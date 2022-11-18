УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11263 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
9 702 59

Угорщина не підтримає новий план ЄС щодо надання допомоги Україні у його нинішній версії, - Орбан

орбан

Угорщина не підтримає план ЄС щодо надання нового пакету фінансової допомоги Україні у його нинішній версії.

Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виступаючи на конференції в Будапешті, він зазначив, що підтримує український народ, але не хоче ставити "українські інтереси вище за інтереси своєї країни".

Орбан зазначив, що суму допомоги варто розподілити "справедливо та пропорційно" між країнами-членами ЄС.

За його словами, Угорщина готова надати Україні 60-70 млрд. форинтів (близько 14 млн. євро) зі свого бюджету. Він додав, що виділення такої суми "не зашкодить фундаментально національним інтересам Угорщини".

Минулого тижня ЄС оголосив про плани надати 18 млрд євро Україні наступного року у вигляді рівномірно розподілених у часі траншах. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку роботи енергетичної інфраструктури та системи охорони здоров'я, а також фондів для виплати зарплат і пенсій.

Минулого понеділка високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що загалом військова допомога ЄС та держав Євросоюзу Україні сягає 8 млрд євро, і закликав не плутати за допомогою лише в рамках Європейського фонду миру, що становить 3,1 млрд євро.

Читайте: У МЗС відповіли Сійярто, який вважає, що санкції проти РФ не працюють: Економіку Росії відкинуто на 30 років назад

Автор: 

