Зеленський провів розмову з Ердоганом, який перед цим говорив із Путіним
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після того, як той у п’ятницю поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це Зеленський повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"У телефонній розмові з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом привітали продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи #GrainFromUkraine. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності. Також обговорили безпекову та енергетичну співпрацю", - розповів Зеленський.
Топ коментарі
+26 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.11.2022 17:57 Відповісти Посилання
+15 Алекс Скела
показати весь коментар18.11.2022 18:01 Відповісти Посилання
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.11.2022 18:03 Відповісти Посилання
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Усі наговорилися?
Не, ну про зерно это понятно.
А что ещё передал турецкий султан украинским войнам?
Им же ему ещё ответное письмо писать
ЧИЙ КРИМ........
Факти. 1. і так слабе ВПК за 3 роки було повністю розвалене;
2. до 24.02. крик про ненапад Рашки і шашлики,а не підготовка до війни,Рашку просто запрошували на прогулянку по захопленню України;
3.за день-два були без бою здані декілька областей і мало не зданий Київ;
4.жоден ОПЗЖопер,диверсант,колаборан,агент ,коректувальник не те,що не ліквідований-не постраждав! Їх масово вертають Рашці. Гинуть тільки українські патріоти!
5. люди з Укренерго і ДТЕК говорять про вимикання електрики просто із якимось задоволенням,з мало прихованим злорадством вже обіцяють вимикати на добу,а тим часом електрика з ХАЕС та РАЕС іде на Європу
6. кажуть,не можна полагодити мережі,а мережі для нафтопроводу ДРУЖБа до Орбана ....полагодили за лічені години і ще багато чого.....