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Новини Війна
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США в ОБСЄ: Зеленський демонструє готовність до переговорів, а Кремль відповідає ракетами

обсє

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що президент України Володимир Зеленський чітко продемонстрував готовність до мирних переговорів з Росією, але Кремль відповідає ще більшим насильством.

У своєму виступі на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер Карпентер вкотре засвідчив позицію США щодо того, що "лише Україна та її демократично обране керівництво можуть вирішувати коли і як проводити перемовини, а США повністю підтримують їх у відновленні суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН

Україна вже продемонструвала готовність до щирих перемовин, але на ці дипломатичні кроки Росія відповіла ракетами, заявив Карпентер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЄ: Росія несе повну відповідальність за падіння ракети у Польщі

"Якою ж була відповідь Росії? Ще один раунд масованих атак по території України, що вбиває цивільних і руйнує інфраструктуру", - заявив він.

Дипломат наголосив, що тепер черга Росії показати готовність до завершення війни шляхом дипломатії. "Росія - єдина, хто розв'язав цю війну. Росія - єдина причина, чому війна триває. Росія має зупинити цю війну сьогодні", - заявив посол.

Автор: 

ОБСЄ (3510) перемовини (3009) США (23360) Карпентер Майкл (86)


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Топ коментарі
+18
Це якась ганьба! Весь цивілізований світ умовляє свиню не бути свинею. Замість того, щоб добряче дати кованим чоботом по свинячий пиці.
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18.11.2022 19:11 Відповісти
+16
Може вже якось час визначитись,готовий до переговорів чи ніяких переговорів не буде.Бо щось кожен день різні тексти.
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18.11.2022 19:09 Відповісти
+14
Якась гнила історія. Тільки в України з'являються серйозні успіхи на полі бою, так одразу ж цілий світ "не буде тиснути на Україну і вона сама вирішить, коли вести переговори". І з кожним днем "не тиснусть" все сильніше
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18.11.2022 19:12 Відповісти
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Може вже якось час визначитись,готовий до переговорів чи ніяких переговорів не буде.Бо щось кожен день різні тексти.
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18.11.2022 19:09 Відповісти
Бопослідовний
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18.11.2022 19:11 Відповісти
Саме про те.
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18.11.2022 19:13 Відповісти
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18.11.2022 20:31 Відповісти
Так мордор теж готовий, тільки не до переговорів а ставить ультиматимуми.
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18.11.2022 19:09 Відповісти
Це якась ганьба! Весь цивілізований світ умовляє свиню не бути свинею. Замість того, щоб добряче дати кованим чоботом по свинячий пиці.
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18.11.2022 19:11 Відповісти
Якась гнила історія. Тільки в України з'являються серйозні успіхи на полі бою, так одразу ж цілий світ "не буде тиснути на Україну і вона сама вирішить, коли вести переговори". І з кожним днем "не тиснусть" все сильніше
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18.11.2022 19:12 Відповісти
...і як це блаЗЄнський готовий до переговорів, коли він видав указ про неможливість будь яких переговорів?
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18.11.2022 19:45 Відповісти
А він хазяїн свого слова, захотів - дав, захотів - забрав.
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18.11.2022 19:58 Відповісти
- Петьо! Вийди-но з машини, подивися: чи робе мігалка, чи ні.
- Еге... Робе! А зараз не робе! Знову робе! Знову не робе!
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18.11.2022 19:16 Відповісти
То, что сейчас происходит обстрел ракетами Украины - в этом есть и доля вины Запада!
