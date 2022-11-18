З українського ринку може зникнути 300 найменувань ліків через корупцію, - керівниця "Пацієнти України" Іваненко

З українського ринку може піти кілька європейських виробників ліків і зникнути 300 найменувань ліків в результаті дій комісії МОЗ та одного з чиновників апарату РНБО.

Про це заявила виконавчий директор фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко на пресконференції в Інтерфакс-Україна, організованій НАЗК, предає Цензор.НЕТ.

"Боротись з Росією на всіх фронтах – це обов’язок кожного з нас. Блокувати російські і білоруські компанії треба у всьому світі. І ми як пацієнтська спільнота тільки за, щоб з українського ринку зникли препарати, вироблені в Росії та Білорусі. Але, на жаль, МОЗ разом з РНБО робить зараз все проти своїх громадян. І робить все, щоб препарати саме європейського виробництва зникли з України. І створює штучний дефіцит ліків", - заявила Іваненко.

"Зовсім скоро з українського ринку можуть піти близько 300 препаратів, виготовлених на європейських майданчиках, якими лікуються українці з серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу, психіатричними захворюваннями. Їх здоров’я і навіть життя під величезним ризиком, через те, що хтось під час воєнного стану вирішив перерозподіляти ринки", - зауважила вона.

За словами Іваненко, ідейний натхненник цього процесу заступник секретаря РНБО Олексій Сольовйов, який відомий своїми діями проти європейських фармвиробників ще з часів Януковича,

Іваненко вказала, що зараз є перелік 13 компаній, які "зараз МОЗ викидає ці компанії з ринку, і одна вже викинута".

"Звучить теза, що нічого страшного, що ми приберемо ці препарати, адже в них є замінники. Велика кількість замінників.. Але ніхто не аналізує, які ці замінники і виробництва яких компаній", - вказала виконавчий директор фонду "Пацієнти України"

Вона зауважила, що українські замінники виробляються в умовах потенційного блекауту. А європейські можуть наступними підпасти під дію цього наказу.

Іваненко вказала, що 35 препаратів вже зникли з українського ринку, а 16 компаній вже "отримали листи щастя від МОЗ" щодо своєї подальшої роботи.

Вона також показала слайди про те, які препарати можуть зникнути з українського ринку. Серед них диклофенак, карведіол, періндопріл, пантопразол, торасемід, лерканідіпін.

"Це чергова схема Олексія Соловйова — чиновника часів Януковича, якого люстрували після Революції Гідності, а зараз він повернувся, став заступником секретаря РНБО і курує всі процеси, пов’язані із фармацевтичним ринком. Прикриваючись боротьбою з російськими і білоруськими компаніями, виганяє з України ліки європейського виробництва, щоб влаштовувати сірі схеми, як колись в уряді Азарова. Тільки сьогодні він це робить руками Міністерства охорони здоров’я", - заявила Іваненко.

Детальніше про загрози та ризики для пацієнтів дивіться у презентації результатів дослідження Національного агентства з питань запобігання корупції.