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В армії немає жодних проблем із виплатою коштів, амуніцією чи зимовою формою, - Резніков

зима,зсу

В українській армії жодних проблем з виплатою коштів, з амуніцією чи з зимовою формою немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"У нас немає проблем з виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні з зимовою формою. Сьогодні зимова форма вже розвозиться. Це сотні тисяч комплектів, які роздаються безпосередньо підрозділам на передових лініях", - сказав Резніков.

Він уточнив, що першочергово забезпечать підрозділи на передовій, а далі форма буде передаватися в тилові частини.

Також Резніков нагадав, що Міноборони забезпечило повністю літню форму, на складах сьогодні лежить не одна сотня тисяч бронежилетів, шоломів. І те ж саме стосується постачання зимової форми.

"Жодних підстав нервуватись, що комусь не вистачить форми, немає", - наголосив міністр оборони.

Читайте: У 2023 році Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах, - Резніков

Автор: 

виплати (1063) ЗСУ (7658) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+39
*******. Скільки ж можна брехати?!
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18.11.2022 12:52 Відповісти
+33
Це з тієї ж опери, що й "в країні практично немає корупції".
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18.11.2022 12:57 Відповісти
+31
"У нас немає проблем з виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні з зимовою формою.
Сьогодні зимова форма вже розвозиться."

Джерело:

*
У Резнікова та його Маляр проблем дійсно немає. У тих військових, яким форма тільки сьогодні розвозиться, проблеми є.
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18.11.2022 12:52 Відповісти
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*******. Скільки ж можна брехати?!
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18.11.2022 12:52 Відповісти
від знайомих знаю що у нещодавно мобілізованих є проблеми зі зброєю,каски теж не фонтан.
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18.11.2022 13:25 Відповісти
Та скільки буде треба!
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18.11.2022 15:47 Відповісти
"У нас немає проблем з виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні з зимовою формою.
Сьогодні зимова форма вже розвозиться."

Джерело:

*
У Резнікова та його Маляр проблем дійсно немає. У тих військових, яким форма тільки сьогодні розвозиться, проблеми є.
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18.11.2022 12:52 Відповісти
це називається, як в одне речення всунути прямо протилежні твердження
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18.11.2022 12:54 Відповісти
Вже вчора сніг пішов, а зимова форма тільки розвозиться.
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19.11.2022 09:09 Відповісти
"У нас немає проблем з виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні з зимовою формою."
Радий за вас. Тільки ЗСУшники самі собі купляють.
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18.11.2022 12:52 Відповісти
ЗСУшники якось дуже неприємно звучить.
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18.11.2022 16:32 Відповісти
ты новоспечений троль ****** как дышишь...!
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18.11.2022 13:09 Відповісти
спасибо Админу - убрал тебя быстрей моего ответа...\надеюсь деактивировал дерьмо в твоём обличье...!\
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18.11.2022 13:11 Відповісти
Це з тієї ж опери, що й "в країні практично немає корупції".
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18.11.2022 12:57 Відповісти
Таких дятлів ще треба пошукати. Такі заяви не тільки брехливі, а й дескридитують волонтерів, які наразі збирають на термобілизну і інші теплі речі для військових. А люди не знатимуть де правда і не будуть допомагати.
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18.11.2022 12:58 Відповісти
це

"спеціальні інформаційні операції та акти інформаційної агресії"

Бувають за спрямуванням:
1 зовнішні - проти ворога (москалі)
2 внутрішні проти очолюваного народу (українці)
Врадієвка? Херсон? та багато інших болючих ударів по соціуму.

