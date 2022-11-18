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Новини Війна
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Віддав наказ стріляти по житлових будинках Сєверодонецька: "командира танка" "народної міліції ЛНР" засуджено до 13 років

арешт

Прокурор у суді довів, що з жовтня 2015 року засуджений брав участь у діяльності НЗФ так званої "ЛНР". Уродженець Донецька добровільно вступив до лав "1 танкової роти 1 взводу 7 окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР" окупаційної адміністрації РФ та став "оператором навідником танка". В квітні 2019 року засудженого призначили на посаду "командира танка".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"20 лютого 2022 року він був відправлений в район Трьохізбенки Луганської області для подальшого проходження військової служби та здійснення збройної агресії спільно з військовими РФ проти підрозділів ЗСУ. Під час вуличних боїв у Сєвєродонецьку засуджений віддав накази обстрілювати з танка драматичний театр та житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початку червня 2022 року ЗСУ взяли його взяли у полон на Луганщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінометника з "ЛНР" засудлили до 10 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 260 КК України. Його засуджено до 13 років позбавлення волі.

арешт (2536) ОРДЛО (320) Офіс Генпрокурора (3276)


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Для чого йому морду закрили, боїтеся щоб ніхто не впізнав?
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18.11.2022 12:04 Відповісти
Може вони його ще відпустять.
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18.11.2022 12:05 Відповісти
людина ікс..таке враження, ото брешуть для звітності..ні імен ні мордяк..
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18.11.2022 12:39 Відповісти
13 лет??? Он что, бутылку водки украл в супермаркете? Он сознательно убивал украинских граждан стреляя по жилым домам! Вы его еще орденом наградите! Смешные суды, смешные наказания…
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18.11.2022 12:07 Відповісти
Ну, так була ж потужна судова реформа )
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18.11.2022 12:19 Відповісти
Проблема в законах. У нас даунське законодавство. Більшість розмірів покарань безглузді і по факту вся система обділена логікою та без розуміння чому за одне покарання стільки то років, а за інше стільки.
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18.11.2022 15:28 Відповісти
Ця тварина вбивала цивільних людей і за це всього13 років?!
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18.11.2022 15:21 Відповісти
Якісь смішні терміни. Треба як в США по сто років і більше з можливістю помилування у випадку "достатнього" відпрацювання на користь держави. І нехай років сорок використовую лопату працює екскаватором
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18.11.2022 15:25 Відповісти
 
 