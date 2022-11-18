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Росія збільшила виробництво "Калібрів" і "Іскандерів" ще до 24 лютого, - The New York Times

іскандер

Західні аналітики вважають, що виробництво Росією "Іскандерів" і "Калібрів" триває.

Росія, ймовірно, почала виробляти велику кількість "Іскандерів", "Калібрів" та інших ракет ще до вторгнення в Україну 24 лютого. Як йдеться у матеріалі The New York Times, Росія, найімовірніше, накопичила мікрочіпи та інші технології, необхідні для створення високоточних ракет, до вторгнення в Україну в лютому - можливо, починаючи з 2022-го, враховуючи погіршення відносин Москви із Заходом після окупації Криму в 2014 році, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Відзначається, що мікроелектронні компоненти подвійного призначення Росія могла отримати через треті сторони (компанії і цілі країни), які були готові ризикнути піддатися покаранню з боку США.

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Західні аналітики вважають, що виробництво Росією "Іскандерів" і "Калібрів" триває.

Автор: 

крилаті ракети (1080) росія (65994)


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Топ коментарі
+10
яка гарна новина..., щас Арєстович просто захлинеться від образи...
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18.11.2022 17:43 Відповісти
+9
А чого б і ні. У них є промисловість, тобто є тил. А в нас? За 9 місяців не змогли налагодити навіть виробництво дешевих говнодронів як іранські.
Можемо лише констатувати та рахувати скільки ракет по нам випустили.
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18.11.2022 18:08 Відповісти
+8
Пам"ятаю, як до війни, читала в російському виданні , що Росія збільшила виробництво ракет в 20 разів за останні 8 років!!! Напевно , до миру готувались з Україною. Таку новину міг не побачити пересічний українець , от Зеленський , ОП й Міністерство Оборони де було ? "Ми не думали, що вони нападуть?" й в асфальт тому закатали .... Робіть висновки
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18.11.2022 18:08 Відповісти
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яка гарна новина..., щас Арєстович просто захлинеться від образи...
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18.11.2022 17:43 Відповісти
Ну так никто и не отрицал, что они делать их продолжают. Просто один залп как 15 ноября они 2 месяца делать будут если не больше
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18.11.2022 17:50 Відповісти
Арестович авантюрист. То что он несет это для хайпа. Но нельзя сказать, что он совсем не разбирается в военном деле. Порох наберет больше Арестовича, но следующим президентов вновь будет Зеленский и это очень просто обьяснить, так как следующие выборы произойдут только после освобождения всей Украины включая Крым, а соответсвеено после освобождения всей Украины рейтинг Зеленского вырастет до небес
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18.11.2022 18:23 Відповісти
...рейтинг квартального поца может вырасти только в среде 73%, а нормальные люди уже давно знают, откуда там ноги растут
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18.11.2022 18:25 Відповісти
Я и не спорю, ну вот и будет 73 процента
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18.11.2022 18:27 Відповісти
...надеюсь, что нет, иначе стране писец будет
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18.11.2022 18:30 Відповісти
В первом туре зеленский набрал 30 процентов, а во-втором проценты выросли за счет тех, кто против порошенка, а не за зеленского
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18.11.2022 21:39 Відповісти
Рейтинг вырастет ровно до того уровня, что бы приземлится на скамье подсудимых. Самое место-тепло уютно, а рейтинг офигенный- каждый посполитый сможет плюнуть в хайло бубочкино.
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18.11.2022 20:22 Відповісти
Ймовірність цього така ж мала, як і того, що ти вивчиш українську.
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19.11.2022 13:20 Відповісти
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18.11.2022 17:44 Відповісти
І ні слова про того хто дохазяйнувався до "один шолом".
Тема участі МО у поставках по схемі "Волонтери/партнери - зброяки" також не розкрита.

Проте, "забезпечені".
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18.11.2022 18:10 Відповісти
Жоден російський завод, що виготовляє ракети, а їх принаймні 4 (калібри, кинджали, Іскандери, с300) з початку війни не зруйнований, і продовжує виготовляти ракети і понині!
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18.11.2022 17:48 Відповісти
нам треба удари по центру прийняття рішень!!!! https://www.youtube.com/watch?v=3eDld_kG6yI https://www.youtube.com/watch?v=3eDld_kG6yI

