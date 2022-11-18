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Новини Війна
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Польща має бути готовою до повторення ситуації з падінням ракети, - Дуда

дуда

Ситуація з падінням ракети на території Польщі може повторитися, і Варшава повинна бути готовою до такого розвитку подій.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, у певному сенсі ми повинні бути готові до того, що ситуації, пов’язані з різними нещасними випадками внаслідок війни, можуть повторитися. Я сподіваюся, що такого не буде, і ми робимо все можливе, щоб такого не сталося", - наголосив польський лідер.

Він зазначив, що від такої ситуації, яка трапилася у вівторок у Пшеводуві, складно захиститися. За його словами, польські військові експерти переконують, що жодна система ППО не встигла б перехопити цю ракету над територією Польщі у момент, коли вона летіла до місця падіння.

Також читайте: Падіння ракети не викликало напруги у відносинах Польщі та України, - Канцелярія Дуди

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Читайте також: Результати розслідування падіння ракети у Польщі стануть відомі за кілька днів, - МЗС Польщі

Автор: 

Польща (8621) Дуда Анджей (787)


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Топ коментарі
+14
ну от, вже морально готує поляків, що ракети будуть падати, а нато буде чухати дупу і вигадувати винних
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18.11.2022 16:48 Відповісти
+8
Польща,щойно,сама покликала москву й війну до свого дому-уникнувши визнання вбивства московією своїх громадян й оговоривши,хай і під тиском,Україну! Це та ганьба з котрою приходить і війна! Дай Боже аби я помилявся!
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18.11.2022 17:02 Відповісти
+7
І все ж таки - куди поділася друга ракета? Встала, обтріпалася і полетіла назад?
Я все розумію - третя світова не потрібна. Але Україна знову крайня... Непорядок.
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18.11.2022 16:56 Відповісти
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ну от, вже морально готує поляків, що ракети будуть падати, а нато буде чухати дупу і вигадувати винних
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18.11.2022 16:48 Відповісти
Звичайно ж винні "рукожопі" українці.Ну не може мордор бути винним.
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18.11.2022 17:38 Відповісти
кацапи пристрілялися вже по Польщі - будуть бити регулярно
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18.11.2022 17:41 Відповісти
ну кацапи стрільнули по Польщі з якихось міркувань, НАТО зробило вигляд що кацапи не стріляли, як ви думаєте що далі зроблять кацапи?
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18.11.2022 21:12 Відповісти
НАТО повинно бути готове до ескалації війни з підарашкою.
І не жувати соплі, а робити негайні відповіді на напад на країни котрі туди входять.
І не важливо впала ракта котра випущена з підаросіі, чи ППО кора збила ту ракету
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18.11.2022 16:50 Відповісти
Розвідка США удар російськими ракетами по Польщі.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Тобто в США "нєпрішлішлі к єдіному мнєнію" і тим скористався Кремль " Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі "навмисною провокацією з метою ескалації".
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18.11.2022 16:54 Відповісти
І все ж таки - куди поділася друга ракета? Встала, обтріпалася і полетіла назад?
Я все розумію - третя світова не потрібна. Але Україна знову крайня... Непорядок.
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18.11.2022 16:56 Відповісти
Ракет, сонце, ракет. Смоленск тобі в дишло
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18.11.2022 16:58 Відповісти
ПВО НАТО проворонило ракеты и не сбило над украинской территорией приближающиеся ракеты кремля.Финал:убиты поляки и разрушения.Сплошной договорняк,как с КНДР.КНДР ни во что не ставит США.
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18.11.2022 16:59 Відповісти
Польща,щойно,сама покликала москву й війну до свого дому-уникнувши визнання вбивства московією своїх громадян й оговоривши,хай і під тиском,Україну! Це та ганьба з котрою приходить і війна! Дай Боже аби я помилявся!
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18.11.2022 17:02 Відповісти
Это было с февраля понятно. Проснулись?
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18.11.2022 17:11 Відповісти
Домовтеся з поляками, що вони будуть збивати ракети по Львову, те, що це захистить Львів, це просто збіг польської самооборони.
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18.11.2022 17:13 Відповісти
Цей президент забув уточнити що на території Польщі падатимуть саме українські ракети.НАТА зашугана.
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18.11.2022 17:35 Відповісти
Польська сторона вже знайшла елементи газотурбінного блоку ,з газогідросистемою маршової системи однієї ракети, що впали на її території. Вони належать модифікації 9М82М яка ніколи не була на озброєнні України.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html tZE: Група зовнішнього моніторингу tZE inform (timeze2019.blogspot.com)
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18.11.2022 17:38 Відповісти
а втім, це суверенне право поляків отримувати по своїй території кацапськими ракетами, тобто: нас це не обходить

можливий висновок: Боже збав од такого союзника
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18.11.2022 17:49 Відповісти
Ну так збивайте кацапські ракети над територією України, щоб до Польщі не долетіли. Чого чекати і гадати: долетить-не долетить.
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18.11.2022 17:50 Відповісти
Польша должна быть готова ко всему . Гарантии НАТО оказались будапештским меморандумом . Это же надо было таких "экспертов " найти - воронка 20м. в диаметре от взрыва даже не боевой части , а остатков топлива зенитной ракеты .
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18.11.2022 18:13 Відповісти
То не "падіння", а навмисні влучання. Але так нізя казати, бо путєн нападе.
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18.11.2022 18:18 Відповісти
Не ну чё, вопросов нет! Давайте делать совместную систему ПВО понемногу!
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18.11.2022 18:56 Відповісти
НАТО зраділо та видихнуло з полегшенням що ракета українська і можно дальше сидіти на жопі рівно. Імпотенти
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18.11.2022 19:41 Відповісти
Поляки завжди боялися москалів! Смоленськ, ракета... буде далі...)
Поляки тепер моляться на нас, щоб ми вистояли! Вони не будуть воювати, яєць немає.
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18.11.2022 20:50 Відповісти
 
 