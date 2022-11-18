УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11053 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 189 34

Це - війна, розв’язана східною деспотією проти західної демократії. Режим Путіна має бути змінений, - Карл фон Габсбург

габсбург

Війна на знищення, яку Росія веде проти України, є також нападом на Європу, тому головною ціллю європейської політики має бути надання Україні максимально можливої підтримки, у т.ч. збройної.

На цьому наголосив онук останнього імператора Австро-Угорщини Карла I, президент Пан'європейського руху Австрії Карл фон Габсбург під час ювілейного конгресу у Відні з нагоди 100-річчя Пан’європейського союзу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Сьогодні, через 100 років після заснування Пан'європейського союзу, ми в Європі знову зіткнулися з війною, яка, на думку багатьох, не є нашою справою. Однак насправді війна на знищення, яку Росія веде проти України, є жорстокою атакою проти всього, за що виступає Європа. Це – напад на Європу, на нашу модель життя, демократію, свободу, права людини, верховенство права, ринкову економіку. Це – війна, розв'язана східною деспотією проти західної демократії", - сказав він.

За словами Карла фон Габсбурга, жоден європеєць не може бути зацікавлений у тому, щоб підкоритися деспотизму Путіна, який "зневажає європейську модель життя" і створив "мафіозну державу", яка діє як злочинна організація. "Звичайно, санкції не можуть закінчити війну. Економічні санкції не змогли. Але санкції проти путінської системи мають ефект в Росії. Ціллю санкцій має бути створення ситуації, коли Росія не зможе далі вести війну. Метою європейської політики має бути настільки потужна підтримка України, а це означає підтримку військовою технікою, щоб вона змогла таким чином примусити Росію сісти за стіл переговорів", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія не піде з України, то потрібні переговори, але США покладаються на Зеленського, - Білий дім

Карл фон Габсбург зазначив, що на недавньому засіданні президіуму Пан'європейського союзу у Загребі було схвалено програмний документ, де визначалося, що розв’язана Росією війна проти України повинна завершитися відновленням територіальної цілісності та суверенітету України. Крім того, мають бути створені правові умови використання заморожених на Заході російських активів для відновлення України, також Росія повинна сплатити відповідні репарації Україні.

"Безумовно, нам потрібно виступати за зміну режиму в Москві. Мене завжди дивує, коли кажуть, що ми не можемо вимагати такої зміни. Але наскільки можна довіряти цьому путінському режиму? Путін порушив практично всі договори, які були укладені після Заключного акту НБСЄ і які були націлені на створення мирного майбутнього. Чи сяде хтось за стіл переговорів з тим, хто брехав і обманював вас щонайменше два десятиліття, порушував усі домовленості?" - зазначив президент Пан'європейського руху Австрії.

Він додав, що "все це означає, що Міжнародний кримінальний суд повинен підготувати справи проти Путіна і його системи".

За його словами, режим має бути змінений не лише у Москві, а й у Білорусі. "Режим, подібний до режиму Лукашенка, не вписується в Європу. Європа має бути континентом свободи. Саме за це білоруси вийшли на вулиці, саме за це десятки тисяч з них були відправлені в тюрми, де режим жорстоко знущається над ними", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моравецький про падіння ракети в Пшеводуві: Якщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас. Пасивність буде для нас самогубством

У своїй промові Карл фон Габсбург також наголосив на необхідності визнання вчиненого Сталіним Голодомору геноцидом українського народу. "Ця спроба знищити все українське відбулася 90 років тому. Якщо ми сьогодні подивимося на Україну і побачимо, як російське керівництво цілеспрямовано намагається знищити всю інфраструктуру в країні – то це є також спробою знищити все українське", - додав він.

