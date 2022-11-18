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Новини Війна
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В окупованому Лисичанську загарбники "роздають" вугілля й дрова: вистачить на 30 хат, – Луганська ОВА

лисичанськ

В окупованому місті лишається 15 тисяч населення. Росіяни "роздають" вугілля й дрова в такій кількості, якої може вистачити приблизно на 30 хат.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Луганська ОВА, інформує Цензор. НЕТ

"Спочатку в місті влаштували майже свято із приводу роздачі 14 кубометрів дров.А на цьому тижні там розпочалася видача вугілля соціально незахищеним верствам населення, що має пічне опалення та потребує вугілля", - йдеться в повідомленні.

У Луганській ОВА зазначають, що у Лисичанську в резерві є близько 70 тонн вугілля. Їх вистачить лише на 30 приватних будинків, якщо розраховувати на всю зиму

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Автор: 

зима (150) Лисичанськ (315) окупація (6746) Луганська область (4892)


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Мда,Донбас і не має вугілля... Опитне в окупації, Сватове іде крок за кроком вперед, арта працює, бабуіни лугадона уже чмобіків перемолотили,тепер самі ,важко, але Перемога буде за Україною.
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18.11.2022 10:15 Відповісти
''бабуіни лугадона уже чмобіків перемолотили''

Sho??? Lugandon ne strilyav u Rashu
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22.11.2022 10:53 Відповісти
 
 