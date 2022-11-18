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Новини Війна
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Росія не зможе виграти війну в Україні, незважаючи на її підлу тактику, - Держдепартамент США

російська,катівня

Державний департамент США закликав Росію припинити звірства в Україні та покласти край війні, яку вона не має шансів виграти – незалежно від того, які би злочини не чинили її війська проти мирних українців.

Відповідну заяву озвучив у п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми наполегливо закликаємо Росію вивести її сили (з України. – Ред.), щоби покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти та не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та безрозсудною є її тактика",- наголосив він.

Пател підкреслив, що лише одна країна – Росія веде неспровоковану й умисну війну за своїм вибором та свідомо нехтує правами людини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині росіяни тримали в катівнях навіть підлітків, - Лубінець. ВIДЕО

Представник Держдепу звернув увагу на останній звіт Conflict Observatory, який детально описує численні випадки незаконних затримань, катувань і зникнень людей у Херсоні та області, вчинених збройними силами російських загарбників.

"Сьогодні ми знову закликаємо РФ припинити її фільтраційні операції, порушення та нехтування правами людини, зневагу до міжнародного гуманітарного права та статуту ООН",- зауважив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати продовжать "непохитно підтримувати уряд і народ України, який захищає свою країну та свою свободу".

Звіт Conflict Observatory містить інформацію про понад 220 осіб, які стали жертвами або свідками тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких видів поводження, що принижують людську гідність, включно з гендерним насильством, з боку військових РФ та груп, що підтримуються Росією.

"Ті, хто вижив, та свідки вказали не менше п'яти осіб, які загинули внаслідок жорстокого поводження з ними під час утримання під вартою. У звіті також зазначено 12 місць утримання під вартою у Херсонській області та в Криму, а також зазначається непропорційно високий рівень повідомлень про жорстоке поводження з членами кримськотатарської громади", йдеться у заяві.

Автор: 

армія рф (17801) Держдепартамент США (1649) росія (65994) США (23360) воєнні злочини (1876)


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Топ коментарі
+7
Коли вже до них дійде, що ця "СВО" направлена не на захоплення, а на винищення! Вони не можуть її зупинити, бо це означатиме смерть всього вигаданого "руського", починаючи з 16-го сторіччя мінімум!
Протистояння НАЦІЇ, що має історію, культуру та традиції проти зброду, що ніц не відає власної історії, мови, культури...
Вірю в те, що ми вистоїмо і переможемо, бо з нами наші предки, наша історія, наша мова, наша віра і наша армія!
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18.11.2022 23:36 Відповісти
+7
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18.11.2022 23:36 Відповісти
+6
***** не воює взагалі, воно ******* та срьоть у чемодан. Воюють кацапи.
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18.11.2022 23:33 Відповісти
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Это так. Но там в США ставки наверное делают сколько украинцев должно погибнуть от холода например, главное не разрешать отплатный огонь, что бы эскалации не было
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18.11.2022 23:22 Відповісти
"Оплатный " аґонь? - ето єщьо што за дічь?
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18.11.2022 23:25 Відповісти
не тупіть! цей світ правдами-неправдами позбавив нас зброї стримування! в обмін на гарантії, яких не бажає дотримуватись!
я розумію, що їм всім насрати на Україну і якихось там людей та дітей, яких вбивають, але логіка тут просто до всрачки - вам теж варто її запамʼятати, шоб не писати свою дурість ще раз!
полягає ця логика в тому, що весь світ зараз бачить, що відбувається з країною, яка не просто не мала ядерної зброї, а ВІДМОВИЛАСЯ від неї!
наступний крок, які зроблять весь світ - почне розробляти власну ядерну зброю!
наступний крок, погрози ядерною зброєю всіх-всім! поява ядерної зброї у всіх - автоматично означатиме, появу ядерних технологій і ядерної зброї у террористів (хоча вони вже зараз її мають, зогляду на парашу, але буде у ВСІХ!)
а тепер зробіть висновок, хочаб на 3-4 кроки вперед - до чого нас це призведе, коли почнуть вибухати ядерні бімби по всьому світові за маленької нагоди їх застосувати?
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19.11.2022 01:32 Відповісти
ти знову так ніфіга і не зрозумів!
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19.11.2022 02:42 Відповісти
Спалилась ботва рашистская, проскочил таки русизм *нифига*, украинцы так не говорят .Отвечать не надо
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19.11.2022 09:01 Відповісти
ти написав маячню. Україна вiддала пiд гарантiї третiй ядерний арсенал у свiтi та приєдналась до договору про нерозповсюдження... меморандум, договiр, просто папiрець - це все не має великого значення, бо там,пiд гарантiями стоїть пiдпис президента США.

