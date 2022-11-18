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Новини Війна
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Україна пропонує продовжити зернову ініціативу мінімум на рік та долучити до неї порт "Миколаїв"

порт,миколаїв

Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів з пропозицією продовжити зернову ініціативу мінімум на рік та долучити до неї порт "Миколаїв", що дасть змогу суттєво збільшити експорт української агропродукції.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"До повномасштабної війни через порти Миколаєва відвантажували третину агропродукції, що йшла на експорт. У нинішніх умовах це може бути додаткові 2-2,5 млн тонн експорту агропродукції на місяць. Тож залучення до "зернової ініціативи" портів Миколаєва слушна, важлива та надзвичайно потрібна місту, його мешканцям та аграріям", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайду, витрати на логістику "з’їдають" в аграріїв доходи від урожаю. Скорочення відстані перевезень – це можливість зменшити витрати на транспортування та скоротити час доставки вантажів. Водночас він уточнив, що у такого рішення можливі безпекові ризики. Поки ЗСУ не витиснуть окупантів з Кінбурнської коси, небезпека для портів та суден залишатиметься.

"Ми оптимісти. Будемо вірити в майстерність наших військових, силу дипломатії, розсудливість наших міжнародних партнерів. Адже продовження та розширення роботи коридору – це питання світової продовольчої безпеки. І його позитивне вирішення – гарантія світової стабільності", - зазначив Гайду. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зернову угоду продовжили на 120 днів, - Мінінфраструктури

Автор: 

аграрії (1495) зерно (3133) Миколаїв (1815)


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І які ще санкції пропонуєте зняти?
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18.11.2022 11:17 Відповісти
так і до голодомору 2022 недалеко-все вивезіть і продайте
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18.11.2022 11:26 Відповісти
Ви дійсно не розумієте що в Україні величезний надлишок зерна, і інакше воно просто зіпсується?
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18.11.2022 13:48 Відповісти
продайте його Американцям британцям-всім хто помагае а не голосує в оон за парашку
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18.11.2022 19:06 Відповісти
Наша влада при цьому замовчує які санкції з Московії знімуть і які пільги дадуть.
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18.11.2022 12:04 Відповісти
 
 