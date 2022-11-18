Якщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас. Пасивність буде для нас самогубством, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що падіння ракети в селищі Пшеводув підкреслює: якщо перестати підтримувати Україну, війна прийде на польську територію.

Про це Моравецький сказав у щотижневому подкасті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Польський прем’єр нагадав, що інцидент у Пшеводуві – не перша подібна кризова ситуація, навівши як приклад спроби мігрантів пробратися через польсько-білоруський кордон минулого року.

"Ми ще не знаємо на 100 відсотків точних обставин і причин інциденту в Переводові, але ми точно знаємо першопричину, основну причину, і це - російська агресія проти України", – наголосив Моравецький.

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Він додав, що "сьогодні є один-єдиний спосіб втягнути Польщу у війну і цей спосіб – повернутися спиною до України", оскільки в такому разі вона рано чи пізно "потрапить у величезну залежність від Росії".

"Якщо Україна потрапить у таку залежність, нам не треба буде робити абсолютно нічого, щоб спровокувати війну – війна прийде до нас сама. Путін не зупиниться, Кремль піде далі. Пасивність буде для нас самогубством", – зазначив прем’єр Польщі.

Моравецький запевнив, що Польща готова до подібних ситуацій, як у Пшеводуві, а на різні можливості гібридної війни, яку Росія може вести проти нас, "у нас є відповіді".

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.