УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11053 відвідувача онлайн
Новини Війна
11 855 40

Зеленський про тиск під час війни: Нехай Путін про це думає, бо вже роки не ті

зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, як справляється з психологічним тиском під час війни.

Про це він сказав під час спілкування зі студентською спільнотою Ірландії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для мене це не тиск. Я спокійна людина. Достатньо. Ну, не щодня. Моє оточення та команда знає. Бувають різні моменти, скажу відверто. Але ми (українці. – Ред.) пережили багато викликів упродовж не десятків, а сотень років... Ми боремося за свою незалежність", – зазначив глава Української держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні вдалося переграти Росію в інформаційній війні, - Зеленський

У цьому контексті він іронічно підсумував: "Тому нехай думає Російська Федерація та їх лідер, як справлятися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті".

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) путін володимир (24103)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Та всі це бачили коли ти волало "мне 42 годика"
показати весь коментар
18.11.2022 20:05 Відповісти
+14
Пишіть ***** , не бійтеся, цензор за правду не банить. Щоб ***** здох пишіть сміло.
Але там на Засрашці один колективний ***** й смерть бункерного щура не змінить багато щось.... хоча є шанс що почнуть владу ділити й їм буде не до України.
показати весь коментар
18.11.2022 20:09 Відповісти
+13
Щоб хутин здох !!!
показати весь коментар
18.11.2022 20:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кокс?
показати весь коментар
18.11.2022 20:02 Відповісти
Як мінімум
показати весь коментар
18.11.2022 20:03 Відповісти
може мет
показати весь коментар
18.11.2022 20:11 Відповісти
Начинаешь понимать тех, кто считает наркоманов больными
показати весь коментар
18.11.2022 20:17 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2022 23:59 Відповісти
Падло зелене, гарант Конституції ***, називає себе українцем та борцем за незалежність
показати весь коментар
18.11.2022 20:04 Відповісти
Та всі це бачили коли ти волало "мне 42 годика"
показати весь коментар
18.11.2022 20:05 Відповісти
Щоб хутин здох !!!
показати весь коментар
18.11.2022 20:05 Відповісти
Пишіть ***** , не бійтеся, цензор за правду не банить. Щоб ***** здох пишіть сміло.
Але там на Засрашці один колективний ***** й смерть бункерного щура не змінить багато щось.... хоча є шанс що почнуть владу ділити й їм буде не до України.
показати весь коментар
18.11.2022 20:09 Відповісти
ви там вщент відірвани від реальності в єміграції...
показати весь коментар
18.11.2022 20:10 Відповісти
Гоша Фантомас b9eb6379 ви про що?
показати весь коментар
18.11.2022 20:12 Відповісти
Да и не говорите... Тем более, шо ща Украина,со странами Евросоюза, в том числе и со словакией, начинает грандиозное строительство совместных военных заводов (для Украины) по производству военного вооружения по стандартам НАТО. ЗЫ кто не верит, даю ссылку:
показати весь коментар
18.11.2022 20:29 Відповісти
хтось більше, хтось менше
показати весь коментар
18.11.2022 20:23 Відповісти
не кокс скумбрія порчена ленка готовила
показати весь коментар
18.11.2022 20:05 Відповісти
Ну по 8 гривень, яка вже є
показати весь коментар
18.11.2022 20:07 Відповісти
колумбас отморозку в помощь...
показати весь коментар
18.11.2022 20:08 Відповісти
«Аста Зангаста - мерзкий старикашка, у него на брюхе блохи, а в носу - какашка!»."

(Е. Ф. Расселл, "Невидимий партнер")
показати весь коментар
18.11.2022 20:18 Відповісти
Если у тебя прекрасная жена, офигительная любовница, крутая тачка, нет проблем с властями и налоговыми службами, а когда ты выходишь на улицу всегда светит солнце и прохожие тебе улыбаются - скажи НЕТ наркотикам
показати весь коментар
18.11.2022 20:20 Відповісти
Думаете подсел, бо с налогами не дружит, да и скумбрия по 8, типо, была бы моложе, стоила б дороже?
показати весь коментар
18.11.2022 20:33 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.11.2022 02:39 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2022 20:25 Відповісти
Його дєрьмак кришує так що можна спокійно займатись відосиками
показати весь коментар
18.11.2022 20:25 Відповісти
Згідно цитування, він не говорив - "Нехай Путін про це думає"!!!
показати весь коментар
18.11.2022 20:54 Відповісти
поседевше-помудревший опять про возраст пздт. иди уже на пенсию четырежды военный, тебе 45. старпёр ты уже для 44 летних, годы у тебя не те с рождения
показати весь коментар
18.11.2022 21:15 Відповісти
І це про вік закидає європейській аудиторії, де якби рівність прав незалежно від віку, статі
показати весь коментар
19.11.2022 07:42 Відповісти
Хорошо Зеля под€бал карлика. И пусть боятся вдобавок, сцуки.
показати весь коментар
18.11.2022 21:40 Відповісти
Наш херой! Нюхай сильнее!!
показати весь коментар
18.11.2022 22:10 Відповісти
Незнаю зеля , если журналисты задают не удобные для тебя вопросы то ты всегда нервный и психованый а тут рассказываешь, что ты спокойный и уравновешеный, без брехни ну ни дня прожить не можешь
показати весь коментар
18.11.2022 22:54 Відповісти
Асфальтовий барон почав мірятися піпіськами з нафтогазовим.
Невже пішли откати з постачання зброї, чи йому досить гуманітарки?
показати весь коментар
19.11.2022 00:10 Відповісти
Наполєйон оманський речь толкнул...хто написав, не скажеш?
показати весь коментар
19.11.2022 06:39 Відповісти
Знову віком міряється, у нього видно, якась психологічна травма на цьому грунті. А Байдену, до речі, він про вік нічого не хоче розказати?
показати весь коментар
19.11.2022 07:40 Відповісти
 
 