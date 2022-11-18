Військовий РФ із бригади, яку звинувачують у звірствах у Бучі, втік до Іспанії та хоче свідчити про злочини росіян

Колишній військовослужбовець збройних сил РФ заявив про готовність співпрацювати з міжнародним розслідуванням воєнних злочинів окупантів.

Про це повідомляє засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ексвійськовослужбовець в/ч 51460 Микита Чибрін в Іспанії. Перші селфі та фото від нього. Микита запросив політпритулок та міжнародний захист і готовий давати свідчення про командира в/ч 51460 Омурбекова, якого вважає терористом", - йдеться у повідомленні.

Чибрін утік із зони бойових дій спочатку до Росії, відтак до Казахстану, звідки зумів вилетіти до Мадрида.

"Це злочинна війна, яку розв'язала Росія. Я хочу зробити все, щоб зупинити її", - заявив солдат.

Під час повномасштабного вторгнення Росії до України цей військовий підрозділ дислокувався в Бучі, де, за даними української розвідки, окупанти чинили масові вбивства мирних українців.

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"Микита був у підрозділі зв'язку і має важливу інформацію, він хоче співпрацювати з міжнародним розслідуванням у Гаазі та ООН, і не хоче повертатися до Росії. Принаймні поки править Путін", - зазначає у своєму дописі засновник Gulagu.net.

Російський дезертир звернувся до іспанської поліції з проханням надати йому політичний притулок та заявив про готовність давати свідчення про воєнні злочини в Україні.