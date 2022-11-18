В армії немає жодних проблем із виплатою коштів, амуніцією чи зимовою формою, - Резніков

В українській армії жодних проблем з виплатою коштів, з амуніцією чи з зимовою формою немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"У нас немає проблем з виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні з зимовою формою. Сьогодні зимова форма вже розвозиться. Це сотні тисяч комплектів, які роздаються безпосередньо підрозділам на передових лініях", - сказав Резніков.

Він уточнив, що першочергово забезпечать підрозділи на передовій, а далі форма буде передаватися в тилові частини.

Також Резніков нагадав, що Міноборони забезпечило повністю літню форму, на складах сьогодні лежить не одна сотня тисяч бронежилетів, шоломів. І те ж саме стосується постачання зимової форми.

"Жодних підстав нервуватись, що комусь не вистачить форми, немає", - наголосив міністр оборони.

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