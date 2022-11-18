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Новини Війна
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Якщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас. Пасивність буде для нас самогубством, - Моравецький

матеуш,моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що падіння ракети в селищі Пшеводув підкреслює: якщо перестати підтримувати Україну, війна прийде на польську територію.

Про це Моравецький сказав у щотижневому подкасті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Польський прем’єр нагадав, що інцидент у Пшеводуві – не перша подібна кризова ситуація, навівши як приклад спроби мігрантів пробратися через польсько-білоруський кордон минулого року.

"Ми ще не знаємо на 100 відсотків точних обставин і причин інциденту в Переводові, але ми точно знаємо першопричину, основну причину, і це - російська агресія проти України", – наголосив Моравецький.

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Він додав, що "сьогодні є один-єдиний спосіб втягнути Польщу у війну і цей спосіб – повернутися спиною до України", оскільки в такому разі вона рано чи пізно "потрапить у величезну залежність від Росії".

"Якщо Україна потрапить у таку залежність, нам не треба буде робити абсолютно нічого, щоб спровокувати війну – війна прийде до нас сама. Путін не зупиниться, Кремль піде далі. Пасивність буде для нас самогубством", – зазначив прем’єр Польщі.

Моравецький запевнив, що Польща готова до подібних ситуацій, як у Пшеводуві, а на різні можливості гібридної війни, яку Росія може вести проти нас, "у нас є відповіді".

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Автор: 

Польща (8621) ракети (4066) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+20
Поляки!
Ви таки справжні брати.
Уклін.
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18.11.2022 20:59 Відповісти
+12
Логично, но вот если вы скрыли что там была кацапская ракета будьте уверены, в следующий раз прилетит больше.
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18.11.2022 21:01 Відповісти
+12
Польська влада одна з найадекватніших в ЄС . . Ще Лех Качинський казав колись - якщо простимо росії Грузію , наступною буде Україна , потім Молдова , потім ми і країни Прибалтики . !! Як у воду дивився ..
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18.11.2022 21:20 Відповісти
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Поляки!
Ви таки справжні брати.
Уклін.
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18.11.2022 20:59 Відповісти
Пан Матеуш-вона вже прийшла до вас...
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18.11.2022 20:59 Відповісти
Логично, но вот если вы скрыли что там была кацапская ракета будьте уверены, в следующий раз прилетит больше.
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18.11.2022 21:01 Відповісти
прилетить еще за будь-яких варіантів.
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18.11.2022 21:02 Відповісти
Расследование еще идет, украинские єкспертьі уже работают на месте, есть база собранньіх обломков росийских С300 в количестве десятки если не сони штук.
Поляки наверняка захотят знать правду, даже если им от бидона спустили команду ее не оглашать.
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18.11.2022 21:40 Відповісти
не будь дурником, думай що пишеш і про кого... Ми без США, завдяки вдалому вибору лідора, змушені, будем винайти асфальтну катапульту та катковий танк.
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19.11.2022 21:46 Відповісти
В мене до тебе погана звістка - дурників, обивателів зеленського або трампа дуже багато будь-де включно з США. Політичного сиклівого гімна, яке робить заяви навіть до початку розслідування з участю усіх сторін теж дуже багато будь-де.
Якщо ти без розслідування пропонуєш взяти на Україну провину за загибель двох громадян Польщі, то хлопчику - їхай у США і борись за права BLM. Вони це оцінять. Можливо. Після того як відіжмуть в тебе лопатнік.
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19.11.2022 23:58 Відповісти
Дурень, де ти прибацане було, що ти про когось там знаєш як і про мене? Тупе базікало- йди на *****.
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20.11.2022 00:11 Відповісти
Нахватались модулированных потоков информации? Все обжевали ссыкливое НАТО при падении рОкет россиянцев в Польше? Прекрасно. Вы не разбираетесь ни в политическом Искусстве ни в военном. Пора бы сделать вывод о собственном уровне развития и продолжить развиваться. Если Польша и все страны не против падения якобы украинских ракет у себя, они и не против падения их в эрэфии. Это когда по умному отвечать. Без эмоций и быкования. Потому, дали зелёный свет на пуляние уже нами переделанные с300 по мордору
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19.11.2022 13:41 Відповісти
ніхто нічого не приховував, в той день в Україну летіло до дідька русскіх ракет, і всі розуміють що українці ті ракети намогалися збивати, це був нещасний випадок, спричинений обстрілами України росією.
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19.11.2022 13:41 Відповісти
Ви наївна,нічого не знаєте.Ракета була російська.Просто так посла викликати не будуть:
https://www.dw.com/ru/mid-polsi-vyzval-posla-rf-posle-vzryva-na-granice-s-ukrainoj/a-63772574 Польша вызвала посла РФ после взрыва на границе с Украиной Жан Рофе 16.11.202216 ноября 2022 г. МИД Польши утверждает, что в польском селе Пшеводув близ границы с Украиной упала ракета российского производства, и требует от российского дипломата немедленных подробных объяснений.
А ось ще:
https://www.5.ua/ru/myr/amerykanskaia-razvedka-podtverdyla-chto-rossyiskye-raketi-peresekaly-terrytoryiu-polshy-smy-292619.html Американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека.
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19.11.2022 20:48 Відповісти
значить, так треба.
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19.11.2022 21:53 Відповісти
що треба?Зробити Україну крайнею,бо НАТО не хоче воювати за Польщу?
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19.11.2022 22:29 Відповісти
ні, треба пи.дити дітей до того як вони нашкодять , бо потім пізно буде?
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19.11.2022 22:54 Відповісти
В Польщі є НАТОвський радар,який бачить на 500км,кто звідкіля летить.Комітет по безпеці в Польщі збирали би після падіння української ракети?
https://www.dw.com/uk/u-polsi-terminovo-sklikali-zasidanna-komitetu-nacbezpeki-cerez-krizovu-situaciu/a-63771134 У Польщі терміново скликали засідання комітету нацбезпеки
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19.11.2022 22:27 Відповісти
Розумне та об'єктивне ставлення до загрози
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18.11.2022 21:03 Відповісти
Україну можна підтримати шляхом приєднання білоруської області до Польщі.
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18.11.2022 21:09 Відповісти
Кацапы как обычно откиздятся что это не мы. На этих фашистских плядях клейма уже не где ставить.
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18.11.2022 21:10 Відповісти
це щастя що західний кордон України це Польща, а не якась,
пробачте за матюкню, угорщіна...
білопідкацапії з півночі цілком досить.
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18.11.2022 21:11 Відповісти
мудярщина
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19.11.2022 13:57 Відповісти
мудянь щина.
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19.11.2022 20:56 Відповісти
Польська влада одна з найадекватніших в ЄС . . Ще Лех Качинський казав колись - якщо простимо росії Грузію , наступною буде Україна , потім Молдова , потім ми і країни Прибалтики . !! Як у воду дивився ..
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18.11.2022 21:20 Відповісти
Шановний пан Качіньський виріс і сформуввся як політик ще "за радецкіх", тому дуже добре тих "радєцкіх" знав...
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18.11.2022 21:39 Відповісти
Польща може захистити себе від російських ракет у єдиний спосіб - збивати ракети, які рухаються у напрямку Польщі, своїми засобами ПРО ще над територією України. А до падіння уламків і вибухів бойових частин українці, сподіваюсь, поставляться з розумінням.
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18.11.2022 21:32 Відповісти
ВИ РОЗУМІЄТЕ ЩО ВЖЕ ЗАХОДИТЬ МОВА ПРО ПРИПИНЕННЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ???????
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18.11.2022 21:52 Відповісти
Україна отримає $4,5 млрд гранту на зарплати бюджетникам та соцвиплати, - Мінфін

