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Не вистачає запчастин: німецькі гаубиці PzH 2000 активно зношуються на війні, - Spiegel

panzerhaubitze

Німецькі САУ Panzerhaubitzen 2000 активно використовуються на війні в Україні, тому частина з них вже потребує ремонту. Проте українські військові стикаються з нестачею необхідних запчастин.

Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, Німеччина передала 14 гаубиць, а тепер виникають несподівані проблеми. ЗМІ зазначає, що наразі відчувається нестача запчастин через помилки планування при замовленні, що ставить під загрозу боєздатність важкого озброєння.

"Міноборони Німеччини не змогло вчасно замовити великі пакети запчастин для регулярного ремонту САУ та підтримки їх у робочому стані", - йдеться у матеріалі.

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Spiegel стверджує, що більша частина гаубиць, які були передані в Україну, потребують ремонту через інтенсивне використання на полі бою. Українські військові випускають близько 300 боєприпасів на день, що спричиняє сильне зношування озброєння.

"Відсутність запчастин нікого не дивує. Наприкінці літа відділ закупівель Бундесверу безрезультатно попереджав міністерство про необхідність замовити великі пакети запчастин для гаубиць та реактивних систем залпового вогню Mars II, оскільки терміни доставлення надто тривалі. Однак досі відповідних вказівок від так званого спецштабу Україна не надходило", - додали наостанок.

Німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.

Автор: 

Німеччина (7475) зброя (7526)


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Топ коментарі
+23
Ставку надо делать на Польские Крабы. Германское оружие создано не для полномасштабных боевых действий 24/7, судя по всему.
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18.11.2022 19:44 Відповісти
+19
Курва, тут на хранении почти 500 Палладинов, вот какого хера их Украине не дают в массе?
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18.11.2022 20:15 Відповісти
+16
а тепер уявляю,як би НАТО воювало...там зносилось..там запчастин нема ..там вчасно не передали,бюрократи.. на одне США надіялись..а Европа в попі...точно рашисти б до Берліна дойшли -гарантую
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18.11.2022 20:15 Відповісти
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"Міноборони Німеччини не змогло вчасно замовити великі пакети запчастин для регулярного ремонту САУ та підтримки їх у робочому стані"
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Мабуть власно Шольц робив замовлення?
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18.11.2022 19:39 Відповісти
"Однак досі відповідних вказівок від так званого спецштабу Україна не надходило" Джерело:
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18.11.2022 20:57 Відповісти
А німці нас попереджали, що не дають нам техніку, бо воно ПАГАНА!
А ми не вірили, ну от і маємо!
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18.11.2022 22:50 Відповісти
Мабуть це якось випадково так вийшло. Чи нє?
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18.11.2022 19:41 Відповісти
Не випадково. Бюрократи в Німеччині дуже повільно працюють. Наші біженці були шоковані, бо якщо у нас чекати якусь довідку два тижні - це дуже довго, то в Німеччині їм кажуть, що це дуже швидко, зазвичай чекають місяцями.
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18.11.2022 21:05 Відповісти
"Гепарди" підтверджують, що не випадково. Формально дали, а використовувати за призначенням не має можливості.
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19.11.2022 08:19 Відповісти
Зненацька прийшла зима...
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18.11.2022 19:44 Відповісти
Вельми цікаво чому ствол гаубиці PZH-2000 має такий малий ресурс. Його що виготовляли за совєтською технологію не із спецсталі а з пластиліну? Чи з 1945 р німці розучилися виготовляти зброю? У 1СВ в Російській армії були гаубиці на 12 000 пострілів
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19.11.2022 06:53 Відповісти
Ставку надо делать на Польские Крабы. Германское оружие создано не для полномасштабных боевых действий 24/7, судя по всему.
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18.11.2022 19:44 Відповісти
три топори ви мої, три топори
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18.11.2022 20:11 Відповісти
Курва, тут на хранении почти 500 Палладинов, вот какого хера их Украине не дают в массе?
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18.11.2022 20:15 Відповісти
а цього ніхто не розуміє, як і атакмс чому не надають і як чому не можна палити по русні в її накацапії - рукі зв'язані, от іди і воюй...
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18.11.2022 20:22 Відповісти
Так отож бо, курва мать...
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18.11.2022 20:24 Відповісти
чалматі, надаючі кацапам свої дрони, не казали "тільки не застосовуйте їх проти України"... - сором самий.
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18.11.2022 20:28 Відповісти
да у вас без дела валяются больше тысячи М198, которые вы никогда больше использовать не будете даже в случае войны, что уж про САУ говорить.
"старых" гусеничных РЗСО под 700 шт, а нам прислали два десятка..
https://protectukrainenow.com/en/report/
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18.11.2022 20:27 Відповісти
ну фн 70 дали и то из Италии нормас пушке паладинов ну их у нас в бригады в артдивы предают но не в том количестве что надо
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19.11.2022 02:23 Відповісти
Why does Poland orders South Korean howitzers then?

