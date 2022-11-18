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СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке "перекинуло" в РФ майже 3 млрд грн

сбу

Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами РФ в Україні. В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке у РФ "пішло" близько 3 млрд у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановив Департамент кібербезпеки СБУ, до злочинної організації входили громадяни України та РФ.

"Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни. Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі "Інтернет".

У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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Наразі співробітники Служби безпеки України повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 РФ, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
▪️ ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

казино (216) сайт (274) СБУ (12954) блокування (661)


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Топ коментарі
+17
а в чем, собственно, проблема? разве боря баум и разные арахамии с зеленскими не за тем увеличивали прибыль от казино, чтобы распоряжаться ею по своему усмотрению?
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18.11.2022 09:51 Відповісти
+13
Корупції в Україні нема, "ето другоє"
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18.11.2022 09:58 Відповісти
+10
В Києві продовжують працювати всякі космолоти, яких "не помічають". В Святошинському районі їх взагалі поліція Святошинського відділу кришує.
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18.11.2022 10:00 Відповісти
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а в чем, собственно, проблема? разве боря баум и разные арахамии с зеленскими не за тем увеличивали прибыль от казино, чтобы распоряжаться ею по своему усмотрению?
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18.11.2022 09:51 Відповісти
деньги уже выведены ，и хер их вернешь!
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18.11.2022 09:52 Відповісти
эти деньги вернутся, не сомневайтесь. в виде снарядов и ракет.
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18.11.2022 09:55 Відповісти
Корупції в Україні нема, "ето другоє"
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18.11.2022 09:58 Відповісти
Так, вона ж за кордон виїхала
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18.11.2022 10:07 Відповісти
В Києві продовжують працювати всякі космолоти, яких "не помічають". В Святошинському районі їх взагалі поліція Святошинського відділу кришує.
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18.11.2022 10:00 Відповісти
Космолот це Авакова. І хоча він вже давно не в МВС, поліція, все так же, продовжує їх "не помічати".
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18.11.2022 10:44 Відповісти
До 2008 р. ігральний бізнес платив 75% податків. Зараз його зноу легітімізували і вже платятьтільки 25 %. Але ж це свої люди !
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18.11.2022 13:25 Відповісти
як на мене - потрібно СБУ працювати на упередження, а не по факту, коли вже все вкрали й вивели. Така сумма це сотні тисяч відвідувачів і не один місяц, а то і рік. як це можна було не помічать.
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18.11.2022 10:32 Відповісти
думаєте не помічали?
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18.11.2022 11:36 Відповісти
думаю помічали ще й кришували. три мільярди гривень вивести під час війни - це просто дно для СБУ і для України в цілому.
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18.11.2022 12:01 Відповісти
агрохімію знайшли?
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18.11.2022 10:41 Відповісти
скільки грошей гральний бізнес перерахував на армію ? хтось обіцяв що гральний бізнес підніме економіку ...
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18.11.2022 10:56 Відповісти
Просто не поделились денюжкой вот и заблочили, но в любом случае это не проблема, казино всегда пользовалось популярностью и будет пользоваться, я считаю это вполне хорошим развлечением, лично мне помогает справится с стрессом, ну и плюс https://casino2023.com/chestnye-casino честные онлайн казино 2023 всегда выплачивают деньги быстро, без задержек, серьезные сайты всегда предоставят большой выбор игр с лицензией, выплаты в разных валютах и на разные платежные сервисы
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23.12.2022 13:27 Відповісти
 
 