Папа Римський готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ
Папа Римський Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб бути посередником і покласти край конфлікту між Росією та Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Франциска виданню La Stampa.
Відповідаючи на запитання, чи вірить понтифік у можливе примирення між Москвою та Києвом, він закликав не здаватися.
"Але кожен має взяти на себе зобов’язання демілітаризувати серця, починаючи зі своїх власних, а потім обеззброїти насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажання миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є результатом діалогу", - сказав Папа.
Як повідомлялося, Папа Римський Франциск наприкінці спільної аудієнції в середу засудив масований ракетний обстріл Росії по Україні, що стався напередодні.
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отак буде виглядати пригожін в 80, якщо доживе
Приїжджай під Бахмут та становись посередником, якщо такий готовий
"Айн тахат айн, шен тахат шен..."
"Око за око, зуб за зуб..."
І все зрозуміло.
Поляк Войтила це було зовсім інше.
Покажи как инквизиция 7 веков на кострах палила людей.
Привяжи ...уйло и бензина туда