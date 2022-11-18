"Укренерго" потрібно залучити закордонне фінансування для реструктуризації боргів, а не підвищувати тарифи для бізнесу, - Ukrfa

Значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію, заплановане Укренерго, остаточно підкосить бізнес, який і так значно постраждав через війну. Тому для реструктуризації своїх боргів та покриття видатків, Укренерго варто залучити закордонне фінансування.

Таку думку висловив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (Ukrfa) Сергій Кудрявцев, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що "Укренерго" має можливість залучення закордонного фінансування під гарантії держави. У металургійних підприємств у нашій країні такої можливості немає. І перекладати на бізнес, який ледве дихає, ще й ці витрати - це не дуже чесно. Тому що підприємства не винні в тому, що енергетична інфраструктура страждає", - наголосив Кудрявцев.

Він також зазначив, що українські державні монополії найчастіше зловживають своїм становищем, не намагаючись скоротити чи оптимізувати свої витрати, а просто підвищуючи тарифи для бізнесу.

"Усі державні монополії займаються тим, що підвищують тарифи для бізнесу. Хоча всі вони отримують з держбюджету кошти для реструктуризації, і отримують донорську допомогу від міжнародних організацій. Проте вони все одно підвищують тарифи - перекладаючи таким чином свої проблеми на плечі бізнесу", - резюмував Кудрявцев.

Як відомо, "Укренерго" ініціювало підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії одразу на 273% з 62 до 232,03 грн/МВт.год, а також на передачу електроенергії з 346 до 398 грн/МВт-год.

Проти цього рішення виступили всі бізнес-асоціації країни: згідно з їхньою заявою, значне підвищення тарифів призведе до подальшого підвищення собівартості української продукції та втрати Україною свого місця на світових ринках.

В той же час в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (lCC Україна) заявили, що обґрунтування підвищення, надане Укренерго, містить низку неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, і дозволить не підвищувати тариф на передачу електроенергії більш ніж на 6,5 %.