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Новини Війна
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РФ вивела у Чорне море носій з чотирма ракетами "Калібр", - ВМС ЗСУ

ракета,ракети,калібр

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім військових кораблів РФ, зокрема один носій "Калібрів" з чотирма ракетами.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 4 ракет. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель. В Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет", - йдеться в повідомленні.

Також за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

- до Азовського моря – 4 судна;
- до Чорного моря – 0 суден;

Також дивіться: Українські захисники, коригуючи артилерію, знищили російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) ВМС (1397) корабель (1617) ракети (4066)


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Потрібно вдарити по кораблям е дрони е ракети ,але мабудь е домовленість за зерновий коридор,евреям головне гроші а наступу немае ,сили перекідають вороги з херсона на донбас бо знають що українці наступати не будуть після херсона на крим ,зрада йде
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18.11.2022 12:33 Відповісти
Ти шо, бот ******, хлєбанув з корєшами вокзальними?
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18.11.2022 12:42 Відповісти
У психокомплектстого пуйла офигенная стратегия: выпустить все ракеты по ненавистной ему Украине.
А дальше тупо оставить голо-босой всю РФ перед другими угрозами.
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18.11.2022 12:48 Відповісти
А какие есть другие угрозы? Кому нах нужна сраша? Китай и так за бесцень ее доит. Кто может угрожать стране с быдлом? Так что путя точно знает что никому его сраша не нужна. Зачем охранять мусорку?
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18.11.2022 15:43 Відповісти
"Херсон", "Севастополь", "Маріуполь", ваш вихід
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18.11.2022 13:41 Відповісти
 
 