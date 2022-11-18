За час дії візового режиму з РФ право на в’їзд в Україну отримали 10 росіян
За чотири місяці дії візового режиму з Російською Федерацією право на в’їзд в Україну отримали 10 росіян.
Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
Візи росіянам оформили закордонні дипломатичні установи України.
На початку березня Україна закрила свої посольства та консульства в Росії. Тому наразі єдиний варіант для російських громадян, які бажають отримати українську візу — звертатися в посольства або консульства України в третіх країнах.
Топ коментарі
+11 Evgeny N
показати весь коментар18.11.2022 23:28 Відповісти Посилання
+9 Ничіпір Серветник
показати весь коментар18.11.2022 23:47 Відповісти Посилання
+6 Алекс Скела
показати весь коментар18.11.2022 23:27 Відповісти Посилання
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і статистика повинна виглядати так - за час дії візового режиму з України депортовано 10 тисяч кацапів
Має бути отриманих громадянство россіян великий 0