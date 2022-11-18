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Новини
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З українського ринку може зникнути 300 найменувань ліків через корупцію, - керівниця "Пацієнти України" Іваненко

ліки

З українського ринку може піти кілька європейських виробників ліків і зникнути 300 найменувань ліків в результаті дій комісії МОЗ та одного з чиновників апарату РНБО.

Про це заявила виконавчий директор фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко на пресконференції в Інтерфакс-Україна, організованій НАЗК, предає Цензор.НЕТ.

"Боротись з Росією на всіх фронтах – це обов’язок кожного з нас. Блокувати російські і білоруські компанії треба у всьому світі. І ми як пацієнтська спільнота тільки за, щоб з українського ринку зникли препарати, вироблені в Росії та Білорусі. Але, на жаль, МОЗ разом з РНБО робить зараз все проти своїх громадян. І робить все, щоб препарати саме європейського виробництва зникли з України. І створює штучний дефіцит ліків", - заявила Іваненко.

"Зовсім скоро з українського ринку можуть піти близько 300 препаратів, виготовлених на європейських майданчиках, якими лікуються українці з серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу, психіатричними захворюваннями. Їх здоров’я і навіть життя під величезним ризиком, через те, що хтось під час воєнного стану вирішив перерозподіляти ринки", - зауважила вона.

За словами Іваненко, ідейний натхненник цього процесу заступник секретаря РНБО Олексій Сольовйов, який відомий своїми діями проти європейських фармвиробників ще з часів Януковича,

Іваненко вказала, що зараз є перелік 13 компаній, які "зараз МОЗ викидає ці компанії з ринку, і одна вже викинута".

"Звучить теза, що нічого страшного, що ми приберемо ці препарати, адже в них є замінники. Велика кількість замінників.. Але ніхто не аналізує, які ці замінники і виробництва яких компаній", - вказала виконавчий директор фонду "Пацієнти України"

Вона зауважила, що українські замінники виробляються в умовах потенційного блекауту. А європейські можуть наступними підпасти під дію цього наказу.

Іваненко вказала, що 35 препаратів вже зникли з українського ринку, а 16 компаній вже "отримали листи щастя від МОЗ" щодо своєї подальшої роботи.

Вона також показала слайди про те, які препарати можуть зникнути з українського ринку. Серед них диклофенак, карведіол, періндопріл, пантопразол, торасемід, лерканідіпін.

"Це чергова схема Олексія Соловйова — чиновника часів Януковича, якого люстрували після Революції Гідності, а зараз він повернувся, став заступником секретаря РНБО і курує всі процеси, пов’язані із фармацевтичним ринком. Прикриваючись боротьбою з російськими і білоруськими компаніями, виганяє з України ліки європейського виробництва, щоб влаштовувати сірі схеми, як колись в уряді Азарова. Тільки сьогодні він це робить руками Міністерства охорони здоров’я", - заявила Іваненко.

Детальніше про загрози та ризики для пацієнтів дивіться у презентації результатів дослідження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Автор: 

корупція (4705) ліки (1332) НАЗК (1695)


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Топ коментарі
+39
це як ??? як таке можливо ??? тільки вчора зелений наркоман казав що корупція евакуювалася з України разом з "батальйоном монако" !!!!
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18.11.2022 15:02 Відповісти
+24
А що Найвеличніший не знає, кого на роботу понабирав Єрмак?
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18.11.2022 15:05 Відповісти
+22
Просто деякі корупціонери тіхонєчко ушлі в лєс і залишилися партизанити.
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18.11.2022 15:06 Відповісти
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це як ??? як таке можливо ??? тільки вчора зелений наркоман казав що корупція евакуювалася з України разом з "батальйоном монако" !!!!
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18.11.2022 15:02 Відповісти
Просто деякі корупціонери тіхонєчко ушлі в лєс і залишилися партизанити.
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18.11.2022 15:06 Відповісти
ага !!! "партизанити" в жОПі прі3.14здента і уряді !!! класна партизанка !!!
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18.11.2022 15:07 Відповісти
Пдараси, сер!
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18.11.2022 15:50 Відповісти
Поржали і всьо.
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18.11.2022 16:17 Відповісти
Пора Соловйову ******* кувалдою в дзьоба
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18.11.2022 15:04 Відповісти
А що Найвеличніший не знає, кого на роботу понабирав Єрмак?
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18.11.2022 15:05 Відповісти
та все воно знає !!! зе , єрмак, арахамія, подоляк, гугілашвілі,татаров, решта фрації зе ВР - зрадники України !!!
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18.11.2022 15:11 Відповісти
А що тут уявляти? Тут "оманські договорняки" висвітити і все "вскриється"!
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18.11.2022 15:44 Відповісти
так корупції вже НЕМАЄ!!! Вона виїхала з України, про що ви пишете????
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18.11.2022 15:05 Відповісти
"За словами Іваненко, ідейний натхненник цього процесу заступник секретаря РНБО Олексій Сольовйов, який відомий своїми діями проти європейських фармвиробників ще з часів Януковича."

