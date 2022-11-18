Падіння ракети не викликало напруги у відносинах Польщі та України, - Канцелярія Дуди

Падіння ракети на території Польщі поблизу кордону з Україною не призвело до напруги у відносинах Києва і Варшави.

Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи стали останні 48 годин одними з найскладніших у відносинах між Польщею та Україною, він відповів, що між Варшавою та Києвом "не було якоїсь підвищеної напруги". Не було навіть жодного різкого обміну думками між президентами чи їхніми радниками.

"Найважливішим для нас на самому початку було визначити: напали на Польщу чи ні. На Польщу не напали. У Польщі стався трагічний випадок. Звичайно, провина лежить на росії, оскільки вона тероризує Україну і спричиняє те, що трапилося", - наголосив Кумох.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

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