On *************.com
website there is a picture of a Krab howitzer with broken barrel / cannon pipe,
just in the middle of the cannon's length.
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18.11.2022 21:19 Відповісти
У США полно старых гаубиц М198, их можно смело сотнями передавать. Без всякой потери обороноспособности США.
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19.11.2022 00:55 Відповісти
німчура робить все щоб партнер не постраждав !
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18.11.2022 19:52 Відповісти
панцери розраховані на кількість вистрілів, яку наші артилеристи перевершують в десятки раз... тому й проблеми...(подібні проблеми будуть в любих ствольних системах якщо перевершити в 10 раз заявлені виробником гарантовані вистріли), тому 10 панцерів насправді заміняє 100 подібних стволів.
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18.11.2022 21:50 Відповісти
постав це німецьке залізо в музей ! як зразок нікчемності .
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18.11.2022 23:57 Відповісти
поставлю, після того, як вони допоможуть закопати кацапів в українських полях. а поки що, сковтни соплі.
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19.11.2022 00:43 Відповісти
Так що, здати все взад? Воювати будемо патріотичними лозунгами?
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19.11.2022 00:58 Відповісти
в першу чергу виробляти своє ! по друге купувати якісну зброю , по третє нагадувати німчурі що вони головні спонсори війни .
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19.11.2022 09:40 Відповісти
То усе зрозуміло. Будемо виробляти, особливо під ударами ракет, що три дні тому зруйнували Південмаш, та Мотор Січ. Що із німецькою зброєю робити? Повернути взад, чи подякувати Німеччині і далі цією зброєю воювати? А що до спонсорства росії, то і ти і я і Україна в цілому до цьго часу спонсорує роісію. Водафон та Київстар належать росіянам, усі нафтопродукти що ми закупаємо і будемо закупати у Європі до березня 2023 року-це російскі нафтопродукти. Газ, який зараз почав закуповувати у трейдерів- також російський. То бо перш ніж критикувати країни Европи, за "спонсорство", потрібно відмовитися від мобільного зв'язку, усі транспортні засоби, танки також, зупинити. Вимкнутии усі ТЕЦ, і тоді із чистою душею критикувати усіх за недостатній патріотизм.
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19.11.2022 10:13 Відповісти
а головне писати про це з Чехії !
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20.11.2022 12:22 Відповісти
Ну і? По усьому іншому, я так зрозумів, заперечень нема. Дякую.
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20.11.2022 22:55 Відповісти
Дуже випадково вийшло. Військова техніка вона ж для парадів
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18.11.2022 19:52 Відповісти
Наши еноты В усьому світі
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18.11.2022 19:57 Відповісти
Українці тестируют в новий війні УСІ ****** менеджерів світовоїоборони.

