У МЗС відповіли Сійярто, який вважає, що санкції проти РФ не працюють: Економіку Росії відкинуто на 30 років назад
Західні санкції проти РФ відкинули російську економіку на 30 років назад.
Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що російська економіка не постраждала від санкцій. Він закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку.
А тепер давайте подивимося на цифри, які дають Рада Європейського Союзу, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. І ось, що ми бачимо по Росії:
- Падіння ВВП від 5,5 до 9%
- Зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%
- Скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року
- Вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП
- Інфляція на рівні 22%
- Неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини
- Стрімке скорочення виробництва
- Знецінення ринку капіталу", - пояснив він.
За словами Ніколенка, російська економіка відкотилася на тридцять років назад.
"Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності. Якби в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України. Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії?" - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Урізать на *** всі виплати, які планували робити в угорщину в 2023, і хай торгує з іраном.
наприклад, ЄС не хоче приймати Україну в свій склад, але тенденції такі, що наче треба прийняти! Якщо ЄС оголосить, що цього не станеться ніколи - це буде болючий удар по самих політиках в ЄС! щоб уникнути цього, використовується Угорщина!
ЄС оголошує, що приймає нас в склад, а Угорщина всіма шляхами блокує це
Что тут перечислили, этого и ждали, толь с большим эффектом.
На самом деле немного не так.
По той же инфляции на октябрь 12,7%, в ЕС ~10%
У угорці зрадники! Не пртєднались до цього ембарго!
Не будем транспортувати нафту ми , будуть її транспортувати інші ,, гроші кацапам всеодно капатимуть , бо це від нас не залежить , а ми лише залишимось без кількох сотень млн дол доходу .
ВВП был в 100 с лишним раз меньше.
в 80 жрать было нечего.
----
Про велик Кама или салют стоил 100-120р, зарплата.
Вы сейчас отдадите за велик 1000$ ? Да нахрен ун нужен такой, его цена 200-300 $
Таки товаров народного потребления не было тогда по доступным ценам.
А про Китай, откажитесь от их товаров и вы, сделайте пример
а потом возьмите 1991 и 2021 и сравните ВВП.