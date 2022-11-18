Зеленський про тиск під час війни: Нехай Путін про це думає, бо вже роки не ті
Президент України Володимир Зеленський розповів, як справляється з психологічним тиском під час війни.
Про це він сказав під час спілкування зі студентською спільнотою Ірландії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Для мене це не тиск. Я спокійна людина. Достатньо. Ну, не щодня. Моє оточення та команда знає. Бувають різні моменти, скажу відверто. Але ми (українці. – Ред.) пережили багато викликів упродовж не десятків, а сотень років... Ми боремося за свою незалежність", – зазначив глава Української держави.
У цьому контексті він іронічно підсумував: "Тому нехай думає Російська Федерація та їх лідер, як справлятися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті".
Топ коментарі
+14 Алексей Королевский #514831
показати весь коментар18.11.2022 20:05 Відповісти Посилання
+14 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар18.11.2022 20:09 Відповісти Посилання
+13 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.11.2022 20:05 Відповісти Посилання
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Але там на Засрашці один колективний ***** й смерть бункерного щура не змінить багато щось.... хоча є шанс що почнуть владу ділити й їм буде не до України.
(Е. Ф. Расселл, "Невидимий партнер")
Невже пішли откати з постачання зброї, чи йому досить гуманітарки?