Жаль що ці тести виходять такими болісними для украінськой нації
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18.11.2022 20:03 Відповісти
ох не ті вже німці, ох не ті...
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18.11.2022 20:09 Відповісти
В общем распиаренная самоходка оказалась такая же как и сам бундесвер то есть совсем не очень,лучше польские Крабы закупать.
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18.11.2022 20:13 Відповісти
Але все одно підписали контракт на закупівлю в німців 18шт RCH-155 за 200 з чимось мільйонів.
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18.11.2022 20:37 Відповісти
Німці вміють виправляти помилки.
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18.11.2022 21:02 Відповісти
Эта САУ просто не для войны такого масштаба. Эталон, высокие технологии, высокоточность, уникальность, итд итп. А толку от нее по большему счету почти как от иконы во время наступившего судного дня.
Создавалась она для войн с папуассами, алькаидами и всякими другими игилами. Когда сидит наводчик в комфорте, через лазерный дальнометр указывает цель, и туда, на 40-50 км, летит высокоточный снаряд. Минус столько то бармалеев. И так не более 10 выстрелов в день.
Для полномасштабной войны с таким террором как рф нужно что то более простое, дешевое. Неприхотливое и ремонтнопригодное в полевых условиях. И в гораздо больших количествах.
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18.11.2022 21:12 Відповісти
панцери настрілюють в десятки раз більше прописаних виробником, тому 1 панцер заміняє 10 подібних гармат( в яких з такою багатостільністю будуть тіж проблеми), так що витри соплі і не погрожуй папуасам. вони нам рідніші кацапів.
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18.11.2022 21:56 Відповісти
тут не полінувався почитати про ресурс стволу гаубиці не німецької - пишуть 6000 пострілів , якщо наші робили по 300 в день , то нічого дивного що за цей час ресурс вичерпався - і зради немає , і якість не така вже і погана виходить , просто хронічний дефіцит у кількості , а не в якості ((
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18.11.2022 21:58 Відповісти
Написать и на заборе можно много чего,проблема в тот что перед войной немцы распиарили свою самоходку назвав ее лучшей в Европе а нормальных полевых испытаний не провели.Правда справедливости ради тут еще надо учитывать путинскую агентку Меркель которая уничтожив бундесвер не дала обкатать новую технику в армии.
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19.11.2022 07:23 Відповісти
А що неправда у тому що панцер назвали найкращою САУ Європи ? Комфортна - так ! Точна - так! Потужна - так ! Іноваційна - так ! Чи надійна - так , якщо експлуатацію здійснювати згідно з технічними умовами ( із цим і виникли проблеми ) . Будь у нас цих самохідок не дюжина , а 120 - ми б і не чули про проблеми з ними , бо регламентні роботи ніхто не скасовував . Якщо маєте власне авто це легко пояснити - коли через певний пробіг не провести заміну ременя ГРМ , мастила або шин - вас можуть чекати великі неприємності ; так і тут вийшло ; просто проблема у тому що провести ці роботи у польових умовах не виходить , бо німецька техніка ніколи на ремонт у сараї не орієнтувалася , на жаль (((((
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19.11.2022 11:50 Відповісти
а тепер уявляю,як би НАТО воювало...там зносилось..там запчастин нема ..там вчасно не передали,бюрократи.. на одне США надіялись..а Европа в попі...точно рашисти б до Берліна дойшли -гарантую
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18.11.2022 20:15 Відповісти
Вони ще дійдуть і до Берліна.

Республіканці на чолі з Трампоном перекриють нам постачання озброєння, що вони зараз і роблять, та примусять нас здатися, а орки підуть далі на Берлін «пафтарять».
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19.11.2022 00:47 Відповісти
Та що нам німецькі, ми візьмемо нашу "Бенягаубицю", так 73%? Бо "Богдана" нам не підійшла "сирувата", а "Бенягаубиця", якраз те, що треба, прилипла на вуха.
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18.11.2022 20:19 Відповісти
КІВ 9000 назвемо (коломойський ігор валерьйович) чи
*** 3000 (ермак боневтікович оманський)

