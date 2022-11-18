Навіть в умовах війни "справи Майдану" безперервно розслідуються та розглядаються у судах, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора та слідчі підрозділи роблять все для того, щоб забезпечити безперервний процес як досудового розслідування справ Майдану, так і їх судовий розгляд навіть під час повномасштабної збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомив заступник Генерального прокурора Олексій Хоменко під час дискусії про результати розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності, передає Цензор.НЕТ.

"Не дивлячись на активні бойові дії, у 2022 році повідомлено про підозру ще 27 особам. Показово, що саме зараз повідомлено про підозру колишньому командиру РМОП "Беркут" УМВС України в м. Севастополі, який 18 лютого 2014 року фактично організував вбивство підпорядкованими працівниками міліції 3 осіб та спричинення тілесних ушкоджень 201 особі. Обійнявши пізніше посаду члена Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації від так званої "законодавчої влади міста Севастополя", підтримав розпочату Росією у лютому цього року кроваву військову агресію проти України". - йдеться в повідомленні.

За словами Хоменка, цей приклад показує зв'язок дій на Майдані із війною, оскільки ті особи, які вбивали людей на Майдані, зараз активно беруть участь у збройній агресії на боці ворога.

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Також готова до передачі до суду "магістральна справа" стосовно колишніх Президента України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України та ще 7 високопосадовців тих часів. У зв’язку із зволіканням сторони захисту з ознайомленням із матеріалами слідства, суд, за клопотанням сторони обвинувачення, у вересні 2022 року обмежив захисникам підозрюваних строк для ознайомлення із матеріалами провадження – до травня 2023 року. Таким чином, вже у першій половині наступного року обвинувальний акт у цій важливій справі буде передано до суду.

Прокурори Офісу Генпрокурора продовжують забезпечувати підтримання публічного обвинувачення стосовно 247 осіб. Зокрема стосовно 5 колишніх співробітників спецроти "Беркут" у справі, яка стосується певно найтрагічнішої сторінки Революції Гідності – масових розстрілів протестувальників на вул. Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року.

"Навіть тут РФ нам заважає. Учасники провадження вже обмінювалися репліками, проте у суді вимкнули світло", – зауважив заступник Генпрокурора. Та після перерви і завершення реплік, суд видалився до нарадчої кімнати. І вже у наступному році очікуємо на законний та справедливий вирок. "Прокурори зайняли абсолютно принципову позицію та наполягають на призначенні всім обвинуваченим покарання у вигляді довічного позбавлення волі", – додав він.

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