НАЗК попередила про корупційні ризики у разі викидання європейських компаній з українського ринку за роботу в Росії

Вихід іноземних фармацевтичних виробників із ринкового сегмента України може призвести до того, що українці втратять доступ до життєво необхідних ліків, а бюджет витрачатиме зайві кошти через потенційне підвищення цін іншими виробниками.

Про це на пресконференції у п’ятницю заявив керівник департаменту запобігання і виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав 7 потенційних ризиків, які є на сьогодні в Україні внаслідок ухвалених змін до законодавства та роботи комісії МОЗ.

Серед них:



- Лобіювання інтересів певних фірм через наявність конфлікту інтересів у членів Комісії Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ).

- Необґрунтований підхід до вибору фармацевтичних компаній для припинення обігу їхніх лікарських засобів.

- Маніпулювання критеріями, щоб зупинити реєстраційне посвідчення лікарського засобу та усунути фармацевтичні компанії з ринку.

- Фальсифікація даних про готовність забезпечити потреби країни в ліках.

- Відсутність визначеної процедури поновлення реєстраційного посвідчення лікарського засобу як можливість корупційних зловживань.

- Закритість процедури припинення обігу лікарського засобу.

- Непрозорість залучення професійних асоціацій, установ та організацій до членства в Комісії.

"Що стосується фальсифікації даних про готовність забезпечити потреби в ліках, тут історія цікава в тому, що МОЗ просить компанії, які забезпечують фактично 2 і більше аналогів, що вони можуть забезпечити 100% потреб населення. І за цим листом може бути зупинена робота певної кампанії. Тут є ризик, тому що незрозуміло, як обліковується 100% потреб, немає даних про конкретні потреби від МОЗ. Як обліковується ця потреба – в кількості чи грошах. І тут є ризик, що компанії домовляться, щоб викинути третю з ринку", - зауважив Деркач.

В НАЗК вважають, що це може призвести до наступних негативних наслідків:



- хворі можуть не отримати життєво необхідні ліки: крім корупційних та економічних ризиків, відповідні зміни до нормативно-правових актів можуть спричинити ускладнення доступу українців до лікування, а також повну відсутність життєво необхідних ліків;

- втрати бюджетних коштів при закупівлі ліків: брак конкуренції під час проведення публічних закупівель призведе до викривлення ціни і, відповідно, до необґрунтованих витрат бюджету;

- якість ліків може погіршитися: низка лікарських засобів мають невелику кількість аналогів, тож вихід європейських фармакологічних компаній із ринку призведе до відсутності конкуренції;

- зменшаться надходження в бюджет України: великі транснаціональні компанії скоротять ресурси в Україні;

- люди втратять роботу: міжнародні фармацевтичні компанії-гіганти мають великі команди в Україні, обмеження в обігу ліків вплине на персонал, більшість якого втратить роботу під час війни;

- ліки стануть дорожчими: відсутність конкурентів неодмінно призведе до неконтрольованого росту цін на фарматовари в точках роздрібної торгівлі;

- постраждає інвестиційна репутація України: через "ручні" вибіркові обмеження на Україну чекатимуть репутаційні втрати як надійного партнера. Наслідком буде брак інвестицій, у тому числі в систему охорони здоров’я населення тощо.

Від так у НАЗК рекомендують нести зміни до Закону України "Про лікарські засоби", щоб конкретизувати підстави для скасування державної реєстрації лікарського засобу через їх виробництво на території рф та республіки білорусь. Крім того зупиняти реєстрацію треба лише після встановлення фактів, що підпадають під конкретний перелік підстав, які необхідно розробити.

На сьогодні в Україні діє закон щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь. Однак багато виробників відмовились забирати свої потужності з цієї країни, тому в законодавстві краще було б забороняти продавати в Україні лікарські засоби, фізично виготовлені на заводах в росії та білорусі.

Перші заяви про корупційні ризики роботи комісії МОЗ зробила компанія Пацієнти України місяць тому, звинувативши в причетності до схеми заступника секретаря РНБОУ Олексія Соловйова.