroyed equipment so far.

It must have been very rainy in Ukraine then.

Weather forecast says down to -5 C at night,
up to +5 C at daylight.

With all the new winter uniforms withstanding rain due non-cotton,
one would have thought the colder
it gets, the more the personnel
needs to move, to keep warm.

5 Shahed drones downed,
but no reconnaissance like Orlan-10.
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18.11.2022 10:24 Відповісти
Не зрозуміла статистика, не зрозуміло, що насправді відбувається.
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18.11.2022 15:29 Відповісти
Палять вату. Чим не вдоволений
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29.12.2022 10:07 Відповісти
Маловати вати.
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18.11.2022 20:01 Відповісти
 
 