Очільник "Пан’європа-Австрія" підкреслив, що Європа має повернути собі авторитет як геополітичного гравця, і це передбачає втілення єдиної європейської зовнішньої політики. "Європейська зовнішня політика - це не лише координація зовнішньої політики 27 країн-членів високим представником з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки (який є також одним із віцепрезидентів Єврокомісії), коли окремі країни можуть блокувати європейську позицію з таких важливих питань, як політика щодо прав людини в Китаї, наприклад, чи санкції проти агента КДБ патріарха Кирила, але й зовнішньополітичне відомство ЄС на чолі з міністром закордонних справ", - заявив він.

Автор: 

путін володимир (24103) росія (65994)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
ще б австрійський політикум такої ж думки був як австрійський арістрократ...
показати весь коментар
18.11.2022 22:03 Відповісти
+9
Був претендент на Гетьмана Україна із Габсбургів - Василь Вишиваний


Нажаль, не склалось....
показати весь коментар
18.11.2022 22:35 Відповісти
+6
‼️‼️‼️

На цьому наголосив онук останнього імператора Австро-Угорщини Карла I Джерело:
показати весь коментар
18.11.2022 22:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще б австрійський політикум такої ж думки був як австрійський арістрократ...
показати весь коментар
18.11.2022 22:03 Відповісти
‼️‼️‼️

На цьому наголосив онук останнього імператора Австро-Угорщини Карла I Джерело:
показати весь коментар
18.11.2022 22:06 Відповісти
Режим Путіна має бути змінений

Fine sentiments, be hanged!
показати весь коментар
18.11.2022 22:07 Відповісти
Про протистояння захід-схід не дуже логічне. Японії - східна країна, а демократія в ній не слабша, ніж в Європі
показати весь коментар
18.11.2022 22:07 Відповісти
Азіати насправді дуже деспотичні. Просто Японія і Південна Корея стали сателітами США, і їх перевиховали. Але навіть зараз елементи деспотизму там присутні. Наприклад робочий графік, від якого європеєць чи американець просто оху**є. А для азіата цілком нормально вкалувати по 12 годин на день 6 днів на тиждень. Він так доводить свою відданність корпорації, яка певною мірою замінила йому феодала.

Та й навіть в історії та культурі це відображається. Ті ж нацисти так і не змогли створити камікадзе, натомість клепали ракети ФАУ. А в японців камікадзе були і досить масово. Жоден європейський лицар не став би роботи собі сеппуку, якби не догодив своєму синьйорові. А в японців це була норма. Ну і хто дивився корейскі фільми про середньовіччя - там вони як тільки побачать когось вищого по статусу, відразу бухкаються на коліна.
показати весь коментар
18.11.2022 22:51 Відповісти
Так,і Схід і Захід ніколи не зможуть зійтися,так само,як і ми не зможемо жити з неграми у тих же самих містах!Ну,хіба що наші зрадливі жінки...
показати весь коментар
18.11.2022 23:53 Відповісти
В Японії так, індивідуалізм не розвинений зовсім , переважає колективізм. Проте сама держава демократична, і самі японці дуже гарно розуміють свою громадянську відповідальність( і досить своєлюбні в тих питаннях, що не стосуються роботи). А по поводу часів, що були раніше, не грають ролі, бо в кожній країні змінювався лад та традиційне мислення через різні причини(інтервенція, культурний вплив, копіювання, тощо)
показати весь коментар
18.11.2022 23:58 Відповісти
Східна деспотія - це стале словосполучення, до чого тут Японія?
показати весь коментар
18.11.2022 22:52 Відповісти
Ладно, тут поспешил
показати весь коментар
18.11.2022 23:39 Відповісти
потому-что ты дерьмо свиноцабачье сейчас вылетишь...\и потом вылетишь...!\
показати весь коментар
18.11.2022 22:18 Відповісти
то вчорашній пережований, переварений і виплюнутий "свр" на третьої кацапської зміні...
чекаю на його срач по всіх гілках
показати весь коментар
18.11.2022 22:22 Відповісти
адміну щіра дяка, за реагування без засраних "шмелем" гілок!
показати весь коментар
18.11.2022 22:28 Відповісти
даже не успел тебе это написать - "сейчас Админ пошлёт его целовать иконку своего боевого таварисча...!"\и уже готово...)\
показати весь коментар
18.11.2022 22:32 Відповісти
головне - діло зроблено.
показати весь коментар
18.11.2022 22:36 Відповісти
воно прийде щє не раз і під різними ніками, але від них тхне швайнехундами навіть через екран))
показати весь коментар
18.11.2022 22:41 Відповісти
Аж целый фон Габсбург, курва...
показати весь коментар
18.11.2022 22:15 Відповісти
Все що він сказав вигідно Україні. З чим ти не згоден
показати весь коментар
18.11.2022 22:24 Відповісти
Я со всем 100% згоден. Просто до сегодня не думал, шо есть еще Габсбурги на свете.
показати весь коментар
18.11.2022 22:29 Відповісти
Був претендент на Гетьмана Україна із Габсбургів - Василь Вишиваний


