Це - війна, розв’язана східною деспотією проти західної демократії. Режим Путіна має бути змінений, - Карл фон Габсбург

Війна на знищення, яку Росія веде проти України, є також нападом на Європу, тому головною ціллю європейської політики має бути надання Україні максимально можливої підтримки, у т.ч. збройної.

На цьому наголосив онук останнього імператора Австро-Угорщини Карла I, президент Пан'європейського руху Австрії Карл фон Габсбург під час ювілейного конгресу у Відні з нагоди 100-річчя Пан’європейського союзу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Сьогодні, через 100 років після заснування Пан'європейського союзу, ми в Європі знову зіткнулися з війною, яка, на думку багатьох, не є нашою справою. Однак насправді війна на знищення, яку Росія веде проти України, є жорстокою атакою проти всього, за що виступає Європа. Це – напад на Європу, на нашу модель життя, демократію, свободу, права людини, верховенство права, ринкову економіку. Це – війна, розв'язана східною деспотією проти західної демократії", - сказав він.

За словами Карла фон Габсбурга, жоден європеєць не може бути зацікавлений у тому, щоб підкоритися деспотизму Путіна, який "зневажає європейську модель життя" і створив "мафіозну державу", яка діє як злочинна організація. "Звичайно, санкції не можуть закінчити війну. Економічні санкції не змогли. Але санкції проти путінської системи мають ефект в Росії. Ціллю санкцій має бути створення ситуації, коли Росія не зможе далі вести війну. Метою європейської політики має бути настільки потужна підтримка України, а це означає підтримку військовою технікою, щоб вона змогла таким чином примусити Росію сісти за стіл переговорів", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія не піде з України, то потрібні переговори, але США покладаються на Зеленського, - Білий дім

Карл фон Габсбург зазначив, що на недавньому засіданні президіуму Пан'європейського союзу у Загребі було схвалено програмний документ, де визначалося, що розв’язана Росією війна проти України повинна завершитися відновленням територіальної цілісності та суверенітету України. Крім того, мають бути створені правові умови використання заморожених на Заході російських активів для відновлення України, також Росія повинна сплатити відповідні репарації Україні.

"Безумовно, нам потрібно виступати за зміну режиму в Москві. Мене завжди дивує, коли кажуть, що ми не можемо вимагати такої зміни. Але наскільки можна довіряти цьому путінському режиму? Путін порушив практично всі договори, які були укладені після Заключного акту НБСЄ і які були націлені на створення мирного майбутнього. Чи сяде хтось за стіл переговорів з тим, хто брехав і обманював вас щонайменше два десятиліття, порушував усі домовленості?" - зазначив президент Пан'європейського руху Австрії.

Він додав, що "все це означає, що Міжнародний кримінальний суд повинен підготувати справи проти Путіна і його системи".

За його словами, режим має бути змінений не лише у Москві, а й у Білорусі. "Режим, подібний до режиму Лукашенка, не вписується в Європу. Європа має бути континентом свободи. Саме за це білоруси вийшли на вулиці, саме за це десятки тисяч з них були відправлені в тюрми, де режим жорстоко знущається над ними", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моравецький про падіння ракети в Пшеводуві: Якщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас. Пасивність буде для нас самогубством

У своїй промові Карл фон Габсбург також наголосив на необхідності визнання вчиненого Сталіним Голодомору геноцидом українського народу. "Ця спроба знищити все українське відбулася 90 років тому. Якщо ми сьогодні подивимося на Україну і побачимо, як російське керівництво цілеспрямовано намагається знищити всю інфраструктуру в країні – то це є також спробою знищити все українське", - додав він.

Очільник "Пан’європа-Австрія" підкреслив, що Європа має повернути собі авторитет як геополітичного гравця, і це передбачає втілення єдиної європейської зовнішньої політики. "Європейська зовнішня політика - це не лише координація зовнішньої політики 27 країн-членів високим представником з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки (який є також одним із віцепрезидентів Єврокомісії), коли окремі країни можуть блокувати європейську позицію з таких важливих питань, як політика щодо прав людини в Китаї, наприклад, чи санкції проти агента КДБ патріарха Кирила, але й зовнішньополітичне відомство ЄС на чолі з міністром закордонних справ", - заявив він.