Якщо гарантiї США, пiдпис президента США нiчого не вартi, то це ламає весь свiтовий порядок, та всю договiрну систему, перетворює самi США на нiщо, на що жоден притомний та вiдповiдальний американський полiтик не може пiти.
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19.11.2022 05:44 Відповісти
віддав тей кого вибрали - і цей клоп все віддасть...
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19.11.2022 05:49 Відповісти
.

сам не тупи. якби США не були б нiчого виннi Україні i меморандум не мав би нiякого значення, то зараз би не допомогали разом зi всiм Заходом, а сама Україна була б давно загарбана азiопською паРашею та перетворилась би на малорассєянськiй фєдєральний округ вЯлiкАй ерефiї-рассєї.

простий доказ вiд зворотнього.) очевидно, що з логiкою в тебе не дуже.

P.S.
на цьому сеанс зв'язку закiнчено. менi бiльше не писати. крапка.
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19.11.2022 07:17 Відповісти
не ******* і не треба багато слів - це ми самі себе позбавили зброї стримування за клок паперу тоді коли йшли на вибори.... - як і в 19тому....проголосуватли за "******* шо буде..."
а ******* вже в хаті... - подобається?
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19.11.2022 05:47 Відповісти
а був шанс Чорновіл - просрали і тей і цей...
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19.11.2022 06:00 Відповісти
ну от такі ми - зараз вже діди, тоді не спромоглися і знову на дітей і онуків все повісили.....
"сукі" - наше ім'я...
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19.11.2022 06:38 Відповісти
Чорновіл, потім у 1994 було б те , що у 2014.
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19.11.2022 07:07 Відповісти
Художественный татромордовский выперд
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19.11.2022 09:06 Відповісти
випердом ти розмовляєш
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19.11.2022 11:25 Відповісти
Такі да. Краще мати яз, чим не мати. Краще мати яз, чим потім клянчити по всьому миру по нитці і оглядуватись на сусідів
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19.11.2022 06:33 Відповісти
Вот еще одна тварюка рашистская, но складно хрюкает на мове
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19.11.2022 08:59 Відповісти
Да что за фуйню ты несешь хрюсский подонок и негодяй . Ответите ,падлы, рано или поздно за сои преступления
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19.11.2022 08:56 Відповісти
***** воюватиме до останнього кацапа.
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18.11.2022 23:26 Відповісти
***** не воює взагалі, воно ******* та срьоть у чемодан. Воюють кацапи.
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18.11.2022 23:33 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.11.2022 01:13 Відповісти
Підримую!
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19.11.2022 01:48 Відповісти
ох... заспокоїли на ніч..
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18.11.2022 23:30 Відповісти
Українські фахівці відправились в Польщу досліджувати місце падіння ракети.

Зеленському потрібно сказати Байдену: "Добре, ми погодимось умолчати, що то російський удар, але дайте нам ракети для захисту України"
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18.11.2022 23:35 Відповісти
Ох и еще один хитрожопый ,типа паренЬОк
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19.11.2022 09:09 Відповісти
Коли вже до них дійде, що ця "СВО" направлена не на захоплення, а на винищення! Вони не можуть її зупинити, бо це означатиме смерть всього вигаданого "руського", починаючи з 16-го сторіччя мінімум!
Протистояння НАЦІЇ, що має історію, культуру та традиції проти зброду, що ніц не відає власної історії, мови, культури...
Вірю в те, що ми вистоїмо і переможемо, бо з нами наші предки, наша історія, наша мова, наша віра і наша армія!
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18.11.2022 23:36 Відповісти
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18.11.2022 23:36 Відповісти
Майже
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18.11.2022 23:43 Відповісти
тільки арахамії, татарови, шуфричі, бойки з рабіновичами, каралєвскіми, бужанскімі, дубінскимі та іншими адептами руZZкого міра ставлять палки в колеса.....
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19.11.2022 01:16 Відповісти
А Милли вон сказал, что путлеру достаточно не выводить войска из Украины, чтобы понадобились переговоры:

Они там хоть понимают, что переговоры могут быть только о капитуляции одной из сторон, или им попросту наплевать?

Насколько же две рашистские ракеты в польском селе переламывают все громкие речи о недопущении победы рашистских варваров над цивилизованным миром. Когда уже прилетит какой-нибудь большой метеорит и сотрёт всю эту гниль с лица Земли?
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19.11.2022 09:51 Відповісти
 
 