Как ни крути, даже Победа Украины, а это выкинуть все войска оккупантов на границы 91 года, не положит конец этим обстрелам. Поэтому надо решать проблему иначе, чем сейчас она решается!
Стали бы США или ЕС терпеть такое, сомневаюсь. Они бы применили целый комплекс решений, начиная от военных, заканчивая логистическими.
Производство ракет требуют радиооборудования западного производства. И оно до сих пор поступает агрессору! Не решается вопрос, хотя это самый легкий путь и он в руках Запада!
Поставки от третьих стран оружия - не остановлено!
Предоставить Украине средства для поражения пуска этих ракет - не дают. Ленд-лиз какой то странный.
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18.11.2022 19:17 Відповісти
ленд-лиза нет. его байден положил по сукно.
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18.11.2022 19:57 Відповісти
У России, похоже, нет дефицита ракет и оценки относительно того, что их запасы истощились, поставлены под сомнение ракетным ударом 15 ноября- The New York Times
По данным издания, РФ:
▪️может изготавливать ракеты, так как ещё до вторжения накопила запасы микрочипов и других технологий, необходимых для создания высокоточных ракет;
▪️использует ракеты ПВО С-300 для нанесения ударов;
▪️возможно, держала некоторое количество оружия в резерве для войны против НАТО;
▪️обращается к Ирану и Северной Корее за оружием.
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18.11.2022 19:17 Відповісти
Ракеты даже по данным нашего ГУР не могли закончится. Там высокоточных еще на 2-3 таких обстрела по их данным. Так что статейка, мол сдавайтесь хохлы у руцких бесконечное количество ракет. Даже наш ГУР говорил, что высокоточных за 7 месяцев они около сотни наклепали
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18.11.2022 19:22 Відповісти
Классный троллинг обоих...
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18.11.2022 19:18 Відповісти
демонстратор він.
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18.11.2022 19:20 Відповісти
Дык, ********** сам бог велел... ОБСЕ -это вам не хухры-мухры.
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18.11.2022 19:23 Відповісти
P.S. carpenter(англ) - столяр(укр) - *********( в народi).
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18.11.2022 19:31 Відповісти
іноді читаеш такі новини і їй бо не знаєш - чи плакати від сліз,
чи сміятися крізь сльози...
бо один зелений клован демонструє спочатку повну готовність, за нею відразу неготовність, а потім чомусь знову готовність.
i шо він продемонструє взавра навіть він сам не знає...
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18.11.2022 19:41 Відповісти
Блин, и не говорите... Шо еще там он задумал с Эрдоганом, после перемовин Эрдогана с муйлом... Печально за наш долбаный электорат... Вот в этом плане как не уважать Битлов - отказались от орденов(королевская награда) за то, шо Англия поддерживала США в войне во Вьетнаме, ведь там гибли невинные люди... А в итоге, те люди были преданы обеими сторонами.
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18.11.2022 19:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dg48JepkiRo Besame Mucho - The Beatles - YouTube
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18.11.2022 19:51 Відповісти
Говорить одне, а демонструє друге. Какая разніца?
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18.11.2022 19:25 Відповісти
Козломордии не нужен мир, ей нужно перемирие, передышка, причем в теперешнем статускво.
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18.11.2022 19:25 Відповісти
На відміну від їжи, яку треба готувати, та ще й з розумом та хистом, лайно завжди готове до вживання. 73 і їдять, а люди не хочуть.
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18.11.2022 19:25 Відповісти
Кто-томне внятно объяснит, о каких переговорах заспиной народа Украины идет речь?
Почему из уст чинушей США то и дело проскакивают изречения о переговорах?
Что плть происходит???
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18.11.2022 19:35 Відповісти
Якийсь Ґарік -- рускоязичний воєнний зі США -- намагався пояснити. У його монолозі звучав такий термін, як "Клуб Давоса" (чи щось типу того), а основний мессидж -- демократи у всьому винні.

