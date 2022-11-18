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Новини Війна
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Якщо Росія не піде з України, то потрібні переговори, але США покладаються на Зеленського, - Білий дім

джон,кірбі

У Білому домі заявили, що "якщо Росія не піде, то переговори будуть правильним способом покласти край війні", проте США покладатимуться на президента Володимира Зеленського.

Про це сказав представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує кореспондентка Newsy Саша Інґбер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, якщо Росія не йтиме з України, то переговори — це "правильний спосіб покласти край війні".

Водночас він сказав, що Вашингтон покладатиметься на Зеленського, щоб "визначити, чи він готовий до переговорів".

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Кірбі заявив, що всі в адміністрації президента США Джо Байдена згодні з тим, що війна може закінчитися сьогодні, якщо російський диктатор Володимир Путін "вчинить правильно".

"Очевидно, що він не виявляв схильності до виведення своїх військ, тому ми також усі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання шляхом переговорів є наступним найкращим виходом", — резюмував він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) перемовини (3009) путін володимир (24103) США (23360) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+71
Покладайтесь на Залужного, тоді кацапи точно підуть з України.
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18.11.2022 21:12 Відповісти
+58
Что то эта переговорная ху.ня начинает зайопывать.
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18.11.2022 21:13 Відповісти
+54
Які на Хутлера перемовини без звільнення УСІЄЇ ТЕРІТОРІЇ УКРАЇНИ??!!! Як вони вже дістали!!! Вже були "перемовини" у вигляді Мінску1,2.... невже не зрозуміло що кацап-нелюдь розуміє тільки грубу силу?!!! Що знову за "ігри" ?!!!
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18.11.2022 21:10 Відповісти
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представитель белого дома. Это не уборщик там. Он озвучивает оф. позицию администрации
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18.11.2022 22:42 Відповісти
Якщо Штати не хочуть перетворитися із лідера вільного західного світу у підора, заляканого ******, то постачати зброю вони будуть
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19.11.2022 08:32 Відповісти
Ну здавайтесь... Ну скільки вже можна?
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18.11.2022 22:17 Відповісти
А ведь элементарно могли бы дать оружие и добро на уничтожение фашистских позиций, с которых ведутся обстрелы.
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18.11.2022 22:36 Відповісти
Ми теж покладаємось на Зеленського , а він на нас і пішли ви всі в жопу Україна в своїх кордонах до війни . А чому всі мовчать про хартію яка закінчиться в кінчі грудня .................
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18.11.2022 22:25 Відповісти
Тобто, якщо переговори, то він піде з України?? Чогось смішно.
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18.11.2022 22:25 Відповісти
Чи є тут знаючі люди з виготовлення Ядерної зброї?
Скільки воно нам буде коштувати?
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18.11.2022 22:26 Відповісти
Втім, саме ось з цього приводу

"Какая разніца", бо все одно без ЯО не обійдемось
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18.11.2022 22:28 Відповісти
Как минимум поддержки "запада"
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18.11.2022 23:02 Відповісти
Никаких переговоров!
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18.11.2022 22:28 Відповісти
Тобто, якщо переговори, то він піде з України?? Чогось смішно!
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18.11.2022 22:28 Відповісти
Штаты уже получили для себя всё что они хотели - богатый европейский рынок для сбыта энергоресурсов под ними, военное ослабление ********** потому что как бы там не было а мы уничтожили очень много кацапской техники и авиации которую теперь надо восстанавливать годами. То есть за очень не большие деньги и чуток своего оружия они ослабили нашими жизнями своего геополитического конкурента. На этом всем спасибо, а дальше наша судьба уже никому не интересна - чей будет тот Херсон или Мариуполь в Вашингтоне всем наплевать с высокой горы. Поражение ***** в их планы не входило, по моему это в самом начале всем было понятно по тем санкциям которые принимались и сразу же давались десять путей для их обхода, по поставкам оружия для нас, по так называемому ленд лизу котый был просто информационной кампанией
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18.11.2022 22:29 Відповісти
К сожалению, звучит логично.
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18.11.2022 22:38 Відповісти
Тобто, якщо переговори, то він піде з України?? Чогось смішно!
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18.11.2022 22:29 Відповісти
Ну, что, Вувик, уже маловато будет "бо не втік"? Твой выход, клоун, труба зовёт!
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18.11.2022 22:41 Відповісти
Эти тревожные речи - результат недоверия Запада к хитрожопой мутоте , которую развёл зеленский в воюющей стране...

