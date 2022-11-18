Ми подали позов проти Росії і тепер консультуємо інші компанії, які теж хочуть з нею судитися, - голова ПО "Метінвест"

Попри те, що підприємства компанії Метінвест практично зупинилися, компанія продовжує не тільки надавати системну допомогу Збройним силам України та мирному населенню, а й створює юридичні прецеденти, які пізніше допоможуть українським компаніям добитися компенсацій від РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Проєктного офісу (ПО) Метінвест Олександр Водовіз у інтерв’ю РБК Україна.

"Є багато інших речей, які ми робимо зараз для України. Наприклад, наш позов в ЄСПЧ проти Росії – це тільки перша ластівка. І після неї, нашим шляхом, підуть усі ті компанії, які постраждали від російської агресії. Вони вже зараз консультуються з нами у питаннях подачі позовів. Але саме ми платимо юристам, які, по суті, формують для України цей прецедент судового права", - зауважив Водовіз.

На жаль, не всі представники великого бізнесу готові зараз допомагати ЗСУ, зазначив він. І з одного боку їх можна зрозуміти, тому що економічний стан дійсно важкий. Проте, якщо не буде країни, то не буде і бізнесу, наголосив він.

"Ні один бізнес сьогодні не допомагає ЗСУ так системно, як Ахметов. Це не точкова допомога "в моменті", це системна робота і чітка позиція – зробити все, що ми можемо. Як бізнес, ми зараз майже зупинились, але ж нікому не жаліємось. Тому що зараз головне - перемога над ворогом. І державі потрібна допомога всіх бізнесів в країні. А "Сталевий фронт" – це виключно гроші Ахметова та його бізнесів. Ми не оголошували збори, не збирали гроші з українців, і не плануємо цього робити", - зауважив Водовіз.

Як відомо, 6 підприємств групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського у жовтні подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії: вони вимагають притягнення її до відповідальності за руйнування, які вона завдала активам Групи, та справедливої компенсації за шкоду, заподіяну російською агресією. Ще понад 10 підприємств Групи подадуть аналогічні позови до кінця року.

У червні аналогічний позов подав Рінат Ахметов. Нагадаємо, у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" бізнеси SCM передали Збройним силам понад дві тисячі дронів та рацій, 700 авто, півмільйона літрів пального, 150 тис. бронежилетів та ін.

Всього від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд грн, і щодня ця цифра зростає.