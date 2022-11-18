Російські окупанти вивозять із Нової Каховки медобладнання, а з Новокиївки - жителів, - Херсонська ОВА

На окупованій частині Херсонської області російські загарбники вивозять населення із села Новокиївка, а з Нової Каховки – медичне обладнання й "швидкі" центральної міської лікарні.

Про це свідчать дані Херсонської обласної військової адміністрації зі зведеного повідомлення про ситуацію в регіонах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українська правда.

У звільненому Херсоні розпочали роботу 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги. Також в обласному центрі працюють вже 6 відділень "Укрпошти".

Проте загалом ситуація в Херсонській області залишається складною.

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За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки. Артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Чорнобаївка та Херсон.

"Продовжується примусова евакуація населення та вивезення майна з тимчасово окупованих територій області. Зокрема, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки.

У Новій Каховці не працює центральна міська лікарня. Військові РФ викрали та вивезли все медичне обладнання та машини швидкої допомоги в напрямку тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, примусова евакуації жителів та вивезення награбованого майна передували відступу росіян із Херсона, розташованого на правому березі Дніпра.