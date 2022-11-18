Військовий РФ із бригади, яку звинувачують у звірствах у Бучі, втік до Іспанії та хоче свідчити про злочини росіян
Колишній військовослужбовець збройних сил РФ заявив про готовність співпрацювати з міжнародним розслідуванням воєнних злочинів окупантів.
Про це повідомляє засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ексвійськовослужбовець в/ч 51460 Микита Чибрін в Іспанії. Перші селфі та фото від нього. Микита запросив політпритулок та міжнародний захист і готовий давати свідчення про командира в/ч 51460 Омурбекова, якого вважає терористом", - йдеться у повідомленні.
Чибрін утік із зони бойових дій спочатку до Росії, відтак до Казахстану, звідки зумів вилетіти до Мадрида.
"Це злочинна війна, яку розв'язала Росія. Я хочу зробити все, щоб зупинити її", - заявив солдат.
Під час повномасштабного вторгнення Росії до України цей військовий підрозділ дислокувався в Бучі, де, за даними української розвідки, окупанти чинили масові вбивства мирних українців.
"Микита був у підрозділі зв'язку і має важливу інформацію, він хоче співпрацювати з міжнародним розслідуванням у Гаазі та ООН, і не хоче повертатися до Росії. Принаймні поки править Путін", - зазначає у своєму дописі засновник Gulagu.net.
Російський дезертир звернувся до іспанської поліції з проханням надати йому політичний притулок та заявив про готовність давати свідчення про воєнні злочини в Україні.
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це рашистське лайно, його треба засудити і видати Україні, де його повісять
40% німців у 2018 за соцопитуваннями вважали головною недружньою країною для себе сша, а росію партнером. Треба розуміти, що масштаби спотвореної реальності величезні, і цю картинку треба всіма способами постійно і невтомно змінювати.
Цікаво що він там буде брехати бо ті хто були в Бучі всі причетні до вбивств і не тільки в Бучі в будь-який населений пункт де заходять рашисти таке відбувається .
Новачок, полоній, автокатастрофа, самсебезарізавсімразів, самостріл в ліву скроню правою рукою....
хороший кацап - дохлий кацап!
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Нехай Європа слухає ,, і мотає на вус . Чим більше свідчень - тим краще .
на них ракети не летять бамби не падають, вони спокійно жирують в барах, правда співчувають, але тільки коли ти з ними про це говориш на пару хвилин...
Щось в тебе з гумором - не те .
вопросы есть после этого??
*ґарошій руzzький то є мертвий руzzький*,
* погані масскалі хай пливуть по Дніпру у поганих гробах*,
а ґароші масскалі хай пливуть по Дніпру у ґароших гробах...
Типовий рашист *****!!!
❤️⚔️🇺🇦‼️😡🤯❤️⚔️🇺🇦‼️🤔