Угорщина не підтримає новий план ЄС щодо надання допомоги Україні у його нинішній версії, - Орбан

Угорщина не підтримає план ЄС щодо надання нового пакету фінансової допомоги Україні у його нинішній версії.

Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виступаючи на конференції в Будапешті, він зазначив, що підтримує український народ, але не хоче ставити "українські інтереси вище за інтереси своєї країни".

Орбан зазначив, що суму допомоги варто розподілити "справедливо та пропорційно" між країнами-членами ЄС.

За його словами, Угорщина готова надати Україні 60-70 млрд. форинтів (близько 14 млн. євро) зі свого бюджету. Він додав, що виділення такої суми "не зашкодить фундаментально національним інтересам Угорщини".

Минулого тижня ЄС оголосив про плани надати 18 млрд євро Україні наступного року у вигляді рівномірно розподілених у часі траншах. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку роботи енергетичної інфраструктури та системи охорони здоров'я, а також фондів для виплати зарплат і пенсій.

Минулого понеділка високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що загалом військова допомога ЄС та держав Євросоюзу Україні сягає 8 млрд євро, і закликав не плутати за допомогою лише в рамках Європейського фонду миру, що становить 3,1 млрд євро.

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