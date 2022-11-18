Вербування у ПВК "Вагнер" скоротило кількість ув’язнених у Росії на 23 тис. осіб, – ЗМІ

У вересні та жовтні загальна кількість ув’язнених у російських виправних установах скоротилася на 23 тисячі осіб. ЗМІ пов’язують це з вербуванням ПВК "Вагнер" ув’язнених на війну в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на ЛІГА.

Видання Медіазона пише, що за два попередні місяці ув'язнених у колоніях Росії стало на 23 тисячі менше, і таких різких стрибків не було з 2010 року.

Журналісти проаналізували офіційні дані Російської Федеральної служби виконання покарань. Згідно з цими даними, на початок серпня в колоніях утримувалося майже 349 тисяч людей. До вересня їх стало на тисячу менше, що загалом відповідає плавному тренду на зниження числа ув'язнених.

Однак дані на початок жовтня (338 тисяч) і початок листопада (325 тисяч) показали значно більше скорочення. Усього за два місяці ув'язнених у колоніях РФ поменшало на 23 тисячі.

Видання зазначає, що в цей період Росії не оголошувалися амністії та не вводилися в дію закони, які б скорочували терміни ув'язнення, натомість активно йшло вербування ув'язнених структурами ПВК "Вагнер" для участі у війні в Україні.

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Автори публікації вказують, що таке вербування не відповідає чинному законодавству РФ. "Ймовірно, тих, хто погодився, на паперах переводять у колонії в Ростовській області; як ФСВП пояснює їхню подальшу відсутність у місці ув'язнення, неясно", – пишуть вони. Водночас на запитання родичів завербованих відповідають, що їхнє місцеперебування – секретна інформація.