мутоту в стране он развёл...НО развести Запад - ему не обломится...

Ещё полгода краж,
зависимых судов
офшорныхьоткатов (которые Штаты видят все до одной)
ещё чуть-чуть без свободы слова.
ещё немного непонятных реверансов х**лу...
И зелю пошлют нах вообще...

А кто своими жизнями это будет опять выгребать ? А те кто выбрал это убоище.
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18.11.2022 22:47 Відповісти
это результат обсырона запада и сша
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18.11.2022 22:58 Відповісти
ПРивет подоляку.....
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18.11.2022 23:17 Відповісти
'Печерский холм'

🏛️У Ермака конфликт с американцами...

🤭Эксперты отслеживающие деятельность силовых органов обратили внимание, что в последнее время НАБУ стало расследовать непривычно много уголовных дел, фигурантами которых проходят бизнесмены и депутаты близкие к Андрею Ермаку. Мы уже писали, что https://t.me/pecherhill/804 в США начался отчетный период и Конгрес резко заинтересовала судьба денег выделенных Украине .

☠️Показателен сам факт того, что НАБУ вдруг вспомнило, что оно независимый орган. Естественно, ноги ростут от главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, выигравшего соотвествующий конкурс. О том, что назначение Клименко продавила посол США Бриджит Бринк говорят все приближенные особы. Очевидно, на антикорупционного прокурора у Запада (при участии которого НАБУ создавали) большие планы.

🇺🇸Вдвойне интересно и то, что окружение Ермака стало ударно распространять слухи, что мол у Ермака с американцами все вась-вась, он де полностью прощен (за что?) и чуть ли не воспринимается американцами как такой-себе вице-президент. Учитывая таланты Зеленского как руководителя, по факту, и без "вице".

🤷🏻‍♂️В реальности же все с точностью до наоборот. Посол Бринк встречается только и лично с Зеленским. Ермака она игнорирует. Однако Ермаку сообщили, что посольство США крайне расстраивают попытки Ермака влиять на военных и на ход войны. Ермак намек понял и, по крайней мере открыто, Залужному не мешает. Однако.

💰Есть еще один вопрос по которому взгляды Ермака и представителей США координально расходятся. Речь о программе восстановления Украины, которую Запад уже готовит. Ермак и Татаров сейчас подбирают фирмы которым должны достаться наиболее "вкусные" подряды. При условии щедрых откатов, естественно. Безусловно, о таких намерениях сразу же узнали в ЦРУ. Американцам совершенно не нравятся махинации с деньгами их налогоплательщиков. Ермака, похоже, ничему не научили примеры Павла Лазаренко и Игоря Коломойского.

😠Источники сообщают, что заокеанские партнеры четко дали понять Ермаку, что по их мнению он засиделся на Банковой и ему пора на покой. Ермак на это реагирует в стиле: "А я что? Я тут всего лишь офис-менеджер!"

