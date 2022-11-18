Падіння ракети не викликало напруги у відносинах Польщі та України, - Канцелярія Дуди
Падіння ракети на території Польщі поблизу кордону з Україною не призвело до напруги у відносинах Києва і Варшави.
Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на запитання, чи стали останні 48 годин одними з найскладніших у відносинах між Польщею та Україною, він відповів, що між Варшавою та Києвом "не було якоїсь підвищеної напруги". Не було навіть жодного різкого обміну думками між президентами чи їхніми радниками.
"Найважливішим для нас на самому початку було визначити: напали на Польщу чи ні. На Польщу не напали. У Польщі стався трагічний випадок. Звичайно, провина лежить на росії, оскільки вона тероризує Україну і спричиняє те, що трапилося", - наголосив Кумох.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
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на жаль, сцикливий захід вирішив зробити в цьому інциденті винуватою Україною, бо це єдиний можливий вихід їм продовжувати жити в теплі, вгодованними і з роботою
Офіційно до нас немає жодних звинувачень.
Хто це зробив насправді, думаю, всі знали від початку.
І сцють, звісно, з росією напряму бодатись. Здебільшого через ядерну зброю. Всі інші роди військ у них лайно, вже доведено.
ты тролль считаешь что это была наша ракета...?
и что ты имеешь под - "ситуації можуть виникати й не такі..."?
що винен був зробити Дуда в цій ситуації? роздмухувати скандал? щоб всім вже стало зрозуміло, що ната не буде вписуватися за Польщу? Або ната не вважає цей випадок достатнім щоб почати серьозно конфліктувати з рашою?
звичацно, це принизливо в першу чергу для Польщі! Тому всі вирішили зʼїхати на начебто українську ракету ППО
бо пересічні поляки не зрозуміють, чого це їх президент якшається з президентом України, який вбиває, нахай навіть випадково, польских громадян
просто уявіть себе на місці поляків - ви були впевненні, що вас точно будуть захищати за "кожен дюйм"! а виявилося, що вам краще завалити пєльку, бо ната не хоче починати велику війну через якийсь трактор і двох поляків!
якщо почати шкандаль, то це вдарить перш за все по самій Польщі - бо всім стане зрозумілим, що й Польща то "циганє, яких не жалко"
Потрібно за допомогою морських дронів заблокувати чорноморську торговлю кацапських портів.
Оголосити що будь які кораблі що входять або виходять з чорноморських портів росії будуть атаковані за допомогою дронів.
Більшість нафтодоларів надходять за рахунок продажі нафти в новоросійську!
І саме там продають наше крадене зерно і метал!
Сам порт доволі близько росташований до криму і дрони повинні там працювати(якщо ні потрібно негайно їх модернізувати).
Україні потрібно вийти з зернової угоди яка можливо стримує наше використання зброї в чорному морі і яка дуже сумнівна
для нас (зерно продаєм можливо і нижче собівартості...)
В той час поки росія без проблем більшість свого експорту реалізує через чорноморські порти!!!
Настав час починати нищити російську торгівлю і атакувати будьякі кораблі які будуть торгувати з окупантом!
Головне щоб Київ припинив грати роль жертви, а більше було здорових амбіцій.
Ніякій державі не личить позиція кастрата монаха, бо це держава, а не людина.
Зенітні ракети С300В підриваються у повітрі у випадку невлучення у ціль.
Кацапи навмисно випустили з території Белорусі ракети так щоб вони йшли паралельно
кордону Польщі з Україною, тільки у трьох місцях залітаючи на територію Польщі, таки впали
на Польщі. Це було кацапське тестування ППО Польщі і НАТО.
Они понимают, что мы не по злобе это сделали. Так поступают нормальные соседи.
Но чья, или чьи ракеты - нужно разобраться сначала.