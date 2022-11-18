В армії немає жодних проблем із виплатою коштів, амуніцією чи зимовою формою, - Резніков
В українській армії жодних проблем з виплатою коштів, з амуніцією чи з зимовою формою немає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
"У нас немає проблем з виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні з зимовою формою. Сьогодні зимова форма вже розвозиться. Це сотні тисяч комплектів, які роздаються безпосередньо підрозділам на передових лініях", - сказав Резніков.
Він уточнив, що першочергово забезпечать підрозділи на передовій, а далі форма буде передаватися в тилові частини.
Також Резніков нагадав, що Міноборони забезпечило повністю літню форму, на складах сьогодні лежить не одна сотня тисяч бронежилетів, шоломів. І те ж саме стосується постачання зимової форми.
"Жодних підстав нервуватись, що комусь не вистачить форми, немає", - наголосив міністр оборони.
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Сьогодні зимова форма вже розвозиться."
Джерело:
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У Резнікова та його Маляр проблем дійсно немає. У тих військових, яким форма тільки сьогодні розвозиться, проблеми є.
Радий за вас. Тільки ЗСУшники самі собі купляють.
"спеціальні інформаційні операції та акти інформаційної агресії"
Бувають за спрямуванням:
1 зовнішні - проти ворога (москалі)
2 внутрішні проти очолюваного народу (українці)
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Під час війни привладним брехати, Українцям, це ЗЛОЧИН !!!
Украінці, без осіб при владі, ОБІЙДУТЬСЯ, а от особи, яким Украінці делегували повноваження, без Українців, ніяк!!
Запеклі, вогню не бояться!! Майдан не завершено!!
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