може так спробувати, якщо США не дає безпілотники...
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18.11.2022 18:01 Відповісти
А чого б і ні. У них є промисловість, тобто є тил. А в нас? За 9 місяців не змогли налагодити навіть виробництво дешевих говнодронів як іранські.
Можемо лише констатувати та рахувати скільки ракет по нам випустили.
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18.11.2022 18:08 Відповісти
Пам"ятаю, як до війни, читала в російському виданні , що Росія збільшила виробництво ракет в 20 разів за останні 8 років!!! Напевно , до миру готувались з Україною. Таку новину міг не побачити пересічний українець , от Зеленський , ОП й Міністерство Оборони де було ? "Ми не думали, що вони нападуть?" й в асфальт тому закатали .... Робіть висновки
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18.11.2022 18:08 Відповісти
І не сподівайтеся. Ті, хто вміють робити висновки - за Зє не голосували.
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18.11.2022 18:45 Відповісти
Забіг по фонтані, шаурма, шашлики, зійтися десь посередені, заглянути в очі...
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18.11.2022 20:29 Відповісти
Тут єдине рішення - серія хлопків на виронбництвах
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18.11.2022 18:13 Відповісти
Це такий натяк нам, що нам пзда. Кацапи ракети роблять десяткам і перешкоджати їм їх робити ніхто не буде, як і іранцям. Типу здавайтеся. До речі іскандери майже неможливо збити нашою ппо. от і шо робити...
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18.11.2022 18:13 Відповісти
Laser technology could probably down an
Icekandle rocket.

Likely some companies would be eager to test their produce in Ukraine.

Needs electric power, though ....
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18.11.2022 18:21 Відповісти
Не удивлюсь, если Венгрия до сих пор реэкспортирует в мордор какие-нибудь японские или немецкие микросхемы.
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18.11.2022 18:21 Відповісти
Башіири, чого від них чекати.
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18.11.2022 20:31 Відповісти
Помимо микросхем там много чего нужно, и даже, если они накопили комплектующие, скорость изготовления ракет намного ниже, чем их затраты.
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18.11.2022 18:23 Відповісти
Все верно вы написали. Но вам тут зрадо...бы напишут, что ведь там заводы в три смены работают. Но это очень навряд ли так как то оборудывание на которм делают ракеты может тоже из строя выйти от интенсивность использования и есть у меня такое подозрение что кацапы сами починить его не смогут, а учитывая санкции.......
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18.11.2022 18:26 Відповісти
Сами не умеют, нужны иностранные комплектующие
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18.11.2022 18:42 Відповісти
https://focus.ua/digital/524955-v-raketah-iskander-kalibr-ispolzuetsya-zapadnaya-elektronika-eksperty-vyyasnili-pochemu https://focus.ua/digital/524955-v-raketah-iskander-kalibr-ispolzuetsya-zapadnaya-elektronika-eksperty-vyyasnili-pochemu


Читай
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18.11.2022 18:47 Відповісти
Да все в рашке делают сами. Везде законченные циклы. Все всем капец, идем сдаватся.
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18.11.2022 18:57 Відповісти
Ок. Тогда может поймете, что и высокоточное вооружение они сами сделать не могут
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18.11.2022 19:03 Відповісти
Сколько сделано с 22 февраля? Вы в ннашей разведке работаете?
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18.11.2022 19:07 Відповісти
Но они не могут в статье сказано. При чем это британские эксперты
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18.11.2022 19:17 Відповісти
"Микрон", говоришь? А где российские бытовые приборы с зеленоградской микроэлектроникой? Или этот завод теперь работает исключительно на оборонку? ОК, допустим они проапгрейдили цельнослизанный в СССР КР580, но там еще различные датчики, которые на сверхзвуке должны иметь особые характеристики и надежность. В общем, кое-что, из того, что было в СССР, в мордоре повторить способны, но вот в новых конкурентных образцах оружия, иностранных комплектующих до 40%.
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18.11.2022 20:28 Відповісти
сложность в том, что действительно, конь педальный, ПОХРУМКАЙ ОВСА, ЕСЛИ ЕСТЬ И УСПОКОЙСЯ ГОПОТА МОСКОВИТСКАЯ.
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18.11.2022 20:34 Відповісти
Высокоточные аналоги американского ракетного оружия рашисты точно не могут производить, потому, что в системах высокоточного американском оружия используются военные средства высокоточного глобального позиционирования, доступа к которым у рашистов нет. Менее точные Калибры рашисты производят в законченном цикле, быстро внося необходимые конструктивные изменения , связанные с ограничениями доступа к комплектующим. Остановить применение этого оружия можно оружием сдерживания, о чем уже писал генерал Залужный. Недавно в одном из комментариев было про немецкие ФАУ-2 с дальностью 300 км и б/ч 900 кГ, больше 1000 которых ударили по Лондону... Недавно этому виду оружия исполнилось аж 78 лет! Тогда не было ни EUV - литографии, ни сигнальных процессоров, ни лазерных гироскопов, ни глобального позиционирования...
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18.11.2022 21:26 Відповісти
Создать такие штуки без современных западных технологий им не под силу и это обстоятельство, в любом случае, приведёт к тому, что их ракеты начнут падать им же на голову или Воронеж.
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18.11.2022 20:15 Відповісти
Западу действительно стоит определиться - потратить десятки миллиардов на ПРО и ПВО для Украины или несколько десятков миллионов на то, чтобы один раз нанести массированный удар по местам производства ракет и аэродромам базирования ракетоносцев.
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18.11.2022 18:25 Відповісти
Украина давно разработала, изготовила и успешно испытала опытные образцы ракетного оружия, которое можно серийно производить частично или полностью на территории дружественных стран НАТО. Применение этого оружия уже не будет попадать под известные ограничения для оружия США по дальности. Это украинское оружие не будет конкурентом американскому, например по точности, но в конвенциональной, неядерной войне с рашистами может стать оружием сдерживания агрессора.
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18.11.2022 22:29 Відповісти
а ми шо? позиція циган - дайте не минайте
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18.11.2022 18:29 Відповісти
Західні аналітєги вже напрогнозували , мало не зуб давали - 72 години і Київ впаде .! .
Скільки вже прогнозів західних аналітєгів пішло - коту під хвіст . ?
Отож . Їх слухати - себе не поважати .
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18.11.2022 18:29 Відповісти
Да щось мене насторажує силка на УНІАН .
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18.11.2022 18:42 Відповісти
How Was Russia Able to Launch Its Biggest Aerial Attack on Ukraine?

Вот название статьи. То есть те кто ее написал не понимают, что кацапы это не со сделаных вновь ракет залпы делают, а еще из старых запасов? Статейка как бы говорит нам, мол у кацапов бесконечное количество ракет, срочно нужно переговоры. Пошли они на...й. НА Западе такие журношлюхи как и у нас
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18.11.2022 18:45 Відповісти
Думаю, как получала рашка все микрочипы, так и получает. Через Китай или других подставных лиц. Так что надо готовиться к тому, что ракеты у них никогда не закончатся.
А вот электроэнергия у нас может закончиться вполне.
Послушаем Арестовича?)
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18.11.2022 18:51 Відповісти
Нет закончатся ибо производят медленне чем тратят. А то что вы зарегестрировались 8 дней назад как бы намекает.....
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18.11.2022 18:52 Відповісти
Да ни на что это не намекает)
Меня часто банят, потому как пишу что думаю. Вот и перебираю аккаунты.
А живу я в Никополе, по которому херачат каждый день и никому до этого дела нет.
Но я же ватник, раз такое пишу. Нужно ведь сплотиться вокруг вождя, закрыть свой рот и помалкивать. Так?
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18.11.2022 18:55 Відповісти
Живешь в Никополе, вас жестко обстреливают, вот ты и думаешь, что кацапы прямо непобедимы. Но это лишь один город и к сожалению мы не можем нормально там дать ответку, сам понимаешь почему. Но обстреливают вас ведь не калибрами, искандерами, а рсзо и возможно с-300
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18.11.2022 19:00 Відповісти
Да, мне очень обидно, что в первые дни войны, наши криворукие вояки при отступлении не подорвали мосты через Днепр. И не было бы сейчас всей этой эпопеи с освобождением Херсона и мы бы сберегли сотни и сотни наших солдат. И почему при отходе из энергодара, станция не была полностью обесточена? А теперь с неё орки стреляют ежедневно, а ответить не можем. Опять же, из-за криворукости наших военных и нашего руководства.
Зеленский хоть знает, что Никополь обстреливают. Я думаю ему глубоко пофиг.
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18.11.2022 19:05 Відповісти
Вояки не криворукие, виновата только власть. Вы же знаете, что никто из власть имущих не верил в войну, а военные без приказа сделать ничего не могут. Надеюсь, что скоро вас освободят
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18.11.2022 19:10 Відповісти
Я тоже очень надеюсь что освободят скоро наши области с другой стороны водохранилища.
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18.11.2022 19:16 Відповісти
Обстреливают нас ежедневно артой и градами. Лично у меня выбиты стекла на балконе.
И обстреливают не всегда из энергодара, очень часто с каменки.
И судя по близости нашей артилерии, стреляют они практически из черты города, скорее всего с площадки бывшего трубного завода. Естественно, орки ведут контрбатарейную стрельбу и часто мажут по нашим, попадая по микрорайонам.
У нас полгорода этим возмущены, но я думаю нашим артилеристам на мнение горожан абсолютно пох, как и нашему президенту, который сидит в футболочке в тепле и кадждый день строчит никому не нужные монологи.
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18.11.2022 19:10 Відповісти
Да что вы говорите...Серьезно? США же кричали на весь мир что они наши союзники, что мы, как это правильно называется, что бы не ошибиться, главные партнеры-союзники поза нато....зная что в Украине с такой коррупцией невозможно никакое продуктивное военное производство, знаячто ситуация вокруг Украины накаляется, могли бы и подкрепить свои слова делом, тоже начать наращивать темпы производства нужного союзнику оружия...
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18.11.2022 19:41 Відповісти
А ми їх асфальтом, асфальтом
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18.11.2022 19:44 Відповісти
Маловероятно, но всегда надо исходить из худшего, самого худшего сценария. Такая новость стимулирует союзников усилить нам поддержку, в первую очередь по номенклатуре вооружений. а не по деньгам, а на первом месте даже не вооружения, а тренировка летчиков и технического персонала по самолетам и ракетам американского производства, это приоритет должен быть, так как это не один месяц тяжкого труда и приличная сумма денег.
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18.11.2022 20:07 Відповісти
Nie narzekajcie, Ukraina jest cały czas pod ogniem, Jesteście mądrzejsi, jesteście waleczniejsi, macie lepszy sprzęt i lepiej go używacie, ale nie macie takiego zaplecza jak Rosja. To moloch, który jest karmiony złem, tam wszystko jest przygotowane do produkcji broni. Nie będą jeść, ale rakiety będą produkować Tam potrzeby człowieka się nie liczą. Nie liczy się prawo, nie liczy się przyszłość. Zniszczą wszystko, spalą, zamordują, bo to tam człowiek nic nie znaczy. Ludi u nich mnogo. Ale i tak zwyciężycie, bo im rakiety się skończą, a Wy ostaniecie od sojuszników.
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18.11.2022 20:30 Відповісти
Эти же клоуны полгода писали что ракеты у русских кончились или завтра закончатся.
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18.11.2022 20:36 Відповісти
На территории мордора есть две известных широкой публике фаблесс-компании - МЦСТ и Байкал Электроникс. Фаблесс означает отсутствие у компаний собственных производственных мощностей, отвечающих технологическим требованиям выпускаемой ими продукции. Единственный процессор МЦСТ, выпускаемый на территории мордора, это Эльбрус 2СМ, - производится на Зеленоградском заводе Микрон по технологии 90 нм (2 ядра и 300 МГц это предел на этой фабрике). В начале прошлого десятилетия ждали новый литографический степпер, но помешали санкции. Микропроцессорная система сама по себе состоит из множества частей, логику и шаблоны которых предоставляют другие компании.

Причин, по которым на территории мордора нет высокотехнологичных заводов для производства КМОП на кремнии, достаточно много. Одной из них является то, что 17 июля 2014 года над Донбассом был сбит Боинг 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находилось очень много граждан Нидерландов, вследствие чего голландская компания ASML фактически прекратила все взаимоотношения с мордорскими микроэлектронными фабриками, поставив крест на их долгосрочных планах апгрейда и на плановом техобслуживании. Введенные в тот период разнообразные санкции выкинули мордор из множества международных продуктовых цепочек, без которых современная микроэлектроника практически невозможна. И, опять же, в силу экспоненциального роста сложности и стоимости технологий, у мордора нет никаких шансов создать что-то подобное у себя, даже если потратить на это вообще все деньги. Для того, чтобы купить на Западе, денег пока хватает, но продавать никто не спешит.

В итоге сейчас сложилась ситуация, когда настоящее мордорской микроэлектроники целиком определяется западными санкциями - как возможности, так и риски с ограничениями обусловлены именно ими. А ее будущее неразрывно связано с Китаем, потому что он - единственная надежда мордора на обход технологических ограничений. Но у Китая на этот счет свое мнение.
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18.11.2022 20:44 Відповісти
чому тоді не палають москальські ракетні заводи???? де задимлення на кацапських ракетних заводах???
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18.11.2022 23:35 Відповісти
 
 