Подивіться у youtube, знаходиться легко.
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18.11.2022 19:53 Відповісти
объясняю внятно: администрации байдена-обамы невыгодно поражение рашки. весь мир (и зелёная банда тоже) готовился к быстрой безболезненной оккупации Украины и сопротивление ВСУ неожиданно всем поломало планы. но так или иначе военное поражение и последующий развал рашки для них абсолютно недопустим и они многим готовы пожертвовать, чтобы этого не случилось (байден точно).
вот что происходит. какие наши дальнейшие перспективы догадайтесь сами.
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18.11.2022 20:03 Відповісти
Шо,шо, в обсє? США?
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18.11.2022 19:46 Відповісти
У них есть посол при ОБСЕ.
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18.11.2022 19:50 Відповісти
І шо нам робити з цим прелєсним послом, який раптом розчехлився на 8 році війни?
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18.11.2022 19:55 Відповісти
Давно надо было вместо заявлений: "мы отказываемся от переговоров" просто вести переговоры и каждый день, непрерывно, безостановочно, выступать с одним и тем же требованием. Просто так принято, так надо делать, выделить несколько человек на такую работу и пускай они сидят на этих переговорах и говорят одно и тоже. Также на них непрерывно зеркалить требования наподобие: "Провести в Грозном в Чечне гей-парад, открывать который будет Рамзанка Дыров" и так далее. Если ***** что-то говорит, то это ему выгодно, а он непрерывно повторяет на азиатский регион, что дескать это мы за продолжение войны. Этот козырь легко выбить, но для этого надо иметь жестких, быстро соображающих дипломатов с исключительным цинизмом.
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18.11.2022 20:02 Відповісти
надо кому? у зелёной мафии ермака задачи другие, я бы даже сказал - прямо противоположные.
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18.11.2022 20:05 Відповісти
100%
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19.11.2022 03:07 Відповісти
Та воно, оте що сидить у нас в кріслі президента, для нас у відосиках каже, що ніяких переговорів. А в розмовах з союзниками як кусок гівна зі своїми ужимками гундосить, що він не проти блаблабла. От люди і не знають що толком казати на публіку: сьогодні одне, завтра інше. Бо це не влада, а банда небритих гамадрилів, які вміють тільки гроші рахувати.
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18.11.2022 20:08 Відповісти
В политике нет и не может быть ничего абсолютного. Политика - это искусство поиска не врагов, но союзников. Любых союзников - сильных, слабых, временных, ненадежных, идеологически чуждых. Потому что от наличия этих союзников и их готовности помочь и степени этой помощи - в любой данный момент - зависит расстановка сил и ожидаемый результат. Ситуация постоянно меняется, потому что противник тоже не сидит сложа руки. И ожидаемый результат тоже. Игра эта очень сложная и не стоит ее упрощать. Как в шахматах, когда играют серьезные игроки, до мата не доходит - все заканчивается раньше, когда баланс сил фатально меняется для одной из сторон.

Часто можно слышать, но с Гитлером же не заключали сделок во время войны. С ним особо нет, но со Сталиным еще как заключали. И Европу делили точно также как когда-то два диктатора. И, например, для Польши, результат был не в лучшую, прямо скажем, сторону.

Так что утверждать: никаких переговоров, война до полного разгрома врага, всерьез можно только располагая бОльшими - собственными - ресурсами и вооружением, чем враг.
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18.11.2022 20:46 Відповісти
Це заява для внутрішньої, західної публіки, яка хоче знати чи робиться все для мирного вирішення. Україна відкрита для переговорів, але на адекватних умовах, коли раша виведе війська, поверне людей та буде готова платити компенсації. Всі розуміють, що добровільно кацапи на таке не підуть і балачки про "стіл переговорів" нічого не змінять, потрібна перемога на полі бою, Захід це також прекрасно розуміє.
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18.11.2022 21:04 Відповісти
Сколько уже можно терпеть что они безнаказанно обстреливают наши гражданские объекты.
Надо настаивать, чтобы Запад нам дал дальние ракеты и разрешил их использовать в отношении территории врага. Должен быть адекватный ответ, только так можно остановить их террор.
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19.11.2022 00:18 Відповісти
 
 