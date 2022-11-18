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За час дії візового режиму з РФ право на в’їзд в Україну отримали 10 росіян

паспорт,рф

За чотири місяці дії візового режиму з Російською Федерацією право на в’їзд в Україну отримали 10 росіян.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Візи росіянам оформили закордонні дипломатичні установи України.

На початку березня Україна закрила свої посольства та консульства в Росії. Тому наразі єдиний варіант для російських громадян, які бажають отримати українську візу — звертатися в посольства або консульства України в третіх країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва до січня вирішить, як відповісти Києву на запровадження візового режиму для росіян, - МЗС РФ

Автор: 

віза (736) кордон (4819) росія (65994) візовий режим (362)


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Топ коментарі
+11
Дофігіща! Рівно на 10 більше, ніж мало б бути!
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18.11.2022 23:28 Відповісти
+9
щось ***** кацапів візи отримали.
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18.11.2022 23:47 Відповісти
+6
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18.11.2022 23:27 Відповісти
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18.11.2022 23:27 Відповісти
пффф, їм треба не дозволи на вʼїзд надавати, а примусово вивозити!
і статистика повинна виглядати так - за час дії візового режиму з України депортовано 10 тисяч кацапів
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19.11.2022 01:26 Відповісти
Перелік на загал, будь-ласка..
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18.11.2022 23:28 Відповісти
В дружини Романа Цимбалюка російський паспорт, а в дітей український. Вона проукраїнська. Він сім'ю за кордон відправляв. Можливо решта теж члени сімей.
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19.11.2022 09:28 Відповісти
Дофігіща! Рівно на 10 більше, ніж мало б бути!
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18.11.2022 23:28 Відповісти
Мнагавата...
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18.11.2022 23:33 Відповісти
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18.11.2022 23:34 Відповісти
Учитывая сколько парашников во главе с Дерьмаком и Демченко срут в Украине изнутри, ещё 10 рыл извне погоды не сделают.
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18.11.2022 23:35 Відповісти
щось ***** кацапів візи отримали.
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18.11.2022 23:47 Відповісти
Обміняйте тих потвор на наших полонених.
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18.11.2022 23:47 Відповісти
Ти дурень, що порадиш робити сім'ям у яких чоловік українець, а дружина - росіянка?
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19.11.2022 06:42 Відповісти
У них є безліч варіантів.
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19.11.2022 08:06 Відповісти
Українське громадянство не спішать давати навіть тим, хто воює за Україну.
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19.11.2022 09:30 Відповісти
Можу порадити не водитись ніколи з кацапами, довбодятел. Члени таких сімейних пар є потенційною ворожою агентурою, яку можуть легко завербувати фсб/гур. Чудове прикриття і чудовий привід, аби потрапити в Україну: "Хачу навєстіть радних". Не замислювався над цим, кретин?
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19.11.2022 16:12 Відповісти
По-перше, довбодятел - це син твоєї матері. По-друге, ворожа агентура не потенційна, а реальна досить чудово себе почуває в офісі прізєдєнта вже 3.5 років. По-третє, можна багато років жити в Україні, мати тут сім'ю, роботу, воювати за Україну, забути назавжди своє кацапські коріння і при цьому не мати можливості отримати українське громадянство - як таким людям бути?
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19.11.2022 17:12 Відповісти
До речі, на пострадянському просторі абсолютно легко отримати паспорт майже будь-якої країни для в'їзду в Україну. Чи ти думаєш, що гєбня буде засилати сюди іхтамнєтов з кацапським паспортом?!
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19.11.2022 17:16 Відповісти
Може ти, мудак, прогуляєшся ***** зі своїми расіянами? Мова йшла не про тих, що воюють у складі ЗСУ. До цих питань немає. А про агентуру в ОП можеш розповісти комусь іншому, бо особисто я чудово усвідомлюю ХТО у нас знаходиться при владі, але це не привід запускати в країну кацапський зброд. У нас йде повномасштабна війна, а не хухри-мухри. Стосовно законодавчих питань щодо надання громадянства тим, що живуть в Україні і воюють у складі ЗСУ, звертайся до тих, що приймають закони. Щодо питання з отримання орком закордонного паспорту, то тут вже нехай наші прикордонники і СБУ виконують свою роботу, перевіряючи закордонних гастролерів вздовж і впоперек. Хоча, якщо врахувати, хто у нас завідує СБУ... Але це вже питання до зелених виборців голобородька.
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19.11.2022 18:54 Відповісти
А сколько лезет через белопараши,с которой и дип отношения и безвиз?
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19.11.2022 00:31 Відповісти
какова х-я?
Має бути отриманих громадянство россіян великий 0
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19.11.2022 01:00 Відповісти
Пздц... І це при тому, що з 2014 року йде війна! Досі був БЕЗВІЗ!!!
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19.11.2022 06:38 Відповісти
Не так страшні 10 капів з українськими візами, як кацапскі ******** в українській владі(Ze, дєрьмак, дємченко, хламідія, сухачов, бужанський, к.тимошенко, міндіч та ін)
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19.11.2022 06:40 Відповісти
...і список ще не повний
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19.11.2022 07:36 Відповісти
 
 