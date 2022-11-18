Система ППО Hawk готується до того, щоб стати у бойові порядки Повітряних сил, - Ігнат
Система протиповітряної оборони Hawk готується до того, щоб стати у бойові порядки Повітряних сил Збройних Сил України.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Бачимо, що вже працюють і NASAMS та Iris-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яка зараз уже готується до того, щоб стати у бойові порядки Повітряних сил. Таким чином посилюватимемо наявну систему ППО", - розповів він.
Система HAWK є попередником системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies.
Топ коментарі
+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.11.2022 13:32 Відповісти Посилання
+8 Sergii Ustim
показати весь коментар18.11.2022 14:11 Відповісти Посилання
+7 yehor sydorenko
показати весь коментар18.11.2022 14:13 Відповісти Посилання
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Ну десь так...
А може краще було б їх використати для захисту міст в тилу? На фронті є велика небезпека того, що їх знищать. А це штучний товар, для відновлення якого потрібно буде чекати довгі місяці.
due to their nearness to borders.
Also Lusk, Rive, etc.
Неустану повторять кровь десятков тысяч мариупольцев в том числе на НАТО и США которые в обмен ядерное оружие украины подсунули филькину писюльку