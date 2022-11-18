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Новини Війна
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Польські слідчі можуть приїхати в Україну в рамках розслідування інциденту з ракетою, - Моравецький

ракета,польща

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо буде потреба, польські слідчі, які беруть участь в розслідуванні інциденту з падінням ракети в Пшеводуві, приїдуть в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Як тільки це буде необхідно, польські слідчі виїдуть на українську сторону", - зазначив Моравецький.

Він запевнив, що уряд прагне якнайшвидше пролити світло на цей інцидент.

"Ми також отримуємо підтримку від наших американських союзників. Сьогодні я зустрівся з американською делегацією, яка також представила мені певну послідовність подій, які, скоріш за все, відбувалися в той час", - повідомив Моравецький.

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Глава польського уряду зазначив, що необхідно залишити місце для слідчих, експертів та фахівців. "У нас є такі фахівці, прекрасні фахівці, але ми також не тільки дозволили, а й запросили наших союзників, американських фахівців та інших для перевірки цього інциденту", - пояснив він.

"Ми хочемо якомога тісніше співпрацювати, в тому числі з українською стороною, тому що не забуваймо - це вони сьогодні борються там за мир, за безпеку, за спокій в Європі, в тому числі і в Польщі. Там вони гинуть на своїх барикадах, в своїх окопах також за наш спокій і за нашу безпеку", - сказав Моравецький. Як він наголосив, "кожна деталь має бути пояснена дуже ретельно".

Автор: 

Польща (8621) ракети (4066) розслідування (2275) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+10
До нас в той день прилетіло 90+ ракет, а всі говорять про польський трактор підбитий Українською ракетою...
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18.11.2022 22:45 Відповісти
+8
Від дійсних союзників у нас немає ніяких таємниць

Краще гірка правда із українською чи все ж таки рашиською ракетою, ніж брехня

Вже була брехня із літаком Президента Качинського та польською елітою.
Досить брехати та викручуватися!
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18.11.2022 22:43 Відповісти
+5
Если Запад не поможет реальным современным вооружением, а не старым советским хламом, плюс живой силой то бежать нашим украинцам придется не только из Польши, а из Лиссабона. Европа окажется на кукане кацапском исключительно по своей хитрожопости.
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18.11.2022 23:14 Відповісти
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Від дійсних союзників у нас немає ніяких таємниць

Краще гірка правда із українською чи все ж таки рашиською ракетою, ніж брехня

Вже була брехня із літаком Президента Качинського та польською елітою.
Досить брехати та викручуватися!
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18.11.2022 22:43 Відповісти
Так допустили украинских специалистов к польскому расследованию ?

Или ещё «изучают возможности» для этого?

Чего вы боитесь?
Что изменит в работе комиссии украинские эксперты?

Хотите приехать? Приезжайте. У Украины от Польши секретов нет.

Разом до перемоги.
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18.11.2022 23:40 Відповісти
До нас в той день прилетіло 90+ ракет, а всі говорять про польський трактор підбитий Українською ракетою...
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18.11.2022 22:45 Відповісти
Давно уже говорили, что каждый сам за себя. Только тот кто сейчас в оппозиции лапшу вашего что весьмирснами
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18.11.2022 23:26 Відповісти
з американською делегацією, яка також представила мені певну послідовність подій, які, скоріш за все, відбувалися в той час...

уже без всяких расследований ежу понятен вывод "комиссии"
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18.11.2022 22:46 Відповісти
Ну так им снова потом прилетит от кацапов, если тему замнут. Они же себе хуже делают, я все же надеюсь, что была только наша ракета. Сейчас в Польше много украинцев не хочется что бы они и оттуда бежать начали
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18.11.2022 22:58 Відповісти
Если Запад не поможет реальным современным вооружением, а не старым советским хламом, плюс живой силой то бежать нашим украинцам придется не только из Польши, а из Лиссабона. Европа окажется на кукане кацапском исключительно по своей хитрожопости.
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18.11.2022 23:14 Відповісти
Невже послідовність подій, яка надана американською делегацією, заперечуватиме заяви президента та Держдепартаменту США?
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19.11.2022 00:03 Відповісти
конечно нет
поэтому любые "расследования" после заявления байдена бессмысленны
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19.11.2022 00:07 Відповісти
"...запевнив, що уряд прагне якнайшвидше пролити світло на цей інцидент."

