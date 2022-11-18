Система ППО Hawk готується до того, щоб стати у бойові порядки Повітряних сил, - Ігнат

Система протиповітряної оборони Hawk готується до того, щоб стати у бойові порядки Повітряних сил Збройних Сил України.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Бачимо, що вже працюють і NASAMS та Iris-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яка зараз уже готується до того, щоб стати у бойові порядки Повітряних сил. Таким чином посилюватимемо наявну систему ППО", - розповів він.

Система HAWK є попередником системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies.

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