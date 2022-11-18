РФ вивела у Чорне море носій з чотирма ракетами "Калібр", - ВМС ЗСУ
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім військових кораблів РФ, зокрема один носій "Калібрів" з чотирма ракетами.
Про це повідомляють ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 4 ракет. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель. В Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет", - йдеться в повідомленні.
Також за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 4 судна;
- до Чорного моря – 0 суден;
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А дальше тупо оставить голо-босой всю РФ перед другими угрозами.