Не вистачає запчастин: німецькі гаубиці PzH 2000 активно зношуються на війні, - Spiegel
Німецькі САУ Panzerhaubitzen 2000 активно використовуються на війні в Україні, тому частина з них вже потребує ремонту. Проте українські військові стикаються з нестачею необхідних запчастин.
Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, Німеччина передала 14 гаубиць, а тепер виникають несподівані проблеми. ЗМІ зазначає, що наразі відчувається нестача запчастин через помилки планування при замовленні, що ставить під загрозу боєздатність важкого озброєння.
"Міноборони Німеччини не змогло вчасно замовити великі пакети запчастин для регулярного ремонту САУ та підтримки їх у робочому стані", - йдеться у матеріалі.
Spiegel стверджує, що більша частина гаубиць, які були передані в Україну, потребують ремонту через інтенсивне використання на полі бою. Українські військові випускають близько 300 боєприпасів на день, що спричиняє сильне зношування озброєння.
"Відсутність запчастин нікого не дивує. Наприкінці літа відділ закупівель Бундесверу безрезультатно попереджав міністерство про необхідність замовити великі пакети запчастин для гаубиць та реактивних систем залпового вогню Mars II, оскільки терміни доставлення надто тривалі. Однак досі відповідних вказівок від так званого спецштабу Україна не надходило", - додали наостанок.
Німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.
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Мабуть власно Шольц робив замовлення?
А ми не вірили, ну от і маємо!
"старых" гусеничных РЗСО под 700 шт, а нам прислали два десятка..
https://protectukrainenow.com/en/report/
On *************.com
website there is a picture of a Krab howitzer with broken barrel / cannon pipe,
just in the middle of the cannon's length.
Жаль що ці тести виходять такими болісними для украінськой нації
Создавалась она для войн с папуассами, алькаидами и всякими другими игилами. Когда сидит наводчик в комфорте, через лазерный дальнометр указывает цель, и туда, на 40-50 км, летит высокоточный снаряд. Минус столько то бармалеев. И так не более 10 выстрелов в день.
Для полномасштабной войны с таким террором как рф нужно что то более простое, дешевое. Неприхотливое и ремонтнопригодное в полевых условиях. И в гораздо больших количествах.
Республіканці на чолі з Трампоном перекриють нам постачання озброєння, що вони зараз і роблять, та примусять нас здатися, а орки підуть далі на Берлін «пафтарять».
*** 3000 (ермак боневтікович оманський)
p.s. треба конкурс оголосити. животи понадриваэмо.
почему не обратиться за помощью к польской или немецкой стороне и привлечь трудовые ресурсы соотечественников, выехавших за границу?
не путай своих коллег, чистящих по 12 часов унитазы и беженцев, среди которых много высококласных специалистов.
у тебя ничего нет, даже сраного патрона.
ты голодранец 👎👎👎
Military nowerdays is show,
to make an invader think,
about the initial costs of a successfull invasion.
The problem is, that Oligarchs don't think of costs,
since they don't know them,
due to being accustomed to eternally wealth.