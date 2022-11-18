УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11639 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
5 880 32

У МЗС відповіли Сійярто, який вважає, що санкції проти РФ не працюють: Економіку Росії відкинуто на 30 років назад

сійярто

Західні санкції проти РФ відкинули російську економіку на 30 років назад.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що російська економіка не постраждала від санкцій. Він закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку.

А тепер давайте подивимося на цифри, які дають Рада Європейського Союзу, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. І ось, що ми бачимо по Росії:

- Падіння ВВП від 5,5 до 9%

- Зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%

- Скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року

- Вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП

- Інфляція на рівні 22%

- Неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини

- Стрімке скорочення виробництва

- Знецінення ринку капіталу", - пояснив він.

За словами Ніколенка, російська економіка відкотилася на тридцять років назад.

"Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності. Якби в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України. Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії?" - підсумував він.

Читайте: Санкції проти РФ довели європейську економіку до рецесії, їх автори мають піти у відставку, - МЗС Угорщини

Автор: 

Угорщина (2337) росія (65994) санкції (12085) економіка (934) Сійярто Петер (362) Ніколенко Олег (365)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Не розумію, чого єс панькається з тими бидлоугорцями.
Урізать на *** всі виплати, які планували робити в угорщину в 2023, і хай торгує з іраном.
показати весь коментар
18.11.2022 11:57 Відповісти
+14
Залишилось Угорщину відкинути років на 100 назад
показати весь коментар
18.11.2022 11:56 Відповісти
+12
Если санкции не работают, тогда какая разница, введены они или нет? Почему столько визга из-за неработающих санкций?
показати весь коментар
18.11.2022 11:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Залишилось Угорщину відкинути років на 100 назад
показати весь коментар
18.11.2022 11:56 Відповісти
Не розумію, чого єс панькається з тими бидлоугорцями.
Урізать на *** всі виплати, які планували робити в угорщину в 2023, і хай торгує з іраном.
показати весь коментар
18.11.2022 11:57 Відповісти
толєрасти, сєр
показати весь коментар
18.11.2022 12:18 Відповісти
не думаю що ЄС з ними панькається! схоже ЄС використовую Угорщину задля блокування деяких рішень!
наприклад, ЄС не хоче приймати Україну в свій склад, але тенденції такі, що наче треба прийняти! Якщо ЄС оголосить, що цього не станеться ніколи - це буде болючий удар по самих політиках в ЄС! щоб уникнути цього, використовується Угорщина!
ЄС оголошує, що приймає нас в склад, а Угорщина всіма шляхами блокує це
показати весь коментар
18.11.2022 12:19 Відповісти
Недосконалий тупорилий механізм, коли одна-дві піщинки можуть заблокувати роботу всього механізму.
показати весь коментар
18.11.2022 13:04 Відповісти
ви знову не зрозуміли суті! Угорщина використовується ЄС задля блокування непотрібних ЄС рішень чужими руками, а би не псувати власний "толєрантний" вигляд
показати весь коментар
18.11.2022 13:10 Відповісти
та введіть вже санкції проти сіяртів та *******... нехай на своїй дупі відчують, працюють ті чи ні...
показати весь коментар
18.11.2022 11:57 Відповісти
Все це і війна... Як і битва танків https://youtu.be/Z6VAHqRuZgo
показати весь коментар
18.11.2022 11:58 Відповісти
Если санкции не работают, тогда какая разница, введены они или нет? Почему столько визга из-за неработающих санкций?
показати весь коментар
18.11.2022 11:58 Відповісти
От санкций ждали другого эффекта.
Что тут перечислили, этого и ждали, толь с большим эффектом.
На самом деле немного не так.

По той же инфляции на октябрь 12,7%, в ЕС ~10%
показати весь коментар
18.11.2022 12:24 Відповісти
100%
показати весь коментар
18.11.2022 13:08 Відповісти
Срущій в чємадан запхав руку у дупу сіярти та ворушить його губами-тому не потрібно звертати увагу...
показати весь коментар
18.11.2022 12:01 Відповісти
Здается мне что этот сыряйта пидарок
показати весь коментар
18.11.2022 12:01 Відповісти
...причому кольорований!
показати весь коментар
18.11.2022 12:17 Відповісти
Коронований
показати весь коментар
18.11.2022 13:10 Відповісти
То чому воно так переживає, воно ж не обмежує себе. Варто було б ЄС показати йому великі двері.
показати весь коментар
18.11.2022 12:08 Відповісти
СІярто це знає, але ж кацапські грощі потрібно відроблять
показати весь коментар
18.11.2022 12:14 Відповісти
Якщо не ефективні санкції взагалі не працюють, то накладіть такі ж на Угорщину. Для доказу їх неефективності.
показати весь коментар
18.11.2022 12:20 Відповісти
А зараз ще як ембарго на нафту приймуть 5 грудня!

