Польські слідчі можуть приїхати в Україну в рамках розслідування інциденту з ракетою, - Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо буде потреба, польські слідчі, які беруть участь в розслідуванні інциденту з падінням ракети в Пшеводуві, приїдуть в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Як тільки це буде необхідно, польські слідчі виїдуть на українську сторону", - зазначив Моравецький.
Він запевнив, що уряд прагне якнайшвидше пролити світло на цей інцидент.
"Ми також отримуємо підтримку від наших американських союзників. Сьогодні я зустрівся з американською делегацією, яка також представила мені певну послідовність подій, які, скоріш за все, відбувалися в той час", - повідомив Моравецький.
Глава польського уряду зазначив, що необхідно залишити місце для слідчих, експертів та фахівців. "У нас є такі фахівці, прекрасні фахівці, але ми також не тільки дозволили, а й запросили наших союзників, американських фахівців та інших для перевірки цього інциденту", - пояснив він.
"Ми хочемо якомога тісніше співпрацювати, в тому числі з українською стороною, тому що не забуваймо - це вони сьогодні борються там за мир, за безпеку, за спокій в Європі, в тому числі і в Польщі. Там вони гинуть на своїх барикадах, в своїх окопах також за наш спокій і за нашу безпеку", - сказав Моравецький. Як він наголосив, "кожна деталь має бути пояснена дуже ретельно".
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Краще гірка правда із українською чи все ж таки рашиською ракетою, ніж брехня
Вже була брехня із літаком Президента Качинського та польською елітою.
Досить брехати та викручуватися!
Или ещё «изучают возможности» для этого?
Чего вы боитесь?
Что изменит в работе комиссии украинские эксперты?
Хотите приехать? Приезжайте. У Украины от Польши секретов нет.
Разом до перемоги.
уже без всяких расследований ежу понятен вывод "комиссии"
поэтому любые "расследования" после заявления байдена бессмысленны
Якби польський уряд прагнув якнайшвидше пролити світло на цей випадок, десятки чи сотні hi-res цифрових фотографій з'явилися б у відкритому доступі за годину після вибухів. Так, фотографій, на яких видно зрешечений вражальними елементами С-300 трактор і причеп. Це ж була українська протиавіаційна С-300, так, поляки?
Що більше минає часу, то більше враження, що всіх нас (простих людей) цією історією хочуть зробити ідіотами.
Что там тогда полиция в полях ищет?
Взрыв был в воздухе скорее всего
Потому и такая воронка мелкая
Что сказать можно не зная даже того что они
И все полетело куда попало
От обеих
Вот те самые "2 ракеты" что вначале говорили
Может так и признают в итоге
Немає чого розхитувати цю історію.
Тому що якщо дійсно с-300, яка не самоліквідувалась і вибухнула не при контакті з поверхнею, а заглибившись то буде ще більше питань. Якщо збита кацапська - небезпечний випадок. Якщо кацапська - поставити у незручне положення Поляків (США, та інших) які з якихось причин не захотіли реагувати відкрито.
якщо від нас вилетіла така сама - буде ще більше питань. Я ж так наче і написав.