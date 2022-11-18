Польща має бути готовою до повторення ситуації з падінням ракети, - Дуда

Ситуація з падінням ракети на території Польщі може повторитися, і Варшава повинна бути готовою до такого розвитку подій.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, у певному сенсі ми повинні бути готові до того, що ситуації, пов’язані з різними нещасними випадками внаслідок війни, можуть повторитися. Я сподіваюся, що такого не буде, і ми робимо все можливе, щоб такого не сталося", - наголосив польський лідер.

Він зазначив, що від такої ситуації, яка трапилася у вівторок у Пшеводуві, складно захиститися. За його словами, польські військові експерти переконують, що жодна система ППО не встигла б перехопити цю ракету над територією Польщі у момент, коли вона летіла до місця падіння.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

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