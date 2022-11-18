Папа Римський готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ

Папа Римський Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб бути посередником і покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Франциска виданню La Stampa.

Відповідаючи на запитання, чи вірить понтифік у можливе примирення між Москвою та Києвом, він закликав не здаватися.

"Але кожен має взяти на себе зобов’язання демілітаризувати серця, починаючи зі своїх власних, а потім обеззброїти насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажання миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є результатом діалогу", - сказав Папа.

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Як повідомлялося, Папа Римський Франциск наприкінці спільної аудієнції в середу засудив масований ракетний обстріл Росії по Україні, що стався напередодні.