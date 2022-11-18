УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11053 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 194 109

Блекаут в Україні малоймовірний, але ситуація надто складна: для відновлення електростанцій необхідно 900 елементів обладнання, мережі - 9 тисяч, - ДТЕК

леп,підстанція

Блекаут в Україні є малоймовірним, але російські загарбники саме цього хочуть добитися.

Про це сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Блекаут - це мрія окупантів, яку вони намагаються реалізуватися протягом більше як місяця, але ця мрія ніколи не здійсниться", - наголосив він.

За його словами, кожен день і ППО наше стає міцніше, і енергетики безперервно відновлюють мережі, щоб цього не сталося. При цьому Сахарук наголосив, що ситуація непроста, "надто складна".

Сахарук сказав, що теоретично блекаут можливий, але "якщо система розвернеться, тобто включиться протягом наступних трьох- чотирьох годин і навіть 6 годин, коли холодно, то це нормально". Він додав, що гірше буде, коли не можна буде "систему включити".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" вдалося збалансувати енергосистему: у Києві повертаються до відключень електроенергії за графіками

За його словами, таке теоретично може бути внаслідок значної руйнації як генерації, так і підстанцій, але якщо вчасно відбуватиметься ремонт мереж після обстрілу, то "вірогідність такого сценарію буде низькою".

Сахарук розповів, що Україні для того, щоб відновити пошкоджені електростанції – їх шість, необхідно 900 елементів обладнання, а для того, щоб відновити мережі – 9 тисяч елементів обладнання.

При цьому він зазначив, що кошти, необхідні на відновлення 900 елементів, "вони у сотні раз більші, ніж для 9 тис.", і купити їх складніше.

Виконавчий директор ДТЕК розповів, що зараз найскладніша ситуація в Херсоні, де світло відсутнє взагалі.

"Зараз там всім світом працюємо, допомагаємо місцевій громаді відновити світло", - сказав він.

І додав, що там також складна ситуація з мінуванням території. Також Сахарук повідомив, що також непроста ситуація в прифронтових територіях. Зокрема, це Запоріжжя, Харків, Чернігів, Суми. Тому що там відбуваються постійні обстріли і знеструмлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зруйнували енергетичну інфраструктуру в Херсоні на 1,5-2 млрд гривень, - "Херсонобленерго"

За його словами, якщо говорити про наслідки атаки, яка була у вівторок (15 листопада. - Ред.), то, на жаль, найбільше відключень у Вінницькій та Львівській, а також Тернопільській областях.

"Дуже багато вимкнень в Києві та області, бо тут шалений дефіцит виникає через мережеві обмеження. Особливо Київ сьогодні страждає багато, бо, крім погодинних відключень, ще йдуть аварійні відключення", - наголосив він.

Автор: 

енергетика (2613) електроенергія (6253) ДТЕК (1984)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Я не розумію чому Мотор Січ можна було націоналізувати, а критичну інфраструктуру так і залишають у приватній власності?
У нас реально зараз Ахметов вирішує у кого буде сітло, а у кого ні?
показати весь коментар
18.11.2022 20:48 Відповісти
+16
///
кацапні, яка насміхається над українцями, які сидять без світла, скажу :
"наші свічки горять за ваш упокій !!"
показати весь коментар
18.11.2022 22:23 Відповісти
+12
И постоянно про денежки говорит этот клоун. Ахмет такое впечатление шантажировать начинает власть
показати весь коментар
18.11.2022 20:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Де рішення снбо про вилучення дтек у власність держави?
показати весь коментар
18.11.2022 23:00 Відповісти
Татарин снова себе цену набивает.В 2014г дудел,в 2022г-трандить як Троцкий.Как бы снова сам себя не ******,со своей хитрож..
показати весь коментар
18.11.2022 23:22 Відповісти
Чого ви до ахметова доїбались.. Те що Рівненська і Хмельницька АЕС працювати нормально не можуть - звертайтесь до державної компанії НАЕК Енергоатом. Те що пуйло ракетами підстанції 750 кВ і вище роздовбав - так це обладнання державне. ДТЕК до нього відношення не має. Хочете електрику мати - зайобуйте Зєрмака і бубочку - хай швидше на державних об'єктах обладнання відновлюють... Ось я теж чекаю - коли бубочка Запорізську АЕС включить - 6000 МВт.. Це ж не Ахмєтов Чонгар розмінував в рамках програми "велике крадівництво".?!
показати весь коментар
19.11.2022 10:46 Відповісти
Так покупайте за границей,******** *****,обдирали народ искусственными тарифами десятилетиями и продавали за полцены кому хочешь,что на запад ,что с кацапьем да их подстилками бульбашами барыжили.Мразь ******,ноет теперь.
показати весь коментар
19.11.2022 00:43 Відповісти
Так покупай - довбойоб.. у вьодрах носи через кордон електрику.. бо путлєр і по лініях зв'язку з європою лупить ракетами..
показати весь коментар
19.11.2022 08:07 Відповісти
Тупой,гнылой *****. Я про генераторы. Читать научись,****** кацапской).
показати весь коментар
21.11.2022 18:27 Відповісти
На *** пошел дырявый К-шник... из спецотряда опущенных..
показати весь коментар
21.11.2022 20:09 Відповісти
Головне що потрібно зрозуміти - на підстанціях, електростанціях, АЕС, ГЕС - що є критичною інфраструктурою, повинна бути стаціонарна ПРО(ПВО). Інакше - навіть якщо полагодиш все, новий трансформатор привезеш - знову прилетить ракета і все починай з початку...
показати весь коментар
19.11.2022 08:22 Відповісти
А ви більше розповідайте кацапським енергетикам, шо та як, вони ж не дарма координують увесь цей хмиздець по знищенню нашої енергетичної системи. Дебіли, глядь.
показати весь коментар
20.11.2022 23:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 