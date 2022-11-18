СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке "перекинуло" в РФ майже 3 млрд грн

Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами РФ в Україні. В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке у РФ "пішло" близько 3 млрд у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановив Департамент кібербезпеки СБУ, до злочинної організації входили громадяни України та РФ.

"Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни. Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі "Інтернет".

У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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Наразі співробітники Служби безпеки України повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 РФ, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

▪️ ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);

▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.