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Папа Римський готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ

папа,франциск,римський

Папа Римський Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб бути посередником і покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Франциска виданню La Stampa.

Відповідаючи на запитання, чи вірить понтифік у можливе примирення між Москвою та Києвом, він закликав не здаватися.

"Але кожен має взяти на себе зобов’язання демілітаризувати серця, починаючи зі своїх власних, а потім обеззброїти насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажання миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є результатом діалогу", - сказав Папа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський про ракетні удари по Україні: Молимося, щоб ті, хто досі робить ставку на війну, передумали. ВIДЕО

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск наприкінці спільної аудієнції в середу засудив масований ракетний обстріл Росії по Україні, що стався напередодні.

Автор: 

обстріл (29105) Папа Римський (336) ракети (4066) Україна (5958)


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Топ коментарі
+36
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18.11.2022 09:55 Відповісти
+33
йде він нах.й.
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18.11.2022 09:48 Відповісти
+31
Знову переговори...
Приїжджай під Бахмут та становись посередником, якщо такий готовий
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18.11.2022 09:48 Відповісти
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йде він нах.й.
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18.11.2022 09:48 Відповісти
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18.11.2022 09:55 Відповісти
Ваше Святейшество, от Вас пользы, как от козла молока
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18.11.2022 11:16 Відповісти
ваше понтейшество
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18.11.2022 11:30 Відповісти
геніально! одне лице, тільки вік різний!
отак буде виглядати пригожін в 80, якщо доживе
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18.11.2022 13:46 Відповісти
Знову переговори...
Приїжджай під Бахмут та становись посередником, якщо такий готовий
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18.11.2022 09:48 Відповісти
Ще один такий перговорщик є - це лавров. Як їх тільки земля носить?
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18.11.2022 10:10 Відповісти
ні, на кримському мосту за островом Тузла. Отам переговори.
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18.11.2022 10:14 Відповісти
Нехай іде за крейсером «Масква
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18.11.2022 09:49 Відповісти
Папа, іди до Біса!
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18.11.2022 09:50 Відповісти
я б краще когось з прихильників старого завіту запросив. щоб спочатку агресору по правій щоці, потім по лівій, потім двушечку в печінку, по яйцям, розбити колінні чашечки, відрубати руки, і кинути голодним крокодилам. потім покурити, ну і починати переговори.
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18.11.2022 09:50 Відповісти
Ні, у старому завіті писали ємно, але коротко, там на подробиці не розмінювалися.
"Айн тахат айн, шен тахат шен..."
"Око за око, зуб за зуб..."
І все зрозуміло.
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18.11.2022 09:54 Відповісти
Тому Новий заповіт і каже щоб ми не робили те зло яке роблять нам кацапи наприклад не гвалтували їх дітей. але це не означає що не треба боротися зі злом.а .папа навіть не може назвати речі своїми іменами.
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18.11.2022 10:50 Відповісти
Папа стара людина, яка вже мало що розуміє. Тим паче виріс у Латинській Америці, для якої вся Східна Європа - це росія, а всі, хто там живе - руські. І зрозуміти чому одні руські вбивають інших руських він уже не здатний. Тому і його заклики спрямовані не до агресора, а до всіх - "Астанавитесь!!!"
Поляк Войтила це було зовсім інше.
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18.11.2022 10:59 Відповісти
Від себе добавлю що Віра-полягає у сміливості казати правду.наприклад назвати путіна -антихристом або церкву гундяя сатанинською сектою.але папа боїться своїх же ліваків та ліберальної преси які його тут же обплюють.тому мужності у нього вистачає лише на вибачення.я не кажу що каяття це -погано ні-навпаки.але йому було слід зазначити що люди які вчинили злочини під прикриттям церкви не вірили у Бога (якщо б вірили боятися його покарання).а то виходить обплював усю церкву в праведників і грішників.
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18.11.2022 11:13 Відповісти
Миротворцев как собак развелось
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18.11.2022 09:50 Відповісти
он уже перед парашей стал раком, если судить по знакам не зодиака.
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18.11.2022 09:50 Відповісти
папа може стати посередником лише між його вищим керівництвом та душами (лядь, якими до біса душами - мертвими!) орків... за бажанням останніх, бо вони вже мають свого такого...
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18.11.2022 09:50 Відповісти
Для таких як цей хитрожопий дід заготовлене особливе місце у пеклі.
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18.11.2022 10:52 Відповісти
,Слуга Сатана , хочет стать посредником лучше пусть расскажет сколько, денег кремлёвских прячет в вато-кане
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18.11.2022 09:52 Відповісти
Продався чи просто дурко цей "папа"!?
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18.11.2022 09:57 Відповісти
Хай в чергу стане. Тут кацапських агентів на декілька повноцінних оперних театрів вистачить. Хором співають те саме.
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18.11.2022 09:57 Відповісти
