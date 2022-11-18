РФ атакує енергоінфраструктуру не тільки, щоб тероризувати населення, але і щоб зменшити наші військові видатки, - Железняк

Відсутність електроенергії через ракетні обстріл РФ негативно впливатиме на економіку України.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мінекономіки переглянуть макропрогноз у зв'язку з масованими ракетними ударами по об'єктах енергетики. І це достатньо логічно, що відсутність електрики буде негативно впливати на економіку. У кав’ярні немає світла - вона не працює - менше продасть кави, зарплатних зарплату та податків у Бюджет", - пояснив парламентар.

За словами Железняка, Росія використовує атаки на енергетичну інфраструктуру не тільки, щоб тероризувати населення, але і щоб зменшити наші військові видатки.

"Всі військові видатки ми фінансуємо "на свої": податки, митні платежі, дивіденти, приватизація та націоналізація. Міжнародні гроші заборонено. Тепер до цифр. Бюджет 2023 року:

- Доходи 1,3 трлн грн

- Видатки на національну безпеку і оборону 1,14 трлн грн.



Відповідно, якщо падіння у доходах на -10%, нам ледве буде вистачати власних грошей на армію", - зазначив нардеп.

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Железняк наголосив, що питання виконання доходної частини Бюджету і головне раціонального його використання далі - це питання вже військвої важливості.

"Що треба зробити:



- Всі наші доходи мають тільки на військові потреби. Вже якщо непотрібно, то по за залишковому принципу на інші видатки.



Ніяких прихованих соц-економів під виглядом "Фондів ліквідації наслідків війни", який наповнюється грошима від націоналізації. Школу на окремому окрузі можна поремонтувати і за гроші з міжнародної підтримки, а військовим зарплату ми платимо тільки "зі своїх". Буду вносити відповідні зміни в закони.



- Щось зробити з митницею та БЕБ. Митниця це просто зараз став якись корупційний сором, де відверті чорти, через яких втрачаємо до бюджету 10-12 млрд в місяць. Ну і БЕБ, які в упор не бачать відвертих економічних злочинів, і своєю бездіяльністю теж на 50-100 млрд грн мінусують доходи. І там і там негайно потрібні кадрові рішення.



Ще раз, виглядає що ворог обстрілюючи енергетичну інфраструктуру переслідує цілі знищити фінансування нашої армії. І всі хто використовують гроші Бюджету зараз неефективно, або взагалі їх крадуть - тупо йому допомогають в цьому", - підсумував Железняк.

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