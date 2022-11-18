Якщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас. Пасивність буде для нас самогубством, - Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що падіння ракети в селищі Пшеводув підкреслює: якщо перестати підтримувати Україну, війна прийде на польську територію.
Про це Моравецький сказав у щотижневому подкасті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Польський прем’єр нагадав, що інцидент у Пшеводуві – не перша подібна кризова ситуація, навівши як приклад спроби мігрантів пробратися через польсько-білоруський кордон минулого року.
"Ми ще не знаємо на 100 відсотків точних обставин і причин інциденту в Переводові, але ми точно знаємо першопричину, основну причину, і це - російська агресія проти України", – наголосив Моравецький.
Він додав, що "сьогодні є один-єдиний спосіб втягнути Польщу у війну і цей спосіб – повернутися спиною до України", оскільки в такому разі вона рано чи пізно "потрапить у величезну залежність від Росії".
"Якщо Україна потрапить у таку залежність, нам не треба буде робити абсолютно нічого, щоб спровокувати війну – війна прийде до нас сама. Путін не зупиниться, Кремль піде далі. Пасивність буде для нас самогубством", – зазначив прем’єр Польщі.
Моравецький запевнив, що Польща готова до подібних ситуацій, як у Пшеводуві, а на різні можливості гібридної війни, яку Росія може вести проти нас, "у нас є відповіді".
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
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Ви таки справжні брати.
Уклін.
Поляки наверняка захотят знать правду, даже если им от бидона спустили команду ее не оглашать.
Якщо ти без розслідування пропонуєш взяти на Україну провину за загибель двох громадян Польщі, то хлопчику - їхай у США і борись за права BLM. Вони це оцінять. Можливо. Після того як відіжмуть в тебе лопатнік.
https://www.dw.com/ru/mid-polsi-vyzval-posla-rf-posle-vzryva-na-granice-s-ukrainoj/a-63772574 Польша вызвала посла РФ после взрыва на границе с Украиной Жан Рофе 16.11.202216 ноября 2022 г. МИД Польши утверждает, что в польском селе Пшеводув близ границы с Украиной упала ракета российского производства, и требует от российского дипломата немедленных подробных объяснений.
А ось ще:
https://www.5.ua/ru/myr/amerykanskaia-razvedka-podtverdyla-chto-rossyiskye-raketi-peresekaly-terrytoryiu-polshy-smy-292619.html Американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека.
https://www.dw.com/uk/u-polsi-terminovo-sklikali-zasidanna-komitetu-nacbezpeki-cerez-krizovu-situaciu/a-63771134 У Польщі терміново скликали засідання комітету нацбезпеки
пробачте за матюкню, угорщіна...
білопідкацапії з півночі цілком досить.
21:03 18.11.2022 1 262https://m.censor.net/ua/news/3381633/ukrayina_otrymaye_45_mlrd_grantu_na_zarplaty_byudjetnykam_ta_sotsvyplaty_minfin#comments
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