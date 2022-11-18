Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 83 460 осіб (+350 за добу), 2 879 танків, 1 865 артсистем, 5 808 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 83 460 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 83460 (+350) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2879 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5808 (+4) од,
артилерійських систем – 1865 (+5) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5),
крилаті ракети ‒ 480 (+6),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од,
спеціальна техніка ‒ 161 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються". - йдеться у повідомленні.
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Хоча є інфо , що на озброєнні у Іоана такі САУ теж є.
Схиляюсь, що все ж корейські. З Ірану, на мій погляд, складніше транспортувати: з півн. кореєю у раші 100% пряме залізничне сполучення є, а з Іраноом -тільки через Азербайджан та Грузію
Правильна відповідь: підготовкою до ще більшого знищення кацапів!!!!
destroyed equipment so far.
It must have been very rainy in Ukraine then.
Weather forecast says down to -5 C at night,
up to +5 C at daylight.
With all the new winter uniforms withstanding rain due non-cotton,
one would have thought the colder
it gets, the more the personnel
needs to move, to keep warm.
5 Shahed drones downed,
but no reconnaissance like Orlan-10.