Угорщина (2337) допомога (8436) Євросоюз (13639) Віктор Орбан (573)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
І що воно робить в ЄС і хто його туди прийняв...
показати весь коментар
18.11.2022 17:32 Відповісти
+22
показати весь коментар
18.11.2022 17:33 Відповісти
+21
усі в ЄС будуть допомагати Україні, а угорщина буде допомагати рашкє..., ото фокус!
показати весь коментар
18.11.2022 17:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******* - они такие
показати весь коментар
18.11.2022 17:28 Відповісти
в конкретному випадку - фідеси; але це недалеко від *******.
показати весь коментар
18.11.2022 17:30 Відповісти
ЄС знає що Угорщина заблокує рішення про допомогу Україні, тому можуть сміливо патякати про трільярди долларів допомоги кожен день
показати весь коментар
18.11.2022 17:32 Відповісти
Вы не прав - Угорщина не може заблокувати ета допомога. Вони просто сказали мы кошти дадим но только 14 млн. Но вот ЕС вполне в возможностей заблокуват финанси для Угорщина, которые милиардов евро в рик.
показати весь коментар
18.11.2022 17:43 Відповісти
Хто б сумнівався .
показати весь коментар
18.11.2022 17:29 Відповісти
ЕС- это круто!
показати весь коментар
18.11.2022 17:29 Відповісти
Як орбан з писаною торбан...
показати весь коментар
18.11.2022 17:29 Відповісти
сосни *****
показати весь коментар
18.11.2022 17:30 Відповісти
Хто би міг подумати...
показати весь коментар
18.11.2022 17:31 Відповісти
усі в ЄС будуть допомагати Україні, а угорщина буде допомагати рашкє..., ото фокус!
показати весь коментар
18.11.2022 17:31 Відповісти
и ирашке
показати весь коментар
18.11.2022 17:36 Відповісти
І що воно робить в ЄС і хто його туди прийняв...
показати весь коментар
18.11.2022 17:32 Відповісти
Взяли за компанію таких дурканів - і тепер вони нам розказують як треба в світі жити .
показати весь коментар
18.11.2022 17:38 Відповісти
саме тому і Україну якщо й будуть приймати, то ду-уже обережно
показати весь коментар
18.11.2022 17:41 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2022 17:33 Відповісти
Вы представляете, НАСКОЛЬКО крупный компромат у ************ на правительство Венгрии, что те ( правительство Венгии ) так жопу рвет в пользу ************ !!!!
показати весь коментар
18.11.2022 17:33 Відповісти
Компромат компроматом, но основное - это деньги. Много черных долларов по серым схемам.
показати весь коментар
18.11.2022 17:40 Відповісти
Господи, яке воно кончене, в складі ЄС як не приший пісьці рукав!
показати весь коментар
18.11.2022 17:33 Відповісти
Лізбіяни чортові...
показати весь коментар
18.11.2022 17:34 Відповісти
Пинками под зад эту мадьярию надо гнать из Ес и Нато
показати весь коментар
18.11.2022 17:34 Відповісти
если только одну тысячную долю готов платить то и голос твой в ЕС должен быть одна тысячная
показати весь коментар
18.11.2022 17:34 Відповісти
выгнать мадьярию из ЕС и НАТО. Пускай идут в свои историческиее **@еня нв Урал. Достал это орбан-мудило...
показати весь коментар
18.11.2022 17:35 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2022 17:35 Відповісти
У вас підорів лише одні інтереси - спонсорувати парашу купівлею нафти та газу... Ще і з іраном зв'язки зібрались налагоджувати
показати весь коментар
18.11.2022 17:35 Відповісти
Орбан так ефективно керує, що щороку отримує допомогу від ЄС. Тому дивиться на Україну як на конкурента
показати весь коментар
18.11.2022 17:35 Відповісти
Щось я призабув ... А за що Угорщину взяли до ЄС?
показати весь коментар
18.11.2022 17:37 Відповісти
Збирались прийняти про більшість, а не одноголосно. Не прийняли? І в калінінград все так і пре? Прикра помилка, цей єс. З дитинства любила Великобританію. Совпаденіє?
показати весь коментар
18.11.2022 17:37 Відповісти
Нехай свої форінти собі у дупу засуне, десь там поряд з піпіською *****, має влізти.
Від цього гімна навіть спірту взимку не взявби
показати весь коментар
18.11.2022 17:37 Відповісти
давно їхні "вояки отримували люлєй під Черніговом в 1943му році?
показати весь коментар
18.11.2022 17:39 Відповісти
как тут не вспомнить сапера Водичку?
показати весь коментар
18.11.2022 17:39 Відповісти
А умненький ЕС ещё и денег там собрался эти уродам подкинуть за демократию.
показати весь коментар
18.11.2022 17:40 Відповісти
Опять эта **** мадярская клянчет в такой способ деньги для своей страны. И раше подмахнула своим заявлением и пользу хочет извлечь из беды соседа
показати весь коментар
18.11.2022 17:40 Відповісти
Ето тот случай, когда у ЕС и нож и хлеб, Угорщина просто хочет выглядит хорош на глазах Пуйла. Но на самом деле кажды раз робить всьо вместе с ЕС - санкции, допомога для Украини и т.д., потому что Орбану деньги ближче чем Пуйло. Не переживайте - допомога буде на 100 видсоткив.
показати весь коментар
18.11.2022 17:49 Відповісти
Йьобікі не можуть не бути йьобікамі-бо вони йьобікі...
показати весь коментар
18.11.2022 17:43 Відповісти
У ЄС є можливість НЕ підтримати наддання орбану 7,5 млрд євро.
показати весь коментар
18.11.2022 17:45 Відповісти
Я так понимаю, Венгрию приняли в НАТО по приколу?
показати весь коментар
18.11.2022 17:47 Відповісти
Мадяри кацапам: "Мы с тобой одной крови, ты и я"
показати весь коментар
18.11.2022 17:50 Відповісти
Напринимали кого попало в Евросоюз, теперь не знают как от него избавиться.
показати весь коментар
18.11.2022 17:55 Відповісти
а хто цього орбана питати буде?
показати весь коментар
18.11.2022 17:57 Відповісти
І скільки ще ЄС буде терпіти цього ГБешного агента?
показати весь коментар
18.11.2022 18:11 Відповісти
*********** мyдьяры!
показати весь коментар
18.11.2022 18:13 Відповісти
А не пора ли венгрии идти *****?
показати весь коментар
18.11.2022 18:13 Відповісти
В другу мирову прислужували фашистам, а тепер Путлеру , питання , хто прийняв цю сволоту в ЄС.
показати весь коментар
18.11.2022 18:15 Відповісти
Вимикайте "Дружбу".
показати весь коментар
18.11.2022 18:20 Відповісти
Так уже
показати весь коментар
18.11.2022 21:25 Відповісти
Что эти уроды делают в ЕС? Гнать их надо сраным веником.
показати весь коментар
18.11.2022 18:39 Відповісти
А шо таке? Обіцяна Пуйлом частина території України пропливає мимо ******?
показати весь коментар
18.11.2022 18:39 Відповісти
14 mio Euros is approximately 2 PzH-2000.
показати весь коментар
18.11.2022 18:43 Відповісти
Если дадут, то и хорошо. Украине деньги лишними не будут.
показати весь коментар
18.11.2022 19:01 Відповісти
деньги от уродов не брать!!
Что мешает нам прямо сейчас подать в суд на венгрию? чего сопли жуем?
показати весь коментар
18.11.2022 19:33 Відповісти
Башкиры они такие... Дети природы...
показати весь коментар
18.11.2022 19:38 Відповісти
Що від підстилок кремля, які отримують від путіна зарплату, можна очікувати?
показати весь коментар
18.11.2022 19:41 Відповісти
Угорське ОПЗЖ.
показати весь коментар
18.11.2022 19:42 Відповісти
мля такой радетель за свой народ что надо со всеми разосраться... без последствий это не останется
показати весь коментар
18.11.2022 20:39 Відповісти
Отключите ему газ и нефть, нет энергии для питания насосов и война как форс-мажор
показати весь коментар
18.11.2022 21:24 Відповісти
Угорці шє в ЄС чому їх щє не послали?
показати весь коментар
18.11.2022 21:37 Відповісти
Орбан хочет дать 14 млн - отлично, хотя украинцы вообще не хотят от него ничего. Но эта ***** диктует свое мнение другим и угрожает, если дадите сколько сможете, я заблокирую ваше решение.
показати весь коментар
18.11.2022 22:08 Відповісти
От шо насправді надихає віру хоч у якусь "стабільність" - п*дараси завжди П*ІДАРАСИ!
"РЕспект" уЙОБІКІ!!!!
показати весь коментар
18.11.2022 22:26 Відповісти

Орбан з Фiдес(Magyar Polgári Szövetség) - угорський громадянський союз.

багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».

вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським

бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще

бiльш придуркуватих *******.

кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.

как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича

https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha

https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg

показати весь коментар
21.11.2022 05:24 Відповісти
 
 