Якщо Росія не піде з України, то потрібні переговори, але США покладаються на Зеленського, - Білий дім
У Білому домі заявили, що "якщо Росія не піде, то переговори будуть правильним способом покласти край війні", проте США покладатимуться на президента Володимира Зеленського.
Про це сказав представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує кореспондентка Newsy Саша Інґбер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, якщо Росія не йтиме з України, то переговори — це "правильний спосіб покласти край війні".
Водночас він сказав, що Вашингтон покладатиметься на Зеленського, щоб "визначити, чи він готовий до переговорів".
Кірбі заявив, що всі в адміністрації президента США Джо Байдена згодні з тим, що війна може закінчитися сьогодні, якщо російський диктатор Володимир Путін "вчинить правильно".
"Очевидно, що він не виявляв схильності до виведення своїх військ, тому ми також усі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання шляхом переговорів є наступним найкращим виходом", — резюмував він.
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Скільки воно нам буде коштувати?
"Какая разніца", бо все одно без ЯО не обійдемось
мутоту в стране он развёл...НО развести Запад - ему не обломится...
Ещё полгода краж,
зависимых судов
офшорныхьоткатов (которые Штаты видят все до одной)
ещё чуть-чуть без свободы слова.
ещё немного непонятных реверансов х**лу...
И зелю пошлют нах вообще...
А кто своими жизнями это будет опять выгребать ? А те кто выбрал это убоище.
🏛️У Ермака конфликт с американцами...
🤭Эксперты отслеживающие деятельность силовых органов обратили внимание, что в последнее время НАБУ стало расследовать непривычно много уголовных дел, фигурантами которых проходят бизнесмены и депутаты близкие к Андрею Ермаку. Мы уже писали, что https://t.me/pecherhill/804 в США начался отчетный период и Конгрес резко заинтересовала судьба денег выделенных Украине .
☠️Показателен сам факт того, что НАБУ вдруг вспомнило, что оно независимый орган. Естественно, ноги ростут от главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, выигравшего соотвествующий конкурс. О том, что назначение Клименко продавила посол США Бриджит Бринк говорят все приближенные особы. Очевидно, на антикорупционного прокурора у Запада (при участии которого НАБУ создавали) большие планы.
🇺🇸Вдвойне интересно и то, что окружение Ермака стало ударно распространять слухи, что мол у Ермака с американцами все вась-вась, он де полностью прощен (за что?) и чуть ли не воспринимается американцами как такой-себе вице-президент. Учитывая таланты Зеленского как руководителя, по факту, и без "вице".
🤷🏻♂️В реальности же все с точностью до наоборот. Посол Бринк встречается только и лично с Зеленским. Ермака она игнорирует. Однако Ермаку сообщили, что посольство США крайне расстраивают попытки Ермака влиять на военных и на ход войны. Ермак намек понял и, по крайней мере открыто, Залужному не мешает. Однако.
💰Есть еще один вопрос по которому взгляды Ермака и представителей США координально расходятся. Речь о программе восстановления Украины, которую Запад уже готовит. Ермак и Татаров сейчас подбирают фирмы которым должны достаться наиболее "вкусные" подряды. При условии щедрых откатов, естественно. Безусловно, о таких намерениях сразу же узнали в ЦРУ. Американцам совершенно не нравятся махинации с деньгами их налогоплательщиков. Ермака, похоже, ничему не научили примеры Павла Лазаренко и Игоря Коломойского.
😠Источники сообщают, что заокеанские партнеры четко дали понять Ермаку, что по их мнению он засиделся на Банковой и ему пора на покой. Ермак на это реагирует в стиле: "А я что? Я тут всего лишь офис-менеджер!"
😎Однако многое указывает, что американцы уже готовят "деермакизацию" Украины. То что без Ермака ни о каком втором сроке Зеленского речи не будет, очевидно. Похоже, на это американцы и расчитывают.
Но у меня есть одна проблема. Сваливаю куда??
В страны, которые нас слили? в европу или сша, которые в свое время засс*ли нас взять в нато, и из-за которых в том числе, все эта фигня?? спасибо, но - нет
К арабам?? еще лучше...
В индию с китаем - упаси Бог.
Так куда? кроме марса?
В с таким народом ,который и на 2й срок изберет предателя,или ещё кого то похуже-жить можно..?..
И народ у нас прекрасный. Когда-нибудь вы это поймете.
Просто интересно понаблюдать как работают каментарии.
А якщо питання безпеки не будуть вирішені то нова війна питання часу. 2 роки, 4 роки????
Хто буде згоден лишитися і чекати???
Навіть я у 50 років з поганим здоров'ям буду щось думати... Не хочу бути тими дідами яки гинуть бо несила вже тікати від обстрілів...
Ещё недавно они говорили, что сначала путлер должен вывести войска, а потом можно и переговоры. А теперь говорят, что если путлер не выведет войска, тогда нужны переговоры? Вариант победы Украины уже не рассматривается?
И плешивый недомерок их убедил и они поверили, что если они пожертвуют территориальной целостностью Украины, то сами останутся в безопасности и он на них не нападёт?
Интересно, мужественные деятели времён Второй мировой так же засунули бы языки в задницы, будь у Гитлера ядерное оружие, или это просто беспредельная "толерантность" с её стремлением стереть разницу между классическим мужественным (храбрым, решительным) и классическим женственным (мягким, рассудительным) поведением сделала из бывших мужиков бесформенную кашу, которая готова пожертвовать любыми принципами, только бы у неё самой не отобрали комфорт?