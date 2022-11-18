В окупованому Мелітополі оголосили про збір донорської крові для російських військових, - Федоров
За здачу донорської крові пропонують фінансову винагороду - 736 російських рублів.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"У Telegram-каналах представників окупаційної влади почали з'являтися оголошення про збір донорської крові у місцевих мешканців. Начебто - для цивільних хворих. Насправді зараз у лікарнях кров потребують здебільшого російські військові", - зазначив Федоров.
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Здохніть орки , в муках 😕