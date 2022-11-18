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Новини Війна
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РФ атакує енергоінфраструктуру не тільки, щоб тероризувати населення, але і щоб зменшити наші військові видатки, - Железняк

електроенергія,світло

Відсутність електроенергії через ракетні обстріл РФ негативно впливатиме на економіку України.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мінекономіки переглянуть макропрогноз у зв'язку з масованими ракетними ударами по об'єктах енергетики. І це достатньо логічно, що відсутність електрики буде негативно впливати на економіку. У кав’ярні немає світла - вона не працює - менше продасть кави, зарплатних зарплату та податків у Бюджет", - пояснив парламентар.

За словами Железняка, Росія використовує атаки на енергетичну інфраструктуру не тільки, щоб тероризувати населення, але і щоб зменшити наші військові видатки.

"Всі військові видатки ми фінансуємо "на свої": податки, митні платежі, дивіденти, приватизація та націоналізація. Міжнародні гроші заборонено. Тепер до цифр. Бюджет 2023 року:
- Доходи 1,3 трлн грн
- Видатки на національну безпеку і оборону 1,14 трлн грн.

Відповідно, якщо падіння у доходах на -10%, нам ледве буде вистачати власних грошей на армію", - зазначив нардеп.

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Железняк наголосив, що питання виконання доходної частини Бюджету і головне раціонального його використання далі - це питання вже військвої важливості.

"Що треба зробити:

- Всі наші доходи мають тільки на військові потреби. Вже якщо непотрібно, то по за залишковому принципу на інші видатки.

Ніяких прихованих соц-економів під виглядом "Фондів ліквідації наслідків війни", який наповнюється грошима від націоналізації. Школу на окремому окрузі можна поремонтувати і за гроші з міжнародної підтримки, а військовим зарплату ми платимо тільки "зі своїх". Буду вносити відповідні зміни в закони.

- Щось зробити з митницею та БЕБ. Митниця це просто зараз став якись корупційний сором, де відверті чорти, через яких втрачаємо до бюджету 10-12 млрд в місяць. Ну і БЕБ, які в упор не бачать відвертих економічних злочинів, і своєю бездіяльністю теж на 50-100 млрд грн мінусують доходи. І там і там негайно потрібні кадрові рішення.

Ще раз, виглядає що ворог обстрілюючи енергетичну інфраструктуру переслідує цілі знищити фінансування нашої армії. І всі хто використовують гроші Бюджету зараз неефективно, або взагалі їх крадуть - тупо йому допомогають в цьому", - підсумував Железняк.

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Автор: 

бюджет (3009) економіка (934) Железняк Ярослав (564)


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Не можливо читати про втрати України і про позахмарну корупцію. Орда зе ,його призначення, зневага до народу,цинізм в крадіжках, марафони зомбірування....Тільки ЗСУ, тільки віра у них, простих,мужніх, мотивованих
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18.11.2022 10:26 Відповісти
Щось зробити з митницею та БЕБ. Митниця це просто зараз став якись корупційний сором, де відверті чорти, через яких втрачаємо до бюджету 10-12 млрд в місяць. Ну і БЕБ, які в упор не бачать відвертих економічних злочинів, і своєю бездіяльністю теж на 50-100 млрд грн мінусують доходи. І там і там негайно потрібні кадрові рішення. -ой, а що таке? в нас же немає корупції, всі працюють тільки на армію та перемогу, особливо митниця й це беб..., про що думали незрозуміло, коли у цю беб ставили чийогось там висуванця...
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18.11.2022 10:28 Відповісти
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18.11.2022 10:32 Відповісти
найцікавіше, що ця потвора продала свою квартиру в Київі, після того, як поспілкувалася з МІ-6
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18.11.2022 11:22 Відповісти
Що заважає нам зробити таку ж саму "економічну " диверсію у тих кацапських містах куди достає наша зброя?
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18.11.2022 10:36 Відповісти
Згідний.Тільки асиметрична відповідь.
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18.11.2022 11:12 Відповісти
таку ж саму це буде симетрична
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18.11.2022 11:16 Відповісти
Молодець нардеп Железняк. Для мордорської пропаганди сказав те що треба. Його тепер будуть цитувати на усіх кацапських ток шоу.
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18.11.2022 12:11 Відповісти
Путину не дали устроить апокалипсис и ядерную зиму. Он расстроился, обиделся и тратит ракеты, желая все равно заморозить и уничтожить украинцев или сделать их жизнь невыносимой.

Он занят ежедневно, у него по расписанию - геноцид.

Леонид Невзлин
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18.11.2022 12:18 Відповісти
 
 