В окупованому Лисичанську загарбники "роздають" вугілля й дрова: вистачить на 30 хат, – Луганська ОВА
В окупованому місті лишається 15 тисяч населення. Росіяни "роздають" вугілля й дрова в такій кількості, якої може вистачити приблизно на 30 хат.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Луганська ОВА, інформує Цензор. НЕТ
"Спочатку в місті влаштували майже свято із приводу роздачі 14 кубометрів дров.А на цьому тижні там розпочалася видача вугілля соціально незахищеним верствам населення, що має пічне опалення та потребує вугілля", - йдеться в повідомленні.
У Луганській ОВА зазначають, що у Лисичанську в резерві є близько 70 тонн вугілля. Їх вистачить лише на 30 приватних будинків, якщо розраховувати на всю зиму
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Sho??? Lugandon ne strilyav u Rashu