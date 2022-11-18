За час дії візового режиму з РФ право на в’їзд в Україну отримали 10 росіян

За чотири місяці дії візового режиму з Російською Федерацією право на в’їзд в Україну отримали 10 росіян.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Візи росіянам оформили закордонні дипломатичні установи України.

На початку березня Україна закрила свої посольства та консульства в Росії. Тому наразі єдиний варіант для російських громадян, які бажають отримати українську візу — звертатися в посольства або консульства України в третіх країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва до січня вирішить, як відповісти Києву на запровадження візового режиму для росіян, - МЗС РФ