21:03 18.11.2022 1 262https://m.censor.net/ua/news/3381633/ukrayina_otrymaye_45_mlrd_grantu_na_zarplaty_byudjetnykam_ta_sotsvyplaty_minfin#comments
Ти хоч Censor.net.ua читай!
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18.11.2022 22:56 Відповісти
Деньгами ? Во время войны помощь дается оборудованием, материалами, техникой и пр. Про ленд-лиз забыли уже?
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19.11.2022 12:58 Відповісти
свинособака, сиди на пляшці та не скігли.
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19.11.2022 21:57 Відповісти
Технику хiба не дають? Годi, допомагають. Grazie. При обамi та шмеркель лише зайважали та плювали в обличчя.
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19.11.2022 23:05 Відповісти
Моравецький прав. Абсолютно. Тому що потрібно тільки гарно знати історію відносин Польщі та України з часів Великого князівства Литовського.
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19.11.2022 02:04 Відповісти
Со мной наверное мало кто здесь согласится, но мне кажется, что после Украины, рашка вряд ли захочет напасть на США с целью захвата американских территорий. Поэтому не думаю, что США будут готовы напрямую воевать с рашкой, включая с использованием стратегического ЯО, для защиты Украины. Отсюда и все эти разговоры со стороны США насчет переговоров. В любом случае, украинцы никогда не сдадутся, пока не отвоюют все свои территории, включая Крым. Даже если потребуется несколько лет жить без отопления, воды и света, украинцы не тот народ, который отступит и пойдет на какие-либо компромиссы. Рашка явно просчиталась, решив потребовать невступление Украины в НАТО и развязав войну в центре Европы!
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19.11.2022 13:27 Відповісти
з рашкою можливий тільки один компроміс, це коли їм все, а нам смерть, тому на компроміс з ними ніхто і не йде. Це без сенсу, це самогубство.
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19.11.2022 13:44 Відповісти
Зачем полякам армия, если она не воюет. Сейчас уникальный шанс у поляков сполна вернуть должок своему историческому врагу.
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19.11.2022 13:29 Відповісти
Я думаю их прорвет, если полезут белорусы.
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19.11.2022 14:07 Відповісти
Дякую побратими !!! Не дивлячись на цей неприємний інцидент з ракетою Ви надалі наші найкращі друзі
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19.11.2022 15:59 Відповісти
полякам и штатам нам нужно поклониться, иначе бы уже все...
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19.11.2022 16:49 Відповісти
Пассивность? Русские ракеты прилетают в Польшу и убивают поляков и этот очкарь ещё что-то бубнит про пассивность, сцаня тряпка.
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19.11.2022 22:57 Відповісти
 
 