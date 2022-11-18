Зеленський про тиск під час війни: Нехай Путін про це думає, бо вже роки не ті

Президент України Володимир Зеленський розповів, як справляється з психологічним тиском під час війни.

Про це він сказав під час спілкування зі студентською спільнотою Ірландії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для мене це не тиск. Я спокійна людина. Достатньо. Ну, не щодня. Моє оточення та команда знає. Бувають різні моменти, скажу відверто. Але ми (українці. – Ред.) пережили багато викликів упродовж не десятків, а сотень років... Ми боремося за свою незалежність", – зазначив глава Української держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні вдалося переграти Росію в інформаційній війні, - Зеленський

У цьому контексті він іронічно підсумував: "Тому нехай думає Російська Федерація та їх лідер, як справлятися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті".