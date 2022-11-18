Росія збільшила виробництво "Калібрів" і "Іскандерів" ще до 24 лютого, - The New York Times

Західні аналітики вважають, що виробництво Росією "Іскандерів" і "Калібрів" триває.

Росія, ймовірно, почала виробляти велику кількість "Іскандерів", "Калібрів" та інших ракет ще до вторгнення в Україну 24 лютого. Як йдеться у матеріалі The New York Times, Росія, найімовірніше, накопичила мікрочіпи та інші технології, необхідні для створення високоточних ракет, до вторгнення в Україну в лютому - можливо, починаючи з 2022-го, враховуючи погіршення відносин Москви із Заходом після окупації Криму в 2014 році, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Відзначається, що мікроелектронні компоненти подвійного призначення Росія могла отримати через треті сторони (компанії і цілі країни), які були готові ризикнути піддатися покаранню з боку США.

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Західні аналітики вважають, що виробництво Росією "Іскандерів" і "Калібрів" триває.