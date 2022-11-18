НАЗК перевіряє благодійний внесок від власника фаркомпанії на фонд Кузьміних, якого вже затримувало за хабар НАБУ
НАЗК вивчає переказ благодійних внесків на фонд нардепа Сергія Кузьміних від власника однієї з фармкомпаній.
Про це під час пресконференції повідомив Сергій Деркач, керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
"На розгляді в НАЗК є питання по народному депутату Сергію Кузьміних, який є членом комісії МОЗ, який як я вже сказав раніше, на свій благодійний фонд отримував кошти від благодійного фонду, власником якого є один з власників однієї з фармкомпаній України. Тому тут можливо визначити потенційний конфлікт інтересів і зараз ми проводимо перевірку цієї інформації", - розповів Деркач.
Він вказав, що "один із головних ризиків — непрозорий механізм створення комісії МОЗ, яка вирішує, чи позбавляти ту чи іншу фірму ліцензії".
"Тому є висока ймовірність лобіювання інтересів окремих компаній. Також великими ризиками є закритість процедур і фальсифікація даних про готовність забезпечити потреби країни в ліках. Якщо законодавство не виправити, то під гаслом боротьби з російськими ліками можуть заборонити європейські препарати, які забезпечують більше половини потреби в критично важливих для здоров’я українців лікарських засобах", - зауважив Деркач.
Під час пресконференції було заявлено, що з українського ринку може піти кілька європейських виробників ліків і зникнути 300 найменувань ліків в результаті дій комісії МОЗ та одного з чиновників апарату РНБО.
"Це чергова схема Олексія Соловйова — чиновника часів Януковича, якого люстрували після Революції Гідності, а зараз він повернувся, став заступником секретаря РНБО і курує всі процеси, пов’язані із фармацевтичним ринком. Прикриваючись боротьбою з російськими і білоруськими компаніями, виганяє з України ліки європейського виробництва, щоб влаштовувати сірі схеми, як колись в уряді Азарова. Тільки сьогодні він це робить руками Міністерства охорони здоров’я", - заявила виконавчий директор організації "Пацієнти України" Інна Іваненко.
Вона також вказала, що в комісії МОЗ є депутати та чиновники, але немає професійних лікарів, які могли б говорити про замінність ліків.
Як відомо, на початку року детективи НАБУ затримали Кузьміних на хабарі у 558 тис. грн. За даними слідства, депутат начебто отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.
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Ніколи не повірю, бо великий Зе сказав, що корупції в нас нема, що вони всі вийхали в укріпрайон " Монако"...
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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17 ****.
Про притулу и арахамию...