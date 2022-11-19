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Новини Війна
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Окупанти обстрілювали Чорнобаївку, річковий порт і житлові квартали Херсона, - ОК "Південь"

херсонщина

У п’ятницю, 18 листопада, російські окупанти з РСЗВ і танків обстріляли порт і житлові квартали Херсона.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдавав вогневе ураження із застосуванням РСЗВ та танків в напрямку Чорнобаївки, Антонівки, Придніпровського, Токарівки, Одрадокам’янки, річкового порту і житлових кварталів Херсону.

З важкої артилерії протягом дня кілька разів обстріляно Червоний Маяк, внаслідок атаки дрону, спорядженого ВОГом, в Бериславі поранено місцевого мешканця", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: ЗСУ завдали ударів по скупченням росіян на Кінбурнській косі та в районі Олешків, - ОК "Південь". ФОТО

Автор: 

обстріл (29105) Херсон (3434) Херсонська область (5874)


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Топ коментарі
+10
Україна як завжди між двух адів - красним і зеленим...
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19.11.2022 02:21 Відповісти
+7
хтось очікував, шо кацапня не буде цього робити?
а Херсон теж буде неочікувано?
довбні зелені нічого і ніколи не очікують..
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19.11.2022 02:52 Відповісти
+4
нашим бальзаковським панночкам бубу тіка покажіть і все - вони його виберуть з піздецом разом!
і ва сне і на яву, повзає на там де треба і хрипить... - які ще претензії до гнома?
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19.11.2022 03:18 Відповісти
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Україна як завжди між двух адів - красним і зеленим...
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19.11.2022 02:21 Відповісти
сніг на дворі - формою зимнею склади запезпечені
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19.11.2022 02:27 Відповісти
хтось очікував, шо кацапня не буде цього робити?
а Херсон теж буде неочікувано?
довбні зелені нічого і ніколи не очікують..
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19.11.2022 02:52 Відповісти
Ну , коли при переправі через Дніпро із-за якихось домовленостей( напевно зернових) більше ворогів тоне із-за своєї тупості , а не через те що їх знищують на понтонах і на берегах - то що тоді можна від них очікувати?
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19.11.2022 03:11 Відповісти
не треба зараз через Дніпро...
роз'їбемо спочатку всю русню в хлам, а потім з Україною в сердці і підемо... - дайте часу трохі...
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19.11.2022 03:32 Відповісти
нашим бальзаковським панночкам бубу тіка покажіть і все - вони його виберуть з піздецом разом!
і ва сне і на яву, повзає на там де треба і хрипить... - які ще претензії до гнома?
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19.11.2022 03:18 Відповісти
і не треба соромитися - як три кума не доробатують, так 3 куми за зеленого гнома...
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19.11.2022 03:40 Відповісти
від зелених нічого не дійде, збирайте рідним і побратимам - в зелених не тільки перший блін, а вся ***** комом....
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19.11.2022 04:21 Відповісти
і головне не жалійте гроші на пересилку на дуже довіренего Василя з бусиком, який довезе - інакше зелені ******** все!
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19.11.2022 04:29 Відповісти
удар на Мелітополь просто проситься, але це кацапні теж зрозуміло - я б вдарив на тулу!
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19.11.2022 04:36 Відповісти
буба = 3/4 *****...
а іноді і різниці не бачно...
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19.11.2022 05:14 Відповісти
Руззкие обстреливают Украину, потому что там живут украинцы.
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19.11.2022 06:08 Відповісти
люся чи буба через пару рочків "патріоти не розлядаються"....
голова ломається від мислі що треба знову думати раз в 5 років. - я б не вибирав, а голову в пісок засунув, а потім всіх винуватив - "шо ви, сукі потні, мені отут понавибирали?"
і ставив би собі в заслугу, шо я *** вумний, я не голосував!
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19.11.2022 06:31 Відповісти
ЯНЕГОЛОСОВАВШИХ - ОКОЛО 60%. А ваапше-та... https://youtu.be/xGWtnHdDPkU Manu Chao - Politik Kills
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19.11.2022 06:42 Відповісти
********* **********, тільки потім не стогнать!
не маеш своєій позиції? - приймай мою і не орі...
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19.11.2022 06:46 Відповісти
У похеристов нет времени рассуждать(потом) на подвалах, чи в сырой земле... А ваапше-та, как-то странно смотрится (политически) ограничения в использовании оружия(ракет) против ластоногих... https://youtu.be/9********** политик килз...
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19.11.2022 06:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SbWLWNXsVxA
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19.11.2022 06:53 Відповісти
Вы когда-нибудь задумывались, почему Queen не затрагивал в своих произведениях политические темы?