😎Однако многое указывает, что американцы уже готовят "деермакизацию" Украины. То что без Ермака ни о каком втором сроке Зеленского речи не будет, очевидно. Похоже, на это американцы и расчитывают.
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19.11.2022 00:12 Відповісти
Переговори бл@ть про що? Насмілюся запитати! 🤬
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18.11.2022 23:17 Відповісти
Обамівський обком?Ідіть нах...
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18.11.2022 23:55 Відповісти
Згадайте,хто ********* совок створив,і все стане ясно!Ті ж такі амери *********...
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19.11.2022 00:05 Відповісти
Германия, но результат в итоге оказался совершенно другой.
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19.11.2022 00:18 Відповісти
Если Украину заставят подписать минск 3, то я отсюда сваливаю. Потому что воевать за рашку против Европпы, с заградотрядами за спиной, я не хочу...
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19.11.2022 00:24 Відповісти
хорошая мысль. Думаю об этом постоянно
Но у меня есть одна проблема. Сваливаю куда??
В страны, которые нас слили? в европу или сша, которые в свое время засс*ли нас взять в нато, и из-за которых в том числе, все эта фигня?? спасибо, но - нет
К арабам?? еще лучше...
В индию с китаем - упаси Бог.
Так куда? кроме марса?
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19.11.2022 17:33 Відповісти
Я куда-то подальше. Чем дальше от русских тем лучше...
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19.11.2022 18:12 Відповісти
А жить в стране.где президент слил её вначале вторжения?из за разминированного Чангара погибло более 100тыс мирных.И это не все предательства...И народ ему рукоплещет(он все же молодец-вовремя сообразил что к чему и периобулся.Но Ермака держит)
В с таким народом ,который и на 2й срок изберет предателя,или ещё кого то похуже-жить можно..?..
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22.12.2022 21:38 Відповісти
любовь к своей стране - это не любовь к президенту, который будет переизбран. Это совсем другое, если вы конечно понимаете о чем я.
И народ у нас прекрасный. Когда-нибудь вы это поймете.
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22.12.2022 22:44 Відповісти
Гитлера подымите и спросите - возможны ли конструктивные переговоры с фашистами.
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19.11.2022 00:49 Відповісти
Понимаю все негодование в каментах! Никаких переговров!! АГОВ! Только вот ракеты продолжают лететь и разрушать инфраструктуру! И всем в мире на украинцев посрать. А вот что вы все заговорите через месяц без отопления? а через 2, а после смерти миллионов от февральских холодов? Я уже не говорю про отсутвие воды в городах миллиониках... Когда увидите как быстро частные самолеты богачей будут улетать в теплые края, а нас оставлят "До останнього"!!
Просто интересно понаблюдать как работают каментарии.
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19.11.2022 00:53 Відповісти
Посмотрите интервью парня из Херсона , где он на английском зарубежному корреспонденту говорит что он счастлив , у него нет света , нет отопления , нет связи , но он счастлив , потому что нет россиян! Так что засуньте свои переговоры в задницу ***** , я лучше буду сидеть без света , топить дровами , но россияне должны идти за крейсером Москва!!!!!
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19.11.2022 01:03 Відповісти
70 процентов населения Украины живет в городе. Так где скажем они должны будут топить дровами.?
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19.11.2022 02:10 Відповісти
99% населения Украины не ожидали полномасштабной войны! Так что , теперь просто сдаться из за того что отключают электричество??? Война идет! Война! На войне убивают! Ну и у 70% населения городов есть родственники в селах! Или дачи под городами!
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19.11.2022 02:26 Відповісти
А ви батєнька оптиміст чи утопіст?)) сімдесят відсодків міького населення не має нічого за містом, а ось у десять відсотків вірю...)
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19.11.2022 07:23 Відповісти
Ти ще забув про 70% міського населення у кого є родичі на расєї)) і так 140%)) українські міста легко переживуть зиму...
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19.11.2022 07:28 Відповісти
я уже отписался на той втеке. Пацан счастлив, потому что Херсон пока не бомбили ни разу. А вот как начнется прилет за прилетом и руины - придется уезжать, хоть там и нет кацапов....
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19.11.2022 17:35 Відповісти
Я месяц провел в 10 км от фронта с автоматом на блок посту. Рядом стояло подразделение градов 300 м от блок поста в леске.Если бы прилетело , мало бы не показалось! Обстрелов ждали каждую минуту , повезло , пронесло. Но что делала параша на оккупированных территориях знаю от соседей , и не хочу никаких переговоров именно поэтому! Если мы оставляем своих людей оккупации , грош нам цена , если мы ради своего комфорта готовы смириться с несправедливостью - грош нам цена! Нахрен жить в таких условиях , понимая ,что живешь и будешь жить в говне! Лучше сдохнуть свободным и с надеждой на будущее ,чем прозябать в дерьме! Этим и отличается человек от быдла , которому надо корыто и баланда , а также батог по спине ,что бы не зажирел!
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19.11.2022 23:41 Відповісти
а какой смысл переговоров? переговоры уже были - Будапештский меморандум, какой-то там большой договор о всем чем можно, женевские конвенции всякие. кацапская конституция тоже бумажка, хотя и бумажка. Хйлу предлагают переговоры после вывода войск и это вообще лучшее предложение, многим и того не давали. имхо Москва будет выглядеть как Берлин в 45м, потому как история никого ничему не учит.
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19.11.2022 02:56 Відповісти
Источник новости убрал все возникшие вопросы
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19.11.2022 01:39 Відповісти
На Залежного треба покладатися, а не на ваЗеліна
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19.11.2022 03:11 Відповісти
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19.11.2022 04:25 Відповісти
Для переговоров с РФ Украине нужно вооружение, чтобы им отправлять встречные предложения
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19.11.2022 06:04 Відповісти
Що за піз...ж, "покладається на зе" , покладатись можна тільки на народ і ЗСУ. і про які "перемовини" йде мова? А де "будемо з Україною стільки, скільки потрібно"? Здулись?. Ну-ну...ракети в Польщі ще не все, напевно можете дочекатись і дальше...і що будете робити? В "переговори" грати...
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19.11.2022 06:07 Відповісти
Вони носяться з тими перемовинами як дурень з писаною торбою... Та нема про що перемовлятися... Москва не піде добровільно з України. Це факт.
А якщо питання безпеки не будуть вирішені то нова війна питання часу. 2 роки, 4 роки????
Хто буде згоден лишитися і чекати???
Навіть я у 50 років з поганим здоров'ям буду щось думати... Не хочу бути тими дідами яки гинуть бо несила вже тікати від обстрілів...
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19.11.2022 06:36 Відповісти
Це якийсь фейк? Шо за муйня? Покладатись в переговорах з рашкою на ZEЛохабоневтік?! Ахаха!! Нічого смішнішого не чула! В перемовинах із кацапами я лічно завжди буду покладатися на ЗСУ
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19.11.2022 06:57 Відповісти
Когда нет своего оружия, всякие либерасты предлагают согласится на геноцид и оккупацию.
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19.11.2022 07:32 Відповісти
Шановні американські друзі! Ми ведемо війну за виживання за ваші гроші, але нашими життями! Кацапи тільки на перемовини і розраховують, самі вони ніколи не вийдуть! Нехай кацапи зайдуть на Алясуц і ведіть з ними перемовини, а нам потрібно їх *********** з України включно з Кримом!
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19.11.2022 09:26 Відповісти
Очевидно, що він не виявляв схильності до виведення своїх військ, тому ми також усі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання шляхом переговорів є наступним найкращим виходом

