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Новини Війна
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Військовий РФ із бригади, яку звинувачують у звірствах у Бучі, втік до Іспанії та хоче свідчити про злочини росіян

росіянин

Колишній військовослужбовець збройних сил РФ заявив про готовність співпрацювати з міжнародним розслідуванням воєнних злочинів окупантів.

Про це повідомляє засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ексвійськовослужбовець в/ч 51460 Микита Чибрін в Іспанії. Перші селфі та фото від нього. Микита запросив політпритулок та міжнародний захист і готовий давати свідчення про командира в/ч 51460 Омурбекова, якого вважає терористом", - йдеться у повідомленні.

Чибрін утік із зони бойових дій спочатку до Росії, відтак до Казахстану, звідки зумів вилетіти до Мадрида.

"Це злочинна війна, яку розв'язала Росія. Я хочу зробити все, щоб зупинити її", - заявив солдат.

Під час повномасштабного вторгнення Росії до України цей військовий підрозділ дислокувався в Бучі, де, за даними української розвідки, окупанти чинили масові вбивства мирних українців.

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"Микита був у підрозділі зв'язку і має важливу інформацію, він хоче співпрацювати з міжнародним розслідуванням у Гаазі та ООН, і не хоче повертатися до Росії. Принаймні поки править Путін", - зазначає у своєму дописі засновник Gulagu.net.

Російський дезертир звернувся до іспанської поліції з проханням надати йому політичний притулок та заявив про готовність давати свідчення про воєнні злочини в Україні.

армія рф (17801) Іспанія (928) дезертирство (300) Буча (542)


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Топ коментарі
+25
Ну что за оголотелость... Это потенциальный свидетель военных преступлений рашистов. А это неплохая вероятность того, что его показания разлетятся в западных СМИ, а это поспособствует увеличению и ускорению поставок вооружений нам.
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18.11.2022 13:07 Відповісти
+15
Ким би він не був, але якщо дасть свідчення проти кацапів- Україні це тільки на користь
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18.11.2022 13:08 Відповісти
+14
взагалі складається дуже дивна ситуація - кацапи заполонили собою весь світ! навіть злочинці вже зрозуміли цю "бізнес-ідею" - вчиняй злочи, потім біжи в умовну Іспанію і розповідай які твої "зємлякі" - вбивці й гвалтівники в обмін на політичний притулок!
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18.11.2022 13:06 Відповісти
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18.11.2022 12:59 Відповісти
взагалі складається дуже дивна ситуація - кацапи заполонили собою весь світ! навіть злочинці вже зрозуміли цю "бізнес-ідею" - вчиняй злочи, потім біжи в умовну Іспанію і розповідай які твої "зємлякі" - вбивці й гвалтівники в обмін на політичний притулок!
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18.11.2022 13:06 Відповісти
Ну что за оголотелость... Это потенциальный свидетель военных преступлений рашистов. А это неплохая вероятность того, что его показания разлетятся в западных СМИ, а это поспособствует увеличению и ускорению поставок вооружений нам.
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18.11.2022 13:07 Відповісти
скільки ще треба свідчень? на всіх 40 мільйонів вбитих українців?
це рашистське лайно, його треба засудити і видати Україні, де його повісять
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18.11.2022 13:17 Відповісти
Це ми з вами все розуміємо, а люди в інших країнах живуть в своєму світі, зі своєю картинкою в голові, і треба формувати постійно для них інформаційний базис, який створюватиме суспільну думку, а від того - й відповідний базис і запит на підтримку для нас.