Яке йде 300 років+ а у популуса вуха від локшини розтягнуті...
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18.11.2022 16:33 Відповісти
Давай подробиці! Як саме твоє відомство забезпечувало зимовою формою. Скільки пошито, якою ціною, коли.
Всцявся, відкатник?
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18.11.2022 12:59 Відповісти
Нещодавно був на Центральному ринку Миколаїва. У всіх магазінчиках, де є війсковий стрій - черги з наших війскових. Купують все те шо оця адвокатська морда перечислила. А верховний мовчить як риба об льод.
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18.11.2022 13:00 Відповісти
Якщо це так,то треба вимагати від уряду звіт. Часто спілкуюсь з волонтерами. Кажуть,що в основному все є. Не на 100 відсотків,але близько. Вимагаю правди!
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18.11.2022 13:10 Відповісти
Просто відвідайте ринок прифронтовій містечка. Подивіться асортимент, черги, кількість замовлень. Попит народжує пропозицію.
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19.11.2022 07:42 Відповісти
Ремарка:
*Миколаєва. Відбувається зміна голосних при відмінюванні
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18.11.2022 13:18 Відповісти
Підрозділ отримав зимову форму, всім 58 розмір, берці всім 44 розмір.
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18.11.2022 14:32 Відповісти
😡
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19.11.2022 09:32 Відповісти
Спи....дів і не почервонів
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18.11.2022 13:08 Відповісти
Звісно нема. Хіба вони можуть бути, коли тобі заявляють, що форму дадуть тільки за однієї умови - одразу на "нуль". І одразу чомусь у особового складу з'являються бажання купити форму за власний кошт.
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18.11.2022 13:09 Відповісти
Скільки можна брехати на державному рівні?!!! Можна чесно сказати, що є проблеми. Ні в якій країні світу немає 100% якості, тільки в Україні-немає коррупції і все на -100%. І це в країні, де війна. Нічого вам, шановне панство не нагадує?
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18.11.2022 13:15 Відповісти
Совдепія: пятілєтка за трі ґода.
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18.11.2022 13:16 Відповісти
Немає? А якщо журналісти пошукають, *********** ти сир на прутні у Блазня?
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18.11.2022 13:15 Відповісти
ого. потужно. отак з цими вилупками і треба розмовляти, навіть на офіційному рівні.
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18.11.2022 13:23 Відповісти
Якщо і немає, то це заслуга лише волонтерів і міжнародних партнерів
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18.11.2022 13:22 Відповісти
є і велика. він бреше на тому ж рівні, як і зелупа.
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18.11.2022 13:25 Відповісти
Та сто відсотків
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18.11.2022 16:35 Відповісти
Читая подобные бравурные речи хочется им верить, НО зная сколько раз УЖЕ заявления этих самых чиновников были, как бы помягче сказать, далеки от реальности, продолжаю перечислять средства в фонд "Повернись живим", чтобы эти заявления были ближе к реальности. Мы ведь не в вакууме живем и у всех есть друзья, знакомые, родные и близкие которые служат на фронте или у кого кто то из знакомых защищает Украину на самых разных направлениях и в самых разных родах войск, нацгвардии или в теробороне!!!
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18.11.2022 13:26 Відповісти
"Повернись живим" это притула, а притула недавно вскрылся. какая то часть из твоих пожертвований до адресата может и доходит, но в лучшем случае это 2/3. а скорее всего 1/3.
найди фонд получше и почище, который дает отчеты о потраченных деньгах.
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18.11.2022 13:51 Відповісти
Чи маєте посилання на новину щодо Притули? В мене теж сумніви. Донатила йому регулярно. І зверталась 2 рази. 2 раз для ТРО на Київщині, коли в нас все гупало. Зараз для ЗСУ. І обидва рази типу ніякої відповіді. Дозвонитись теж неможливо.
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18.11.2022 15:28 Відповісти
https://youtu.be/V390iLD8VPc https://youtu.be/V390iLD8VPc
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18.11.2022 16:18 Відповісти
Не плутайте Х.. із пальцем, Притула, це Притула, а фонд "Повернись живим" не має до нього ніякого стосунку.
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18.11.2022 16:04 Відповісти
Фонд Притули так і називається "Благодійний фонд Сергія Притули". А головою правління фонду "Повернись живим" є Тарас Чмут. З "Повернись живим" наче ніяких скандалів не було, хіба можливо я чогось не чув.
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18.11.2022 16:21 Відповісти
А ти спробуй у них знайти якісь звіти чи аудит.
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18.11.2022 19:52 Відповісти
немає виплат коштів,немає амуніції, немає зимової форми - значить немає і проблем
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18.11.2022 13:33 Відповісти
В мене зять купував форму власним коштом! Так що ти вуйко -БРЕХЛООО!!!
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18.11.2022 13:37 Відповісти
Даже слухать противно.все купили сами.и волонтери помогать чим можуть.якось так.
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18.11.2022 13:40 Відповісти
В армії немає жодних проблем із виплатою коштів, амуніцією чи зимовою формою, - Резніков Джерело:

наверное он очень хороший адвокат и как семьянин....
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18.11.2022 13:41 Відповісти
Немає зимового одягу взуття, немає проблем!
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18.11.2022 13:49 Відповісти
Слухаючи цю особу, усе -ХАЛВА , ХАЛВА, ХАЛВА, а Украінці на фронті дякують ВОЛОНТЕРАМ та РІДНИМ СІМЯМ щодо зимового одягу, якось так, пане брехун!!! Диму без вогню, не буває !!!
Під час війни привладним брехати, Українцям, це ЗЛОЧИН !!!
Украінці, без осіб при владі, ОБІЙДУТЬСЯ, а от особи, яким Украінці делегували повноваження, без Українців, ніяк!!
Запеклі, вогню не бояться!! Майдан не завершено!!
Слава Захисникам України!!
❤️‼️⚔️🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇬🇧🇨🇦👏✊✌️👍😡🇯🇵🇪🇪🇦🇿🇳🇴🇫🇮🇱🇹🇩🇪🇸🇪🇹🇷🇮🇩🇨🇿😠🤔❤️‼️⚔️🇺🇦
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18.11.2022 14:17 Відповісти
Це просто у Рєзнікова з всим цим немає проблем
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18.11.2022 14:24 Відповісти
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18.11.2022 15:27 Відповісти
А для кого взагалі ця новина? Може, для Європи? Бо в нас кожен знає яка ситуація з забезпеченням. Звісно, краща, ніж у лютому, але все одно недостатньо.
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18.11.2022 15:30 Відповісти
П****ть
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18.11.2022 15:40 Відповісти
ще одно чмо вилізло три роки ******* бюджет, щас вилізло герой, тебе пі дора разом з усією ZE шоблою на стовбах на Хрещатику розвісити треба, мразота
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18.11.2022 16:30 Відповісти
Все по зебільним лекалам - Боневтік поборов корупцію, а у цього пейсатого немає жодних проблем.
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18.11.2022 16:59 Відповісти
хтось цьому "крінжу в окулярах" вірить?? особисто я - ні, не вірю! більш того, якщо цей клоун про це говорить, то це свідчить, що проблеми є, і це дуже бентежить !
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18.11.2022 18:01 Відповісти
Є наказ МОУ про норми речового забезпечення. От коли ВСІМ військовослужбовцям видадуть ВСЕ, що передбачено цими нормами, от тоді я повірю, що забезпечено 100%. А коли видали пару черевиків, один комплект камуфляжу і кажуть "все, в тебе все є" то пішли вони на йух. (Костюмів польових літніх належить видавати ЧОТИРИ на рік, це до прикладу)
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18.11.2022 18:08 Відповісти
Ти це хлопцям- піхотинцям під Херсоном розкажи.Брехун.
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18.11.2022 19:38 Відповісти
Резніков та Маляр - брехуни яких пошукати! Вони навіть Люсю Арестовича перевершили у брехні!!!
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18.11.2022 20:36 Відповісти
звичайно немає, тому що волонтери і союзники дають все. ось недавно дивився відео як в Ризі шиють зимову форму для ЗСУ.
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18.11.2022 21:21 Відповісти
а що він скаже ,що все п..дець і без партнерів та волонтерів було б ..й з бюджету?тоді б уряд винесли у смітник.
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18.11.2022 21:46 Відповісти
ТАК ПИ..ДІТЬ
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18.11.2022 22:19 Відповісти