Ещё недавно они говорили, что сначала путлер должен вывести войска, а потом можно и переговоры. А теперь говорят, что если путлер не выведет войска, тогда нужны переговоры? Вариант победы Украины уже не рассматривается?
И плешивый недомерок их убедил и они поверили, что если они пожертвуют территориальной целостностью Украины, то сами останутся в безопасности и он на них не нападёт?

Интересно, мужественные деятели времён Второй мировой так же засунули бы языки в задницы, будь у Гитлера ядерное оружие, или это просто беспредельная "толерантность" с её стремлением стереть разницу между классическим мужественным (храбрым, решительным) и классическим женственным (мягким, рассудительным) поведением сделала из бывших мужиков бесформенную кашу, которая готова пожертвовать любыми принципами, только бы у неё самой не отобрали комфорт?
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19.11.2022 09:45 Відповісти
Заяву WH :
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19.11.2022 11:18 Відповісти
Безнаказанность взращивает ещё более жестокие преступления. и Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов." Фридрих Ницше
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19.11.2022 11:30 Відповісти
Со мной наверное мало кто здесь согласится, но мне кажется что после Украины, рашка вряд ли захочет напасть на США с целью захвата американских территорий. Поэтому не думаю, что США будут готовы напрямую воевать с рашкой, включая с использованием стратегического ЯО, для защиты Украины. Отсюда и все эти разговоры со стороны США насчет переговоров. В любом случае, украинцы никогда не сдадутся, пока не отвоюют все свои территории, включая Крым. Даже если понадобиться несколько лет жить без отопления, воды и света, украинцы не тот народ, который отступит и пойдет на какие-либо компромиссы. Рашка явно просчиталась, решив потребовать невступление Украины в НАТО и развязав войну в центре Европы!
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19.11.2022 13:12 Відповісти
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