Блекаут в Україні малоймовірний, але ситуація надто складна: для відновлення електростанцій необхідно 900 елементів обладнання, мережі - 9 тисяч, - ДТЕК

Блекаут в Україні є малоймовірним, але російські загарбники саме цього хочуть добитися.

Про це сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Блекаут - це мрія окупантів, яку вони намагаються реалізуватися протягом більше як місяця, але ця мрія ніколи не здійсниться", - наголосив він.

За його словами, кожен день і ППО наше стає міцніше, і енергетики безперервно відновлюють мережі, щоб цього не сталося. При цьому Сахарук наголосив, що ситуація непроста, "надто складна".

Сахарук сказав, що теоретично блекаут можливий, але "якщо система розвернеться, тобто включиться протягом наступних трьох- чотирьох годин і навіть 6 годин, коли холодно, то це нормально". Він додав, що гірше буде, коли не можна буде "систему включити".

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За його словами, таке теоретично може бути внаслідок значної руйнації як генерації, так і підстанцій, але якщо вчасно відбуватиметься ремонт мереж після обстрілу, то "вірогідність такого сценарію буде низькою".

Сахарук розповів, що Україні для того, щоб відновити пошкоджені електростанції – їх шість, необхідно 900 елементів обладнання, а для того, щоб відновити мережі – 9 тисяч елементів обладнання.

При цьому він зазначив, що кошти, необхідні на відновлення 900 елементів, "вони у сотні раз більші, ніж для 9 тис.", і купити їх складніше.

Виконавчий директор ДТЕК розповів, що зараз найскладніша ситуація в Херсоні, де світло відсутнє взагалі.

"Зараз там всім світом працюємо, допомагаємо місцевій громаді відновити світло", - сказав він.

І додав, що там також складна ситуація з мінуванням території. Також Сахарук повідомив, що також непроста ситуація в прифронтових територіях. Зокрема, це Запоріжжя, Харків, Чернігів, Суми. Тому що там відбуваються постійні обстріли і знеструмлення.

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За його словами, якщо говорити про наслідки атаки, яка була у вівторок (15 листопада. - Ред.), то, на жаль, найбільше відключень у Вінницькій та Львівській, а також Тернопільській областях.

"Дуже багато вимкнень в Києві та області, бо тут шалений дефіцит виникає через мережеві обмеження. Особливо Київ сьогодні страждає багато, бо, крім погодинних відключень, ще йдуть аварійні відключення", - наголосив він.