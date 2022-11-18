Україна пропонує продовжити зернову ініціативу мінімум на рік та долучити до неї порт "Миколаїв"

Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів з пропозицією продовжити зернову ініціативу мінімум на рік та долучити до неї порт "Миколаїв", що дасть змогу суттєво збільшити експорт української агропродукції.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"До повномасштабної війни через порти Миколаєва відвантажували третину агропродукції, що йшла на експорт. У нинішніх умовах це може бути додаткові 2-2,5 млн тонн експорту агропродукції на місяць. Тож залучення до "зернової ініціативи" портів Миколаєва слушна, важлива та надзвичайно потрібна місту, його мешканцям та аграріям", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайду, витрати на логістику "з’їдають" в аграріїв доходи від урожаю. Скорочення відстані перевезень – це можливість зменшити витрати на транспортування та скоротити час доставки вантажів. Водночас він уточнив, що у такого рішення можливі безпекові ризики. Поки ЗСУ не витиснуть окупантів з Кінбурнської коси, небезпека для портів та суден залишатиметься.

"Ми оптимісти. Будемо вірити в майстерність наших військових, силу дипломатії, розсудливість наших міжнародних партнерів. Адже продовження та розширення роботи коридору – це питання світової продовольчої безпеки. І його позитивне вирішення – гарантія світової стабільності", - зазначив Гайду.

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