Віддав наказ стріляти по житлових будинках Сєверодонецька: "командира танка" "народної міліції ЛНР" засуджено до 13 років

Прокурор у суді довів, що з жовтня 2015 року засуджений брав участь у діяльності НЗФ так званої "ЛНР". Уродженець Донецька добровільно вступив до лав "1 танкової роти 1 взводу 7 окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР" окупаційної адміністрації РФ та став "оператором навідником танка". В квітні 2019 року засудженого призначили на посаду "командира танка".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"20 лютого 2022 року він був відправлений в район Трьохізбенки Луганської області для подальшого проходження військової служби та здійснення збройної агресії спільно з військовими РФ проти підрозділів ЗСУ. Під час вуличних боїв у Сєвєродонецьку засуджений віддав накази обстрілювати з танка драматичний театр та житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початку червня 2022 року ЗСУ взяли його взяли у полон на Луганщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінометника з "ЛНР" засудлили до 10 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 260 КК України. Його засуджено до 13 років позбавлення волі.