Якщо Росія не піде з України, то потрібні переговори, але США покладаються на Зеленського, - Білий дім

У Білому домі заявили, що "якщо Росія не піде, то переговори будуть правильним способом покласти край війні", проте США покладатимуться на президента Володимира Зеленського.

Про це сказав представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує кореспондентка Newsy Саша Інґбер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, якщо Росія не йтиме з України, то переговори — це "правильний спосіб покласти край війні".

Водночас він сказав, що Вашингтон покладатиметься на Зеленського, щоб "визначити, чи він готовий до переговорів".

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Кірбі заявив, що всі в адміністрації президента США Джо Байдена згодні з тим, що війна може закінчитися сьогодні, якщо російський диктатор Володимир Путін "вчинить правильно".

"Очевидно, що він не виявляв схильності до виведення своїх військ, тому ми також усі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання шляхом переговорів є наступним найкращим виходом", — резюмував він.