Джерело:

*
А супер-патріот Данилов шо там? Якого кольору сорочка в його гардеробі семафорить про корупціонера в нього під носом?
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18.11.2022 15:06 Відповісти
вони усі як були регіАналами прокацапськими, так ними і залишилися !!!
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18.11.2022 15:36 Відповісти
73%
особисто стикнувся з тим, що препарати зникають через відсутність "реєстрації" і саме від великих європейських брендів. Квітне контрабанда і тхне монополією.

кацапня вбиває українців, напавши ззовні
а зелена пошесть вбиває українців зсередини
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18.11.2022 15:08 Відповісти
чомусь я не здивована, для таких "діячів" зараз настав зірковий час...
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18.11.2022 15:10 Відповісти
ну як можна не слухати президента пані Інно - сказано же ,що корупції нема - рядові виїхали , а нових ще не набрали не будуть же очільники корупції самі її здійснювати , для того є усякі ковальови стремоусови , нікіфорови та інші рядові колаборанти ...
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18.11.2022 15:11 Відповісти
Через яку корупцію? Вова-асфальтоукладчік заявив нещодавно, що ніякої корупції у нас немає
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18.11.2022 15:11 Відповісти
Нема ніякої корупції, Зеленський сказав що нема, значить нема, хай не брешуть.
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18.11.2022 15:11 Відповісти
"Корупції у нас немає"(с)
Це сказав законно та демократично обраний президент.
Він же сказав "нада проста вєріть".
Ви не згідні?!
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18.11.2022 15:13 Відповісти
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18.11.2022 15:28 Відповісти
Вчора Зеленський заявив , що всі корупціонери покинули Украіну ,
а виявляється ціле кубло , насправді , сидить на Банковій !

У мене запитання до преЗедента :,, як так сталося , що Кирилу Шевченку вдалося протягом одного дня здати всі справи НБУ і
покинути Украіну, ( ніби - то на лікування )
а наразі , сидить у Відні і спокійно п'є каву "!???? 😠



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18.11.2022 15:13 Відповісти
А по вопросам обороны кто-канешна, целый кремлевский курсант. Дружбан у Луки Мудищева готовится нападать на Державу, а этот готовится абараняться. У дерьмака все роли расписаны на каждом вершке сидит "враг государства"
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18.11.2022 15:15 Відповісти
"В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали"(с) - Зеленський, - ну геть неграмотнi "Пацієнти України". вони що там гундосикiв навеличнейвшего не дивляться? немає корупції - i лiкiв не буде, "слуги" подбають.
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18.11.2022 15:22 Відповісти
Яка корупція? Де?
Ліки пропадуть? Ай-яй-яй...
а ваЗелін теж пропаде?
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18.11.2022 15:26 Відповісти
Нестиковочка вийшла
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18.11.2022 15:31 Відповісти
Ну як нашому елехторату "доктор смерть ". Супрун тільки навела невеликий порядок , її зїли. А ці тепер повернулись і вже нічого не стидаються , клали вони на вашого президента.
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18.11.2022 15:58 Відповісти
Вы фсе врете!!!!!!!!! Вофчик ведь сказал что коррупции в Украине нет, он ее победил!!!
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18.11.2022 16:13 Відповісти
Чіновник з апарату РНБО? Цікаво. Як він туди попав? Невже поліграф досі кандидати на працю в важливих інституціях України не проходять ?
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18.11.2022 16:27 Відповісти
у них своя "поліграфія"
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18.11.2022 17:34 Відповісти
А зелений гундос нещодавно наголосив, що в Україні з корупцією покінчено, оскільки всі корупціонери залишили країну.
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18.11.2022 16:27 Відповісти
Евакувати його в Монако до інших корупціонерів і дати цій падлюці 10 млн., щоб мучився.
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18.11.2022 17:31 Відповісти
"Так в Україні зовсім нгемає клорупції, вона виїхала", збрехав українцям головний корупціонер, молодий антимайданівець часій януковича, який пригрів всіх люстрованих чиновників яника в своєму ОП- єлдака, татарова, смірнова, демченко... А тут "Це чергова схема Олексія Соловйова - чиновника часів Януковича". Мабуть наклеп. Не може Голобородько там сильно брехати?
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18.11.2022 17:37 Відповісти
А кого ще може взяти до себе Зюзя який за місяць до Майдана співав на каналах російських олігархів в Україні:а Янукович маладец?
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18.11.2022 17:49 Відповісти
Це не корупція,це мародерство під час війни,призвіща відомі навіть на заході.Треба зібрати петицію за розстріл,а там видно буде.
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18.11.2022 18:40 Відповісти
В зеленій владі, куди не подивишся, всюди екс-януковські люстровані тварини....
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18.11.2022 19:03 Відповісти
****! Не через війну, а через корупцію! А хто ж це "зробив разом"?
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18.11.2022 20:31 Відповісти
 
 