У угорці зрадники! Не пртєднались до цього ембарго!
показати весь коментар
18.11.2022 12:24 Відповісти
Українці - лохи. Допомогають росії продавати нафту через нафтопровід дружба, щоб росія потім зароблені гроші тратила на вбивства українців.
показати весь коментар
18.11.2022 12:25 Відповісти
Як назвати людей, які самі фінансують свої вбивста?
показати весь коментар
18.11.2022 12:27 Відповісти
Гроші за нафту кацапам платять угорці , Україна лише її транспортує , отримуючи кошти за транзит , які йдуть - і на фінансування нашої армії в тому числі . .
Не будем транспортувати нафту ми , будуть її транспортувати інші ,, гроші кацапам всеодно капатимуть , бо це від нас не залежить , а ми лише залишимось без кількох сотень млн дол доходу .
показати весь коментар
18.11.2022 13:07 Відповісти
30 лет назад там было полное ДНО, ни ЗВР, ни производства.
ВВП был в 100 с лишним раз меньше.
показати весь коментар
18.11.2022 12:31 Відповісти
З0 лет назад там много чего было, и Украина тогда была ядерной державой, а сейчас в раше велик сделать не могут, тазики из Китая везут...
показати весь коментар
18.11.2022 14:06 Відповісти
как раз в 90е там нихера не было.
в 80 жрать было нечего.
----
Про велик Кама или салют стоил 100-120р, зарплата.
Вы сейчас отдадите за велик 1000$ ? Да нахрен ун нужен такой, его цена 200-300 $
Таки товаров народного потребления не было тогда по доступным ценам.

А про Китай, откажитесь от их товаров и вы, сделайте пример
показати весь коментар
18.11.2022 14:29 Відповісти
Вас что пучит? Я просто про факты, 30 лет назад был 1992 год, как раз развал совка. ВВП СССР был на втором месте в Мире после США и составлял 20% мирового. Сейчас ВВП РФ составляет 3% от мирового, и то благодаря космическим ценам на газ и нефть, которых при СССР не было и в помине. Так что с ВВП вы мимо таза...
показати весь коментар
18.11.2022 14:46 Відповісти
мне лень спорить, спрошу вы жили в РФ 1991 года ?
а потом возьмите 1991 и 2021 и сравните ВВП.
показати весь коментар
18.11.2022 15:07 Відповісти
Я много где жил за свои 54 года, и не сомневаюсь, что рашка была засрашкой всегда, но ВВП у нее тогда в 1991м., был значительно выше чем сейчас, относительно ВВП других стран. Просто ВВП не отражает уровня жизни людей, если страна нацелена на производство вооружений, прочей дряни, и при тотальном воровстве. И соглашусь, что теперешняя РФ откинута назад на 30 лет, но от того, что весь Мир ушел вперед, а они остались за забором, в прошлом. Можно проанализировать декларируемый уровень доходов населения, хотя у них теперь не рыночная экономика, но он все равно мизерный, люди в нищете. Но готовы и дальше терпеть, значит все будет еще хуже.
показати весь коментар
18.11.2022 18:20 Відповісти
И это мы ещё не начинали... с 5 декабря запрет торговлью нефти....
показати весь коментар
18.11.2022 12:32 Відповісти
Венграм надо в совок, чтобы почувствовать, что такое изоляция.
показати весь коментар
18.11.2022 12:40 Відповісти
ну значит таки работают, раз аж на 30 лет
показати весь коментар
18.11.2022 14:55 Відповісти
Не отвечать надо зауральским циганам, а счета найти этого Дырявого задрота и орбана финансирования из ПИД...раши или через офшоры и порядок навести на Закарпатье....
показати весь коментар
18.11.2022 15:18 Відповісти
 
 