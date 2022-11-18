У МЗС відповіли Сійярто, який вважає, що санкції проти РФ не працюють: Економіку Росії відкинуто на 30 років назад

Західні санкції проти РФ відкинули російську економіку на 30 років назад.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що російська економіка не постраждала від санкцій. Він закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку.

А тепер давайте подивимося на цифри, які дають Рада Європейського Союзу, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. І ось, що ми бачимо по Росії:

- Падіння ВВП від 5,5 до 9%

- Зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%

- Скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року

- Вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП

- Інфляція на рівні 22%

- Неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини

- Стрімке скорочення виробництва

- Знецінення ринку капіталу", - пояснив він.

За словами Ніколенка, російська економіка відкотилася на тридцять років назад.

"Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності. Якби в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України. Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії?" - підсумував він.

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