40% німців у 2018 за соцопитуваннями вважали головною недружньою країною для себе сша, а росію партнером. Треба розуміти, що масштаби спотвореної реальності величезні, і цю картинку треба всіма способами постійно і невтомно змінювати.
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18.11.2022 13:26 Відповісти
западу наплевать на нас и на свидчення какого-то чибрина
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18.11.2022 19:55 Відповісти
Ну так приедь сюда ,в луганскую область ,и у тебя будет масса возможностей резать руки и ноги. А если показания этого кацапченка помогут быстрее закончить войну победой то с него пылинки надо сдувать.
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18.11.2022 14:24 Відповісти
Сподіваюся, іспанці його добре заховають, іначе орки знайдуть та окувалдять. Прецедент був....
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18.11.2022 13:00 Відповісти
та фуй з ним!! це черговий, хитровиіПаний кацапьонок, який вирішив сіПатись з мухасранка в загнівающую ГЕЙРОПУ!! А чого ж він у "отказ" не пішов, як тисячі "отказников" яких тепер щемлять самі кацапи????
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18.11.2022 13:05 Відповісти
Ким би він не був, але якщо дасть свідчення проти кацапів- Україні це тільки на користь
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18.11.2022 13:08 Відповісти
Хер він дасть, ''засланий казачок''
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18.11.2022 13:14 Відповісти
які свідчення, від рядового????????? Омурбєков, давно 100% мертвий, або взагалі його ніколи не існувало!!!! Але поки це почнуть РОКАМИ виясняти, хитровиіПаний кацапьонок буде жити на соцвиплатах, і ржати з тупих іспанців!!!!!!!!!!
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18.11.2022 13:15 Відповісти
вже тих свідчень мільярд і маленька корзинка! скільки можна надавати притулок вбивцям, грабіжникам, гвалтівникам та іншим россіянам?
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18.11.2022 13:21 Відповісти
ФСБшна гнида 99.9%.
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18.11.2022 13:01 Відповісти
Шо тільки не зробить кацап шоб не повертатися в свої іпеня.
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18.11.2022 13:01 Відповісти
От полиграфа не отключать мразоту. При малейшем подозрении на консервирование принимать суровые меры.
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18.11.2022 13:02 Відповісти
....у вигляді подавання на електроди поліграфа напруги у 3 кіловольти.
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18.11.2022 13:27 Відповісти
Skora takih svidetelei obiavitsa staiami , po mere parazhenii svinarusov , chuvstvuiut chto na razzie pisec nadvigaietsa ....
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18.11.2022 13:02 Відповісти
Але він спочатку приїхав до України напевно сподівався захопити Київ але коли почав розуміти що втрати великі і нічого Росія не досягає то втік до Іспанії
Цікаво що він там буде брехати бо ті хто були в Бучі всі причетні до вбивств і не тільки в Бучі в будь-який населений пункт де заходять рашисти таке відбувається .
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18.11.2022 13:02 Відповісти
скоріш за все європа їм всім надасть притулок! і будуть ці покидьки вбивати і гвалтувати українців вже закородом
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18.11.2022 13:08 Відповісти
Да ×√# они угадали . Вы только покажите где они тусуются приеду и удушу голыми руками.
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18.11.2022 13:39 Відповісти
Ні, не дотягне до слідства.
Новачок, полоній, автокатастрофа, самсебезарізавсімразів, самостріл в ліву скроню правою рукою....
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18.11.2022 13:04 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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18.11.2022 13:22 Відповісти
вже дав іспанцям інтерв'ю. треба почитати. може падло приїхало відбілювати хйла та перекласти провину на виконавців
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18.11.2022 13:07 Відповісти
НікітА? Звідки на мокщі Микита зародився? Комарі?
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18.11.2022 13:09 Відповісти
Ось цього я й боявся що всі ті гніди розбіжуться по Європі та будуть там хамон жерти замість покарання, держава повинна добитися пріоритету екстрадиції російських злочинців, хоче свідчити - будь ласка але в нас а не десь у Європі де в тюрмах вайфай та басейн
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18.11.2022 13:11 Відповісти
хай відкриває очі на "достоєвських" та "толстих" у Европі. можливо йому ще стипендію випишуть як постраждалому від путінського режиму.
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18.11.2022 13:16 Відповісти
Якщо до суду доживе, то засланий. Якщо десь упокоїться по дорозі, то був справжній.
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18.11.2022 13:13 Відповісти
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18.11.2022 13:13 Відповісти
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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18.11.2022 13:17 Відповісти
Цього військового злочинця треба екстрадувати в України і судити саме як військового злочинця, терориста, вбивцю, гвалтівника, мародера, а не давати політичний прихисток.
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18.11.2022 13:17 Відповісти
Нехай спочатку розкаже в євросуді що знає про злочини в Бучі , потім можна запросити екстрадицію . .
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18.11.2022 13:19 Відповісти
а шо ще лишилися запитання? тих свідчень вже мульярд!
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18.11.2022 13:22 Відповісти
Нехай буде ще один - мульярдперший . Нам то що .. ?
Нехай Європа слухає ,, і мотає на вус . Чим більше свідчень - тим краще .
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18.11.2022 13:25 Відповісти
не сміши смішне, Европа живе своїм постійним та спокійним життям під крилом НАТО...
на них ракети не летять бамби не падають, вони спокійно жирують в барах, правда співчувають, але тільки коли ти з ними про це говориш на пару хвилин...
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18.11.2022 13:37 Відповісти
Не розумію - що смішного ти знайшов у моєму коментарі . ? .
Щось в тебе з гумором - не те .
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18.11.2022 13:44 Відповісти
или еще лучше, как мне сказали: заканчивайте эту войну! отдайте руским, что они там хотят!!
вопросы есть после этого??
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18.11.2022 19:58 Відповісти
В Україну не можна, тут зенарікоєрмак передасть своїм кураторам для вбивства молотом.
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18.11.2022 13:58 Відповісти
До слез....