Да., стань посередником.
Покажи как инквизиция 7 веков на кострах палила людей.
Привяжи ...уйло и бензина туда
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18.11.2022 10:00 Відповісти
До чого тут інквізиція,поясни?
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18.11.2022 10:54 Відповісти
ПР ПНХ!
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18.11.2022 10:01 Відповісти
Он имеет ввиду подставить другую щеку???
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18.11.2022 10:01 Відповісти
Значення цього виразу у тому щоб християни не піддавалися провокаціям але звичайно,мали давати відповідь якщо існує реальна загроза.
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18.11.2022 11:04 Відповісти
Якщо хіба офіс в Бахмуті відкриє і там стане.
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18.11.2022 10:01 Відповісти
Ця папа знає про 33 серебреники?
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18.11.2022 10:02 Відповісти
Попус санктус домінус ідус ******
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18.11.2022 10:04 Відповісти
Ґрафітті на будинку на Варшава Всходня ojcec swienty paliom skrenty то були часи Іоанна Павла Друґоґo, велика людина була, а цей лівак якис' пендехо.
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18.11.2022 10:05 Відповісти
Ну так прояви человеколюбіє - приєднай Ватикан до рашки!. Якого біса ти чужими землями торгуєш?
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18.11.2022 10:12 Відповісти
Він що Піськова не чув що вони не підуть на публічні переговори,а раніше пресс-алкаше захарова казала що переговори виходячи з реалій,тобто вони хочуть зафіксувати офіційно капітуляцію щоб Україна погодилася на кордони які є зараз,звичайно це затишя може бути пів року рік а потім коли наростять зброю і мясо окупують вже всю Україну,а сша і европа вже зараз починають нити мало зброї самім би
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18.11.2022 10:13 Відповісти
А вклади ***** у банках Ватикану не роблять Папу ангажованою особою?
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18.11.2022 10:22 Відповісти
а мама готова чи ні?
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18.11.2022 10:35 Відповісти
Скілько розвелося посередників...і один стрьомніший за іншого:спочатку були Ангела і французи,потім німці і французи,а тепер Берлусконі,Ерді і Папулька...І всі хочуть за наш рахунок все обтяпати....
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18.11.2022 10:41 Відповісти
Посередник херов, пнх! А можете свою гвардию отправишь на восточный фронт?
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18.11.2022 10:57 Відповісти
Шо б тобі пір'я в глотку, рЮзкій папа
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18.11.2022 11:01 Відповісти
падре...вже скільки наговорило...хоч не паліть паханат кремля.......
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18.11.2022 11:06 Відповісти
Папа не може навіть визначитися, що є добро, а що - зло. Чого від нього доброго можна чекати?
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18.11.2022 11:13 Відповісти
Може спершу потрібно перевірити стан здоров'я цього "посередника"?
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18.11.2022 11:14 Відповісти
Шо шо?Ми згодні тільки на маму Україну.
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18.11.2022 11:19 Відповісти
да завалил бы уже свою хлеборезку этот придурок старый, кто его спрашивает
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18.11.2022 11:25 Відповісти
цей любітель рускага міра нехай веде переговори між ким-небудь іншим, миротворець хренов
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18.11.2022 11:27 Відповісти
Поверніть Папу-поляка! Цей щось курить нехороше!
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18.11.2022 11:36 Відповісти
Чому папа--мироточащий ,до сих пір не навідався в Україну?
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18.11.2022 11:39 Відповісти
Не дай Бог!
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18.11.2022 12:10 Відповісти
Накхер пусть идет со своими переговорами
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18.11.2022 12:17 Відповісти
Спасибо, у нас и своих дебилов достаточно
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18.11.2022 12:24 Відповісти
1943р. Гітлер пропонує мирні переговори Сталіну, попередіх умов немає, треба тільки сприйняти реальність сьогодення
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18.11.2022 12:31 Відповісти
падре ,ви вже стали Іудою .......
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18.11.2022 12:41 Відповісти
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18.11.2022 12:46 Відповісти
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18.11.2022 12:51 Відповісти
Воно старе та дурне.
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18.11.2022 13:02 Відповісти
Ватикан практически единственное государство, не присоединившееся к санкциям против РФ, не заморозило ни одного цента. Ни разу не слышал, чтобы Ватикан принял беженцев или хоть как то им помог.
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18.11.2022 13:10 Відповісти
как же эти посредники между Богом и человеком уже достали. - служат тем кто платит....
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18.11.2022 13:52 Відповісти
Щоб ти **** здох піда рас старий,для тебе окреме місце в пеклі
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18.11.2022 16:24 Відповісти
"Заявителю в намерении отказать", - Демусика (речница Ктулху)
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18.11.2022 16:32 Відповісти
пошёл он ***** вместе со своим дружком ******!
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18.11.2022 17:02 Відповісти
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18.11.2022 18:43 Відповісти
 
 