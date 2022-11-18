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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Мелітополі оголосили про збір донорської крові для російських військових, - Федоров

окупанти,мелітополь,рашисти

За здачу донорської крові пропонують фінансову винагороду - 736 російських рублів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У Telegram-каналах представників окупаційної влади почали з'являтися оголошення про збір донорської крові у місцевих мешканців. Начебто - для цивільних хворих. Насправді зараз у лікарнях кров потребують здебільшого російські військові", - зазначив Федоров.

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Автор: 

донор (73) Мелітополь (773) окупація (6746) кров (64) Федоров Іван (651)


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Свинячої сечі їм в пробірки.
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18.11.2022 16:35 Відповісти
Невже побегуть здавати?
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18.11.2022 16:41 Відповісти
Насцяти туди треба.
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18.11.2022 16:45 Відповісти
Сдам и перешлю почтой (Смесь Львовского с таблетками).
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18.11.2022 16:45 Відповісти
эх вот бы где пригодились носители разных вирусов..., гепатиты, вич, сифилис..., ау, отзовитесь, ваше время пришло...
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18.11.2022 16:46 Відповісти
Если хоть капля хахляцкой крови попадет в организм руцкого оккупанта, то он сразу поумнеет и начнет воевать против путина.
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18.11.2022 16:58 Відповісти
дотепний бовдур, почнеш кукурікати про сарказм? Так запам'ятай написання ерефійського *****. А це за кров українця.
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18.11.2022 18:06 Відповісти
Сифілітики, гепатитники, ВІЧ-інфіковані - гайда здавати кров!!!
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18.11.2022 18:32 Відповісти
Яду потрібно дати окупантам , замість крові !

Здохніть орки , в муках 😕
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18.11.2022 20:55 Відповісти
 
 