Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 83 460 осіб (+350 за добу), 2 879 танків, 1 865 артсистем, 5 808 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 83 460 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 83460 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2879 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5808 (+4) од,

артилерійських систем – 1865 (+5) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5),

крилаті ракети ‒ 480 (+6),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються". - йдеться у повідомленні.