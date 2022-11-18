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Новини Війна
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Чергового ворожого пропагандиста викрила СБУ на Волині: отримував від України гроші та агітував за Росію

сбу

63-річний українець публічно підтримував збройної агресії РФ проти України та визнавав її правомірною, а також розміщував деструктивні матеріали у заборонених російських соцмережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБ України у Волинській області.

"За даними слідства громадянин України, який все своє свідоме життя прожив на Луганщині, ще у 2014 році переїхав до сусідньої держави та час від часу відвідував Україну.  Окрім того, він вирішив ще й "нажитися" - зареєструвався на Волині як внутрішньо-переміщена особа для отримання соціальних виплат від держави", - йдеться в повідомленні.

Отримуючи гроші від української держави, пропагандист продовжував прославляти РФ та відкрито зневажати Україну. Чоловіка затримали під час його чергового приїзду в Україну за грошовими виплатами.

Слідчі СБУ обвинувачують пропагандиста у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершене, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чергового прихильника комунізму, який діяв в інтересах окупантів викрито у Рівненській області, - СБУ. ФОТО

Автор: 

пропаганда (2822) СБУ (12954) Волинська область (873)


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Топ коментарі
+12
треба мабуть всіх переселенців-донбассерів перевіряти але у СБУ нагальніші завдання є: митниця,кришування бізнесу,майбутьній розпил допомоги Заходу....
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18.11.2022 14:23 Відповісти
+6
і таких повно
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18.11.2022 14:29 Відповісти
+5
а ще переслідування Порошенка і ЄС !!!
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18.11.2022 14:30 Відповісти
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треба мабуть всіх переселенців-донбассерів перевіряти але у СБУ нагальніші завдання є: митниця,кришування бізнесу,майбутьній розпил допомоги Заходу....
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18.11.2022 14:23 Відповісти
а ще переслідування Порошенка і ЄС !!!
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18.11.2022 14:30 Відповісти
Добрий вуйку,а як саме СБУ переслідує твою ікону? Таких фактів ще не публікували.І заодно хочеться сказати пану Малко-по майбутній поділ -поговоримо в майбутньому.США вже вводить аудит на допомогу Україні,так що не дуже вже й розженешся.А ось кто такий самий "умний" почав платити пенсію жителям ОРДЛО?І скільки її вже виплачено?Так ті долбасяни сплять і бачать,щоб війна не закінчилась ніколи-а вони отримували пенсію від України,і від кацапів.
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18.11.2022 14:42 Відповісти
тебе що в Google забаними ???
США нічого не вводить !!! це голубі мрії кацапів, які вони просувають через трампа !!!
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18.11.2022 14:49 Відповісти
Лишати пенсій лише за фактом проживання на території ОРДЛО до початку окупації?
Ну в розумових здібностях порохофобів я не сумнівався...
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18.11.2022 18:50 Відповісти
і таких повно
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18.11.2022 14:29 Відповісти
63- річна прастітутка
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18.11.2022 14:31 Відповісти
Ну що сказати, звичайний πі∆арас.
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18.11.2022 14:34 Відповісти
Пане Снігіренко,в підарасах не розбираюся,але вірю вам на слово-треба ще для повної характеристики тієї істоти визнати,що до того він ще й бізнесмен. "Смокче" від двох годувальниць.А що-одержують же дві пенсії жителі ОРДЛО.Хтось ще вірить що там "наші" люди?Та вони за війну-обома руками "за".
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18.11.2022 14:49 Відповісти
Тут немає чого розбиратися, якщо топить за москалів,то звичайний πі∆арас.
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18.11.2022 18:08 Відповісти
ватнік ******
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18.11.2022 14:50 Відповісти
СБУ:"Бла - бла - бла...".Прославляємо самі себе. А затриманог харю в студію під час війни слабо дати. Бо в таку інфу віри мало.А коли ж бізнес кошмарити?
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18.11.2022 15:45 Відповісти
сбу працюе і не пишіть дурниць дякуючи ім в тилу спокійно
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18.11.2022 15:59 Відповісти
Да ладно!А те,що починаючи з 2014 року СОТНІ ТИСЯЧ таких зареєструвались переселенцями а самі повернулись в лугандон і ВОСЬМИЙ РІК,при сприянні урядів України, отримують гроші і воюють проти нашої держави,вбиваючи НАШИХ громадян - цього НІХТО не помічає.Лазєбна ВЗАГАЛІ протягла виплати РЕАЛЬНО ПОМЕРЛИМ В ЛУГАНДОНІ та втікла з посади.Доречі!ЇЇ наступниця цю схему "мертві душі" не припинила а продовжує.
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18.11.2022 16:34 Відповісти
 
 