p.s. треба конкурс оголосити. животи понадриваэмо.
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18.11.2022 20:32 Відповісти
"Однак досі відповідних вказівок від так званого спецштабу Україна не надходило"-- ничо, до них еще дойдет. Абы не слишком поздно
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18.11.2022 20:36 Відповісти
Бісмарк з пекла дивиться на своїх нащадків і просто оху₴вший🤦
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18.11.2022 20:38 Відповісти
Бісмарк в раю,яке пекло?🤣
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19.11.2022 00:26 Відповісти
Так званих "державних діячів" до раю не пускають незалежно від того наскільки конкретна людина хороша🤷)
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19.11.2022 09:20 Відповісти
а в это время миллионы украинских беженцев сидят по заграницам без работы.
почему не обратиться за помощью к польской или немецкой стороне и привлечь трудовые ресурсы соотечественников, выехавших за границу?
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18.11.2022 20:46 Відповісти
Для такої праці потрібна не просто "раб.сіла". Потрібні висококваліфіковані працівники. Це ж не рибу по 12 годин чистити в неопалюваному цеху.
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18.11.2022 21:03 Відповісти
заробитчанин!
не путай своих коллег, чистящих по 12 часов унитазы и беженцев, среди которых много высококласных специалистов.
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18.11.2022 21:28 Відповісти
Спеціаліст ! Чому і досі у Польщі лінію з виробництва Богдан не відкрив ? Ну або хоч запчастин до Панцера ? (( Вас же так багато "висококласних спеців" виїхало , чи у черзі мити унітази стоїш ?((
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18.11.2022 22:04 Відповісти
плыви за кораблем и не сворачивай.
у тебя ничего нет, даже сраного патрона.
ты голодранец 👎👎👎
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18.11.2022 22:09 Відповісти
бомжара польський , у мене є Україна , а у тебе , злидня , пшик і самовпевненість у своїй незамінності (( - іди унітази мити , спец нещасний
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18.11.2022 22:21 Відповісти
Ці співвітчизники,точніше співвітчизнянки,в порно зайняті,більшість з них!Не заважай їм фуй смоктати...
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19.11.2022 00:28 Відповісти
Німаки з войовничого народу перетворилися на жирних, пропитих нікчем. Зажерлися.
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18.11.2022 20:50 Відповісти
Ни в кого они не перетворялись. Дело в том что украинцы всегда слышали про Европу только сказки. Все 30 лет, а может и все 50.
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18.11.2022 21:02 Відповісти
Непогано було б ці "сказки сделать былью" в Україні...
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18.11.2022 21:12 Відповісти
Що із казок пропонуєте зробити в Україні реальністю ? Людина більш за все мала на увазі те , що німцям приписували фантастичну войовничість , що не зовсім відповідає реаліям (( Думаєте що при нацистах весь вермахт був як Конан варвар ? ((
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18.11.2022 22:14 Відповісти
Так,все що ми чули про світ,це гіпербола!
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19.11.2022 00:31 Відповісти
Ну не все , дещо у цьому світі літає по параболі , на жаль ((
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19.11.2022 01:29 Відповісти
А хто не зажерся?
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18.11.2022 21:05 Відповісти
Лисий із кварталу , схуд бідний щоб снайпер у нього не поцілив , тепер у двері не те що пузо - пика не пролазить , довелося орденом закривати щоб не відсвічувала ((
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18.11.2022 22:30 Відповісти
Головне з Коломойші Уряд списав борги на млрд, передбачливо та приємно для нього, не чужа людина, та і вроді ж теєто, як воно, неаліхгарф!! Пересічний українець, куди ж його на передок, немічного… та старого!!
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18.11.2022 21:04 Відповісти
There is no business as show business.

Military nowerdays is show,
to make an invader think,
about the initial costs of a successfull invasion.

The problem is, that Oligarchs don't think of costs,
since they don't know them,
due to being accustomed to eternally wealth.
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18.11.2022 21:14 Відповісти
1940
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18.11.2022 22:11 Відповісти
1940Железнодорожное орудие, окрашенное для использования в бою в пустыне.
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18.11.2022 22:13 Відповісти
Главный калибр фюрера.)
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18.11.2022 22:15 Відповісти
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18.11.2022 22:17 Відповісти
 
 