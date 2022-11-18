Польські слідчі можуть приїхати в Україну в рамках розслідування інциденту з ракетою, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо буде потреба, польські слідчі, які беруть участь в розслідуванні інциденту з падінням ракети в Пшеводуві, приїдуть в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Як тільки це буде необхідно, польські слідчі виїдуть на українську сторону", - зазначив Моравецький.

Він запевнив, що уряд прагне якнайшвидше пролити світло на цей інцидент.

"Ми також отримуємо підтримку від наших американських союзників. Сьогодні я зустрівся з американською делегацією, яка також представила мені певну послідовність подій, які, скоріш за все, відбувалися в той час", - повідомив Моравецький.

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Глава польського уряду зазначив, що необхідно залишити місце для слідчих, експертів та фахівців. "У нас є такі фахівці, прекрасні фахівці, але ми також не тільки дозволили, а й запросили наших союзників, американських фахівців та інших для перевірки цього інциденту", - пояснив він.

"Ми хочемо якомога тісніше співпрацювати, в тому числі з українською стороною, тому що не забуваймо - це вони сьогодні борються там за мир, за безпеку, за спокій в Європі, в тому числі і в Польщі. Там вони гинуть на своїх барикадах, в своїх окопах також за наш спокій і за нашу безпеку", - сказав Моравецький. Як він наголосив, "кожна деталь має бути пояснена дуже ретельно".