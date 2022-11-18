Росія не зможе виграти війну в Україні, незважаючи на її підлу тактику, - Держдепартамент США

Державний департамент США закликав Росію припинити звірства в Україні та покласти край війні, яку вона не має шансів виграти – незалежно від того, які би злочини не чинили її війська проти мирних українців.

Відповідну заяву озвучив у п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми наполегливо закликаємо Росію вивести її сили (з України. – Ред.), щоби покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти та не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та безрозсудною є її тактика",- наголосив він.

Пател підкреслив, що лише одна країна – Росія веде неспровоковану й умисну війну за своїм вибором та свідомо нехтує правами людини.

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Представник Держдепу звернув увагу на останній звіт Conflict Observatory, який детально описує численні випадки незаконних затримань, катувань і зникнень людей у Херсоні та області, вчинених збройними силами російських загарбників.

"Сьогодні ми знову закликаємо РФ припинити її фільтраційні операції, порушення та нехтування правами людини, зневагу до міжнародного гуманітарного права та статуту ООН",- зауважив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати продовжать "непохитно підтримувати уряд і народ України, який захищає свою країну та свою свободу".

Звіт Conflict Observatory містить інформацію про понад 220 осіб, які стали жертвами або свідками тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких видів поводження, що принижують людську гідність, включно з гендерним насильством, з боку військових РФ та груп, що підтримуються Росією.

"Ті, хто вижив, та свідки вказали не менше п'яти осіб, які загинули внаслідок жорстокого поводження з ними під час утримання під вартою. У звіті також зазначено 12 місць утримання під вартою у Херсонській області та в Криму, а також зазначається непропорційно високий рівень повідомлень про жорстоке поводження з членами кримськотатарської громади", йдеться у заяві.