Якби польський уряд прагнув якнайшвидше пролити світло на цей випадок, десятки чи сотні hi-res цифрових фотографій з'явилися б у відкритому доступі за годину після вибухів. Так, фотографій, на яких видно зрешечений вражальними елементами С-300 трактор і причеп. Це ж була українська протиавіаційна С-300, так, поляки?

Що більше минає часу, то більше враження, що всіх нас (простих людей) цією історією хочуть зробити ідіотами.
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18.11.2022 22:57 Відповісти
Это была часть от ракеты

Что там тогда полиция в полях ищет?

Взрыв был в воздухе скорее всего

Потому и такая воронка мелкая
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18.11.2022 23:10 Відповісти
Якої ракети?
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18.11.2022 23:16 Відповісти
Выясняют как раз

Что сказать можно не зная даже того что они
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18.11.2022 23:26 Відповісти
Может сбили ракету раши

И все полетело куда попало

От обеих

Вот те самые "2 ракеты" что вначале говорили

Может так и признают в итоге
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18.11.2022 23:40 Відповісти
Ого мелкая, а как от взрыва в воздухе вообще воронки появляются?
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19.11.2022 09:57 Відповісти
Судячи по вирві вона вибухнула не на поверхні, а заглибившись в землю. Тому і трактор не сито, і вирва чимала. Сьогодні бачив фото вирви від С-300 в Запоріжжі - здалося, що ще більша.
Немає чого розхитувати цю історію.
Тому що якщо дійсно с-300, яка не самоліквідувалась і вибухнула не при контакті з поверхнею, а заглибившись то буде ще більше питань. Якщо збита кацапська - небезпечний випадок. Якщо кацапська - поставити у незручне положення Поляків (США, та інших) які з якихось причин не захотіли реагувати відкрито.
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18.11.2022 23:16 Відповісти
Ви точно бачили фото вирви від С-300 у Запоріжжі, призначеної для знищення повітряних цілей?
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18.11.2022 23:17 Відповісти
Ні кацапська для знищення повітряних цілей але модифікована на земля-земля, звичайно.
якщо від нас вилетіла така сама - буде ще більше питань. Я ж так наче і написав.
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18.11.2022 23:27 Відповісти
Ого конспирология: сбивать ракеты ракетами земля земля.
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19.11.2022 10:00 Відповісти
До чого тут комспіролія? Трофейна ракета, або диверсія, ія там і інші варіанти не відкидав.
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19.11.2022 10:20 Відповісти
Ну такое уж слишком сложно для вероятности. Проще варианты гораздо вероятнее.
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19.11.2022 10:27 Відповісти
Ото у курилке на заводі Комуніст, 1983 рік, совдепія щойно збила південно-корейс'кій Боінґ, знаючі люди казали, шо усіо ******', зара ковбой Рейґан буде брати бика за роґа.І шо? А зе шмаркля такі мае кохонес, каже а нам *****, будут' наші експерти, бо наші ЗСУ і Украіна понад усе. Мае сенс, to my mind.
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18.11.2022 23:01 Відповісти
А що там розслідувати? Бонапартій сказав що це не наша ракета, значить не наша.
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18.11.2022 23:14 Відповісти
Більше помагайте Україні, бо будете отримувати путінські бомби набагато частіше, якщо Україна впаде!
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18.11.2022 23:23 Відповісти
Никто ж не проти,только вот дед заокеанский оти всем позатыкал,сказав что ракета# украинская. Что самое интересное наверное уже до падения знал.
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19.11.2022 00:49 Відповісти
Хреново это все , потому что , если ***** применит ЯО , реакция будет такая же . Если до этого случая , я был на 96% уверен что ***** не будет применять ЯО , то сейчас , такой уверенности нет . . А дичь которую они несут , им наверно пишут сценаристы 95-го квартала , очень похоже , только не смешно
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19.11.2022 03:40 Відповісти
 
 