Нажаль, не склалось....
показати весь коментар
18.11.2022 22:35 Відповісти
Одно из самых влиятельных семейств в мире, кстати.
показати весь коментар
18.11.2022 23:34 Відповісти
Та ж в Австрії не було Леніна.
показати весь коментар
19.11.2022 08:55 Відповісти
Жаль, что он не канцлер Австрии. Канцлера и выбирают из безмозглых мастурбаторов.
показати весь коментар
18.11.2022 22:32 Відповісти
З однієї сторони наче все правильно сказав, а з іншої

показати весь коментар
18.11.2022 22:36 Відповісти
Эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский - крайний справа

https://ru-royalty.livejournal.com/7448520.html
показати весь коментар
18.11.2022 22:37 Відповісти
Причому зустрічей було декілька (якщо я правильно розумію), то в 2019 і 2020
показати весь коментар
18.11.2022 22:39 Відповісти
Тільки маленьке уточненя! Не у т.ч. ,а "в першу чергу - зброєю".
показати весь коментар
18.11.2022 22:42 Відповісти
Що тут ще додати? Відчувається походження та блакитна кров )
показати весь коментар
18.11.2022 23:08 Відповісти
Це промова справжнього європейського аристократа. Представника реальної еліти суспільства.
Нажаль, на превеликий жаль, занадто багато високопосадовців не можуть і не хочуть розуміти і реально підтримувати ті принципи і цінності цивілізованого суспільства, про які так ясно, просто і однозначно говорив цей шановний пан.
А головне, не хочуть розуміти величезну небезпеку нехтування ними.
показати весь коментар
18.11.2022 23:38 Відповісти
Зміна кацапського режима путіна на режим кацапа Навального.
Дуже смішно.
Вся система недоімперії росії повинна бути демонтована і ліквідований центр у москві чи любий інший центр.
показати весь коментар
19.11.2022 00:20 Відповісти
Орда хотіла пригнути ще у 1920 році під червоним від чужої крові прапором, розпаливши так звану "міровую революцію" але поляки крепко надавали під зад бабуїнам.До цього часу ні пари з вуст. Це Пілсудський тоді проголосив, що Польща є санітарним кордоном Європи. Пройшло 100 років і знову бабуїни захотіли перекроїти світовий порядок. Як і 100 років тому втратили всю армію вторгнення і хочуть знову мирний договір типу Рижського. І що характерно- у 1920 рооці безпосередньо керував Володька Ульянов, але цього не афішував і до цього часу мало хто знає і тут Володька Путін з-за куліс керує а винними призначає якихось лампасників. І так само по ординські били "растопиренними пальцями" у 20 році наступали одночасно на Будапешт та Гамбург, а тут на Київ та Одессу. І тоді прудко втікали і зараз
показати весь коментар
19.11.2022 00:59 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
19.11.2022 01:26 Відповісти
Не змінений, а знищений. А далі - по тексту...
показати весь коментар
19.11.2022 08:53 Відповісти
 
 