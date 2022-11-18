Чергового ворожого пропагандиста викрила СБУ на Волині: отримував від України гроші та агітував за Росію
63-річний українець публічно підтримував збройної агресії РФ проти України та визнавав її правомірною, а також розміщував деструктивні матеріали у заборонених російських соцмережах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБ України у Волинській області.
"За даними слідства громадянин України, який все своє свідоме життя прожив на Луганщині, ще у 2014 році переїхав до сусідньої держави та час від часу відвідував Україну. Окрім того, він вирішив ще й "нажитися" - зареєструвався на Волині як внутрішньо-переміщена особа для отримання соціальних виплат від держави", - йдеться в повідомленні.
Отримуючи гроші від української держави, пропагандист продовжував прославляти РФ та відкрито зневажати Україну. Чоловіка затримали під час його чергового приїзду в Україну за грошовими виплатами.
Слідчі СБУ обвинувачують пропагандиста у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершене, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.
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США нічого не вводить !!! це голубі мрії кацапів, які вони просувають через трампа !!!
Ну в розумових здібностях порохофобів я не сумнівався...