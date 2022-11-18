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Новини Війна
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Вербування у ПВК "Вагнер" скоротило кількість ув’язнених у Росії на 23 тис. осіб, – ЗМІ

пригожин,зеки

У вересні та жовтні загальна кількість ув’язнених у російських виправних установах скоротилася на 23 тисячі осіб. ЗМІ пов’язують це з вербуванням ПВК "Вагнер" ув’язнених на війну в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на ЛІГА.

Видання Медіазона пише, що за два попередні місяці ув'язнених у колоніях Росії стало на 23 тисячі менше, і таких різких стрибків не було з 2010 року.

Журналісти проаналізували офіційні дані Російської Федеральної служби виконання покарань. Згідно з цими даними, на початок серпня в колоніях утримувалося майже 349 тисяч людей. До вересня їх стало на тисячу менше, що загалом відповідає плавному тренду на зниження числа ув'язнених.

Однак дані на початок жовтня (338 тисяч) і початок листопада (325 тисяч) показали значно більше скорочення. Усього за два місяці ув'язнених у колоніях РФ поменшало на 23 тисячі.

Видання зазначає, що в цей період Росії не оголошувалися амністії та не вводилися в дію закони, які б скорочували терміни ув'язнення, натомість активно йшло вербування ув'язнених структурами ПВК "Вагнер" для участі у війні в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" вже знищили близько 40 ув’язнених, яких раніше самі завербували, - російські правозахисники

Автори публікації вказують, що таке вербування не відповідає чинному законодавству РФ. "Ймовірно, тих, хто погодився, на паперах переводять у колонії в Ростовській області; як ФСВП пояснює їхню подальшу відсутність у місці ув'язнення, неясно", – пишуть вони. Водночас на запитання родичів завербованих відповідають, що їхнє місцеперебування – секретна інформація.

Автор: 

армія рф (17801) ув’язнення (116) росія (65994) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+4
Ні Україна таким не займається, я сам засуджений громадянин України з 25 лютого робив постійні спроби потрапити на фронт навіть писав помилування на Зеленського,результату нуль хоча мій батько і брат зараз на фронті б'ють орду а у нас тільки президентом ЗЕК може стати солдатом НІ НІ суспільство не зрозуміє
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18.11.2022 23:19 Відповісти
+1
а скільки з тих 23 тис. скоротило/вкоротило наше ЗСУ ? ))))
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18.11.2022 22:52 Відповісти
+1
Ці ще типу лиш на черзі.. але зеки не такі тупі як зомбаки.. вони здаються одразу в полон... їм поїсти та в ліжко..
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18.11.2022 23:15 Відповісти
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Вербування - це обробка вербовими дубцями!
)))
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18.11.2022 22:49 Відповісти
Дубець - то так, то є гадяцький діалект.... в курсі
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18.11.2022 22:52 Відповісти
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18.11.2022 22:54 Відповісти
а скільки з тих 23 тис. скоротило/вкоротило наше ЗСУ ? ))))
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18.11.2022 22:52 Відповісти
Ці ще типу лиш на черзі.. але зеки не такі тупі як зомбаки.. вони здаються одразу в полон... їм поїсти та в ліжко..
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18.11.2022 23:15 Відповісти
""
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18.11.2022 22:53 Відповісти
Праильна, тока ани пра ета не знают
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18.11.2022 22:54 Відповісти
(С.) Если вам кажется, что вами не манипулируют - значит вы в руках профессионалов"...
Іншими словами - голий, босий, трахнутий в сраку й обісцяний бомжами - починає підозрювати, шо "что-то кажись не такЪ"...
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18.11.2022 23:19 Відповісти
...кажись...
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19.11.2022 08:13 Відповісти
Ноу-хау від кацапів, як скоротити поголівя зеків чужими рукамм
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18.11.2022 23:03 Відповісти
Ей, "правільниє руzzкіє"! Звільнилося 23 тисячі місць у ГУЛАГу! Вперед на площі штовхати автозаки і знімати відосики! Українськи степи чекають на добрива, а тварини наших біом - їжі!
От тільки прохання - зернят сирих в кишені наберіть - хто зна, може стане в нагоді
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18.11.2022 23:06 Відповісти
А Україна сваоїх зеків в приватні военні компанії не може набрати? Ну або під амністію якщо підуть на фронт
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18.11.2022 23:12 Відповісти
Ні Україна таким не займається, я сам засуджений громадянин України з 25 лютого робив постійні спроби потрапити на фронт навіть писав помилування на Зеленського,результату нуль хоча мій батько і брат зараз на фронті б'ють орду а у нас тільки президентом ЗЕК може стати солдатом НІ НІ суспільство не зрозуміє
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18.11.2022 23:19 Відповісти
По какой статье чалишься?
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18.11.2022 23:51 Відповісти
Молодец, и как с интернетом в камере по статье за умышленное убийство?
У меня 90% знакомых, оставшихся в Украине, без интернета часто сидят...
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19.11.2022 00:03 Відповісти
якщр є бабло, то і смартфон в камері буде
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19.11.2022 00:13 Відповісти
Оно просто "в камере" только сегодня нарисовалось.
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19.11.2022 00:22 Відповісти
"Воно"у тебе в трусах постійно смердить хто тобі дав право хамити?ти хвора істота викинься з вікна позбав цей світ від непотребу
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19.11.2022 08:34 Відповісти
Тебе уже, чмошнику, место отсидки на Штаты сменили? Не на электрический стул часом?
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19.11.2022 08:38 Відповісти
Чмошнік то відображення у твоєму зеркалі,у мене VPN підключений якщо ти з-за нього чув колись,іди вмийся і сідай за книжку вчи державну мову дурік
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19.11.2022 08:58 Відповісти
Иди к бениной маме, каZZап с VPN и с Google-Translate.
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19.11.2022 09:13 Відповісти
Їбать ти кончене,каZZап це ти навіть не можеш сформулювати і написати донести свою точку зору на державній мові,немає часу і бажання продовжувати з тобою діалог твій змалечку інфікований і травмований мозок не сприймає об'єктивно інформацію,тебе по ходу діти портфелями били увесь час по голові на зупинці громадського транспорту от у тебе і вибиваЄ Пробки,а якщо по нашому то просто не усі Валєти в колоді
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19.11.2022 10:01 Відповісти
Зоновскому петуху, который пытается корчить из себя авторитета, желаю добра:
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19.11.2022 12:15 Відповісти
https://t.me/agentstvonews/1895 Пригожин обманом (а, часом, і без згоди примушує вступати в "музиканти") вербує зеків до своєї армії та використовує їх всіх як гарматне м'ясо .
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19.11.2022 00:11 Відповісти
Скрептозавры рабсейские совковые, вспомнился фильм " В зоне особого внимания" про десант, теперь ваша десантура вместе с уголовниками и управляемая кремлёвскими бандитами убивает мирных жителей Украины. Дожили..
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19.11.2022 00:23 Відповісти
В тому то і вся соль, що за допомогою могілізації зеків, позбавляються від їх надлишку в тюрмах. Та і взагалі, не тільки зеків. Путло таким чином позбавляється надмірного надлишку всього свого народу.
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19.11.2022 03:09 Відповісти
Нічого страшного, каже Йосиф, перецитовуючи Жюкова - баби ще насаджають!
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20.03.2023 02:00 Відповісти
 
 