в окопах вода и лед и снег и ветер. мокро, и холодно, и сыро, и обдувает еще. лучшее надо все от лучших стран по амуниции для улучшения условий для ВСУ!!!
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18.11.2022 23:32 Відповісти
Франківські волонтери купили рідкісні протимінні https://report.if.ua/socium/frankivski-volontery-kupyly-ridkisni-protyminni-choboty-pavuky-dlya-specpryznachenciv/?fbclid=IwAR3bkyqwHe96SBtZ6-qjW0vbGz0Hzo1KKRAtqRmuCTEtxQ9y8U_zjHPZpMA «Чоботи-павуки» для спецпризначенців .
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19.11.2022 06:50 Відповісти
Всім привіт. На сайті вже не один рік, а коментар даю вперше, бо такого звездежу треба ще на вухах втримати... трохи о собі- з першого дня повномасштабної війни я у складі Херсонського ТРО. До липня місяця наш бат кормили волонтери -не підкармлювали-повністю на довольстві. По формі: тільки в липні ми отримали літню форму, і то -некомплект. До цього, хто як-хто купляв, кому дісталась англійська, гумонітарка. Зараз, взиму ми маємо зимову, некомплектну- тільки низ, без термобілизни, без військового теплого верхньго одягу. Як виконувати бойове завдання? Питання риторічне. Відразу хочу пояснити, що наш бат отримав канадську допомогу- куртки зимові, цивільні, але повний треш- розміри, колір,якість! На мене розміру не має, рукава короткі, при чому розмір дали максимальний... По зарплатні- піпець повний. З 24.02 і по сьогодні я в составі бата , з 9 місяців ми тільки в серпні були в тилу на доукомплектації і на злагодженні, весь час у зоні бойових дій - коли на першій, коли на другій коли в сірій зоні... Ми ніразу, підкреслюю- ніразу не отримували бойових, 100 тис грошової винагороди. Дзвінки до нашої фінансової частини нічого не дали. Дзвінки на гарячу лінію - також. Звідти відповідь: ваше звернення зафіксоване, відповідь отримаєте на протязі 30 днів! Ми не знаємо що завтра буде! Мене обурила ця відповідь нашого прем'єра. По грошовому забезпеченню-ми маємо судитися? Як? З зони бойови дій відпроситися для відвідування суду для подачі показів? Серйозно?! Хто в темі,знає всі прикраси дзвінка звичайного з передка, де підарки глушать любий зв'язок, де зону покриття теба ще знайти! Як можна добитися свого права на отримку заробленого?! І ЦЕЙ мудак віщає , що немає проблем! Проблема і є наша влада, яка сцить в очі , запевняючи що все добре, але нам це розповідати не треба, бо вкурвлює це ще більше... якби не волонтери, ми б не вижили, в перші місяці -їжа і телі речі, на протязі всього часу- форма, обладнання, їжа, транспорт, зброя. Я б хотів би побачити участь держави у всьому цьому ланцюжку. Саме срашне те, що наші державники не бачуть ніяких проблем, або мають свій народ за лохів, яким можна вішати локшину на вуха.! Я в відпустці і маю змогу хоча б у цьому форматі на відповідь від хлопців з вч А7358, де зараз виконуємо бойове завдання кому треба- взнають....
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19.11.2022 07:55 Відповісти
P. S. Це не прем'єр міністр, а міністр оборони, сорі, що не міняє суті моїх висловлювань....
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19.11.2022 08:02 Відповісти
Поясніть пану міністру, що в армії досі існує 2х місячна щорічна інвентаризація та ****###і тиловики, які "рішають" для "дастойних"!!!
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19.11.2022 09:43 Відповісти
 
 