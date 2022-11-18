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Новини Війна
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Система ППО Hawk готується до того, щоб стати у бойові порядки Повітряних сил, - Ігнат

hawk

Система протиповітряної оборони Hawk готується до того, щоб стати у бойові порядки Повітряних сил Збройних Сил України.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Бачимо, що вже працюють і NASAMS та Iris-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яка зараз уже готується до того, щоб стати у бойові порядки Повітряних сил. Таким чином посилюватимемо наявну систему ППО", - розповів він.

Система HAWK є попередником системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies.

Також читайте: Росіяни кажуть, що збивають десятками ракети HIMARS, але це неправда, - Повітряні сили

Автор: 

ППО (3270) Повітряні сили (2751)


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Топ коментарі
+8
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18.11.2022 13:32 Відповісти
+8
Фронт ППО це повітряний простір всієї держави, і розгорнуті вони так як потрібно.
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18.11.2022 14:11 Відповісти
+7
к сожалению союзники передают да неприличя мало систем !!! А кто то в этом играет роль ，русские деньги ИПСО венгерские продажные ублюдки или до ****** осторожные США незнаю - думаю всеместе не дают нормально вооружится стране .
Неустану повторять кровь десятков тысяч мариупольцев в том числе на НАТО и США которые в обмен ядерное оружие украины подсунули филькину писюльку
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18.11.2022 14:13 Відповісти
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18.11.2022 13:32 Відповісти
Які ще співробітники фсб? За таких умов співробітники ефесбе сидітимуть на палях перед руїнами кремля!
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18.11.2022 13:34 Відповісти
Це - "зеркалка" від ситуації з Києво-Печерською, де співають оди путлєру, а прихожанами є керівництво сбу.
Ну десь так...
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18.11.2022 13:40 Відповісти
Точно. Бачте, зразу й не дойшло. А я думав, це плани на після перемоги
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18.11.2022 13:44 Відповісти
До речі що там? Нарушеній нє обнаружено?
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18.11.2022 13:34 Відповісти
Да сколько можно уже. Это все надо как можно быстрее. Или НАТО ждет когда энергосистему окончательно положат?
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18.11.2022 13:33 Відповісти
Респект Raytheon Technologies. Це значуща фірма, що цього року святкує 100 років з моменту заснування. Одним з засновників, до речі, був Ванневар Буш.
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18.11.2022 13:35 Відповісти
Бачимо, що вже працюють і NASAMS та Iris-T на фронті

 А може краще було б їх використати для захисту міст в тилу? На фронті є велика небезпека того, що їх знищать. А це штучний товар, для відновлення якого потрібно буде чекати довгі місяці.
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18.11.2022 13:36 Відповісти
Фронт ППО це повітряний простір всієї держави, і розгорнуті вони так як потрібно.
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18.11.2022 14:11 Відповісти
Я так розумію, що це він образно сказав. Були фото відпрацьованих розгонних блоків зовсім не на передовій.
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18.11.2022 14:14 Відповісти
Kijew and Odecca could be considered front,
due to their nearness to borders.

Also Lusk, Rive, etc.
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18.11.2022 18:11 Відповісти
Треба Дніпро і Запоріжжя прикривати цим імпортом. Там вони поруч, можна однією батареєю закрити увесь район...
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18.11.2022 13:42 Відповісти
к сожалению союзники передают да неприличя мало систем !!! А кто то в этом играет роль ，русские деньги ИПСО венгерские продажные ублюдки или до ****** осторожные США незнаю - думаю всеместе не дают нормально вооружится стране .
Неустану повторять кровь десятков тысяч мариупольцев в том числе на НАТО и США которые в обмен ядерное оружие украины подсунули филькину писюльку
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18.11.2022 14:13 Відповісти
100%
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18.11.2022 17:36 Відповісти
США тут ключевой игрок...у них просто *********** возможности, но....
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18.11.2022 17:50 Відповісти
Raytheon Technologies Corporation https://en.wikipedia.org/wiki/Raytheon_Technologies
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18.11.2022 14:24 Відповісти
 
 