Данілов про вирок у Гаазі щодо МН17: "Українці не готові чекати вісім років"

Олексій Данілов привітав рішення суду Гааги у справі катастрофи авіалайнера MH17.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Секретар РНБО Олексій Данілов написав у своєму мікроблозі у Twitter.

Він наголосив, що українці не готові чекати на покарання РФ так довго.

"Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом, - зазначає Данілов. - Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок вісім років. Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму".

Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років.Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 18, 2022

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