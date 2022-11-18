Росія не зможе виграти війну в Україні, незважаючи на її підлу тактику, - Держдепартамент США
Державний департамент США закликав Росію припинити звірства в Україні та покласти край війні, яку вона не має шансів виграти – незалежно від того, які би злочини не чинили її війська проти мирних українців.
Відповідну заяву озвучив у п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми наполегливо закликаємо Росію вивести її сили (з України. – Ред.), щоби покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти та не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та безрозсудною є її тактика",- наголосив він.
Пател підкреслив, що лише одна країна – Росія веде неспровоковану й умисну війну за своїм вибором та свідомо нехтує правами людини.
Представник Держдепу звернув увагу на останній звіт Conflict Observatory, який детально описує численні випадки незаконних затримань, катувань і зникнень людей у Херсоні та області, вчинених збройними силами російських загарбників.
"Сьогодні ми знову закликаємо РФ припинити її фільтраційні операції, порушення та нехтування правами людини, зневагу до міжнародного гуманітарного права та статуту ООН",- зауважив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.
Він також підкреслив, що Сполучені Штати продовжать "непохитно підтримувати уряд і народ України, який захищає свою країну та свою свободу".
Звіт Conflict Observatory містить інформацію про понад 220 осіб, які стали жертвами або свідками тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких видів поводження, що принижують людську гідність, включно з гендерним насильством, з боку військових РФ та груп, що підтримуються Росією.
"Ті, хто вижив, та свідки вказали не менше п'яти осіб, які загинули внаслідок жорстокого поводження з ними під час утримання під вартою. У звіті також зазначено 12 місць утримання під вартою у Херсонській області та в Криму, а також зазначається непропорційно високий рівень повідомлень про жорстоке поводження з членами кримськотатарської громади", йдеться у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я розумію, що їм всім насрати на Україну і якихось там людей та дітей, яких вбивають, але логіка тут просто до всрачки - вам теж варто її запамʼятати, шоб не писати свою дурість ще раз!
полягає ця логика в тому, що весь світ зараз бачить, що відбувається з країною, яка не просто не мала ядерної зброї, а ВІДМОВИЛАСЯ від неї!
наступний крок, які зроблять весь світ - почне розробляти власну ядерну зброю!
наступний крок, погрози ядерною зброєю всіх-всім! поява ядерної зброї у всіх - автоматично означатиме, появу ядерних технологій і ядерної зброї у террористів (хоча вони вже зараз її мають, зогляду на парашу, але буде у ВСІХ!)
а тепер зробіть висновок, хочаб на 3-4 кроки вперед - до чого нас це призведе, коли почнуть вибухати ядерні бімби по всьому світові за маленької нагоди їх застосувати?
Якщо гарантiї США, пiдпис президента США нiчого не вартi, то це ламає весь свiтовий порядок, та всю договiрну систему, перетворює самi США на нiщо, на що жоден притомний та вiдповiдальний американський полiтик не може пiти.
сам не тупи. якби США не були б нiчого виннi Україні i меморандум не мав би нiякого значення, то зараз би не допомогали разом зi всiм Заходом, а сама Україна була б давно загарбана азiопською паРашею та перетворилась би на малорассєянськiй фєдєральний округ вЯлiкАй ерефiї-рассєї.
простий доказ вiд зворотнього.) очевидно, що з логiкою в тебе не дуже.
P.S.
на цьому сеанс зв'язку закiнчено. менi бiльше не писати. крапка.
а ******* вже в хаті... - подобається?
"сукі" - наше ім'я...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Зеленському потрібно сказати Байдену: "Добре, ми погодимось умолчати, що то російський удар, але дайте нам ракети для захисту України"
Протистояння НАЦІЇ, що має історію, культуру та традиції проти зброду, що ніц не відає власної історії, мови, культури...
Вірю в те, що ми вистоїмо і переможемо, бо з нами наші предки, наша історія, наша мова, наша віра і наша армія!
Они там хоть понимают, что переговоры могут быть только о капитуляции одной из сторон, или им попросту наплевать?
Насколько же две рашистские ракеты в польском селе переламывают все громкие речи о недопущении победы рашистских варваров над цивилизованным миром. Когда уже прилетит какой-нибудь большой метеорит и сотрёт всю эту гниль с лица Земли?