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18.11.2022 13:19 Відповісти
Тобто , армата і су 57 створені лише для демонстрацій і виставок ? . І в реальній війні їх використовувати не можна , Бо , не доведи Господи - ще не потраплять до рук противника . ?? 🤣.
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18.11.2022 13:23 Відповісти
Конечно, алкаши пропъют сразу.
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18.11.2022 13:42 Відповісти
Я опять извиняюсь, а как можно до гишпании попасть?
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18.11.2022 13:23 Відповісти
Пересічний українець, хахол, хахєломаларосс - запам'ята та зарубай собі на носі,
*ґарошій руzzький то є мертвий руzzький*,
* погані масскалі хай пливуть по Дніпру у поганих гробах*,
а ґароші масскалі хай пливуть по Дніпру у ґароших гробах...
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18.11.2022 13:30 Відповісти
<******* яка перевзулась! повернути до України, і вже тоді "слухати" його байки...
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18.11.2022 13:32 Відповісти
Морду і хвамілію ''біженця''
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18.11.2022 13:59 Відповісти
получит убежище визу и соц выплаты потому что такой европейский союз ，а дети пескова еще не во Франции подскажите пожалуйста ?
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18.11.2022 14:18 Відповісти
нужно вообще придумать прогамму: добровольно сдавшимся в плен - политическое убежище в США и странах ЕС. На сдачу к нам в плен будет очередь.
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18.11.2022 14:29 Відповісти
Спочатку окупант-убивця, а потім політБЗДІЖенець з мордору!!
Типовий рашист *****!!!
❤️⚔️🇺🇦‼️😡🤯❤️⚔️🇺🇦‼️🤔
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18.11.2022 14:36 Відповісти
свідок той що треба. Таких ще пару десятків, і процес в Гаазі піде без *****.
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18.11.2022 14:36 Відповісти
іпсо від фсб - "ни все так адназначна, ни все россисяне дигинираты, есть харошие" тьфу лайно иобане
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18.11.2022 14:47 Відповісти
Совесть проснулась у никиты? Очень скоро Украине в международных судах потребуется как много больше подобных свидетелей-обвинителей преступлений рашистов
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18.11.2022 18:46 Відповісти
НАРОДАМ ПОХЙ СУД !!! УБЕЙТЕ ПУТИНА И ЕГО ВСЕХ БЛИЗКИХ !!!
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18.11.2022 22:06 Відповісти
 
 