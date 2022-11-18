США в ОБСЄ: Зеленський демонструє готовність до переговорів, а Кремль відповідає ракетами
Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що президент України Володимир Зеленський чітко продемонстрував готовність до мирних переговорів з Росією, але Кремль відповідає ще більшим насильством.
У своєму виступі на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер Карпентер вкотре засвідчив позицію США щодо того, що "лише Україна та її демократично обране керівництво можуть вирішувати коли і як проводити перемовини, а США повністю підтримують їх у відновленні суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН
Україна вже продемонструвала готовність до щирих перемовин, але на ці дипломатичні кроки Росія відповіла ракетами, заявив Карпентер.
"Якою ж була відповідь Росії? Ще один раунд масованих атак по території України, що вбиває цивільних і руйнує інфраструктуру", - заявив він.
Дипломат наголосив, що тепер черга Росії показати готовність до завершення війни шляхом дипломатії. "Росія - єдина, хто розв'язав цю війну. Росія - єдина причина, чому війна триває. Росія має зупинити цю війну сьогодні", - заявив посол.
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- Еге... Робе! А зараз не робе! Знову робе! Знову не робе!
Как ни крути, даже Победа Украины, а это выкинуть все войска оккупантов на границы 91 года, не положит конец этим обстрелам. Поэтому надо решать проблему иначе, чем сейчас она решается!
Стали бы США или ЕС терпеть такое, сомневаюсь. Они бы применили целый комплекс решений, начиная от военных, заканчивая логистическими.
Производство ракет требуют радиооборудования западного производства. И оно до сих пор поступает агрессору! Не решается вопрос, хотя это самый легкий путь и он в руках Запада!
Поставки от третьих стран оружия - не остановлено!
Предоставить Украине средства для поражения пуска этих ракет - не дают. Ленд-лиз какой то странный.
По данным издания, РФ:
▪️может изготавливать ракеты, так как ещё до вторжения накопила запасы микрочипов и других технологий, необходимых для создания высокоточных ракет;
▪️использует ракеты ПВО С-300 для нанесения ударов;
▪️возможно, держала некоторое количество оружия в резерве для войны против НАТО;
▪️обращается к Ирану и Северной Корее за оружием.
чи сміятися крізь сльози...
бо один зелений клован демонструє спочатку повну готовність, за нею відразу неготовність, а потім чомусь знову готовність.
i шо він продемонструє взавра навіть він сам не знає...
Почему из уст чинушей США то и дело проскакивают изречения о переговорах?
Что плть происходит???
Подивіться у youtube, знаходиться легко.
вот что происходит. какие наши дальнейшие перспективы догадайтесь сами.
Часто можно слышать, но с Гитлером же не заключали сделок во время войны. С ним особо нет, но со Сталиным еще как заключали. И Европу делили точно также как когда-то два диктатора. И, например, для Польши, результат был не в лучшую, прямо скажем, сторону.
Так что утверждать: никаких переговоров, война до полного разгрома врага, всерьез можно только располагая бОльшими - собственными - ресурсами и вооружением, чем враг.
Надо настаивать, чтобы Запад нам дал дальние ракеты и разрешил их использовать в отношении территории врага. Должен быть адекватный ответ, только так можно остановить их террор.