Вы когда-нибудь задумывались, почему Queen не затрагивал в своих произведениях политические темы? Были песни о любви, завоевании мира, сексе, велосипедных гонках, быстрых машинах, любопытных журналистах и о дружбе. Барабанщик Роджер Тейлор объяснил, что именно Фредди Меркьюри не хотел петь о политике.

В разговоре с "Music Radar" Роджер Тейлор объяснил, почему музыканты Queen не создавали песни, которые комментировали бы политические события. Оказывается, Фредди Меркьюри еще в начале карьеры группы решил пропустить такие темы:

Уже в начале, а надо помнить, что в 70-е годы происходило немало острых политических событий. Фредди сказал: "Я не хочу во все это вмешиваться. Я хочу кататься по миру и играть песни, которые приносят радость людям. Я не для того, чтобы давать какое-то послание". Я все еще считаю, что это хороший подход, я не хочу проповедовать.
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19.11.2022 07:05 Відповісти
Фреді і Qвін це музика і вокал які мені подобаються - не більше і не меньше...
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19.11.2022 07:21 Відповісти
Шарон Осборн(жена Оззи Осборна) негативно отнеслась к «Богемской рапсодии» и раскритиковала Брайана Мэйя...

Шэрон Осборн не смогла сказать ничего хорошего о фильме «Bohemian Rhapsody», а особенно то, как показаны в нем живущие ныне музыканты Queen.
Кинематографическая биография Queen оказалась одним из самых кассовых фильмов в категории музыкальных биографий. Однако Шэрон Осборн не оставила на ней камня на камне.
В интервью для «Celebrity Access» Шарон сказала:
- Мне не понравился этот фильм. Я не могла его смотреть. Я знаю, что этот парень получил «Оскар», но я не могла на это смотреть.
- Этот фильм пытался сказать, что Брайан Мэй делал то и это, а на самом деле Брайан делал то, что сказал ему Фредди, вот и все.
- Этим двоим [Брайан Мэй и Роджер Тейлор] уже семьдесят и, наконец, вызывают интерес, который они не вызывали, потому что они всегда были в тени Фредди. Когда кто-то смотрел Queen - смотрел на Фредди, а на других было наплевать. Всегда был только Фредди, а эти разочарованные музыканты просто сидели и думали, как сильно они ненавидят Фредди.

Шэрон Осборн призналась, что в 70-е годы она дружила с Фредди Меркьюри и Мэри Остин:
- Никто не мог сравниться с Фредди. Ни у кого не было такого сильного голоса. На сцене все искрилось. Не было никакой конкуренции.
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19.11.2022 08:19 Відповісти
...а вот Оззи поднимал политические темы, имея музыку с вокалом - очень класс... https://www.youtube.com/watch?v=G4nI2V07X6k OZZY OSBOURNE - "I Just Want You"

Я просто хочу тебя

There are no unlockable doors
There are no unwinnable wars
There are no unrightable wrongs
Or unsingable songs
There are no unbeatable odds
There are no believable gods
There are no unnameable names
Shall I say it again, yeah

There are no impossible dreams
There are no invisible seams
Each night when the day is through
I don't ask much

I just want you

There are no uncriminal crimes
There are no unrhymable rhymes
There are no identical twins or
forgivable sins

There are no incurable ills
There are no unkillable thrills
One thing and you know it's true,
I don't ask much

I just want you

I'm sick and tired of bein' sick and tired
I used to go to bed so high and wired, yeah
I think I'll buy myself some plastic water
I guess I should have married Lennon's daughter

There are no unachievable goals
There are no unsaveable souls
No legitimate kings or queens,
Do you know what I mean? Yeah

There are no indisputable truths
And there ain't no fountain of youth
Each night when the day is through,
I don't ask much

I just want you...

Не бывает дверей, которых нельзя было бы открыть.
Не бывает войн, которых нельзя было бы выиграть.
Не бывает непоправимых ошибок
И песен, которых нельзя было бы спеть.
Нет схваток, в которых нельзя было бы победить
Нет богов, в которых стоило бы верить.
Нет имён, которые запрещено произносить.
Я должен сказать это еще раз? Да…

Не бывает невозможных грёз.
Не бывает невидимых швов.
Каждую ночь, когда уходит день,
Я не прошу многого

Я просто хочу тебя.

Не бывает некриминальных преступлений.
Нет строк, которые нельзя было бы срифмовать.
Нет на свете двух одинаковых близнецов
или грехов, которые можно было бы простить.

Нет неизлечимых болезней.
Нет страхов, с которыми нельзя было бы справиться.
Есть только одно и ты знаешь - это правда
Я не прошу многого

Я просто хочу тебя

Я очень устал быть уставшим.
Я засыпаю весь на взводе, да
Я думаю купить себе воды в бутылке…
Я полагаю, я должен был жениться на дочке Леннона.

Не бывает недостижимых целей.
Не бывает неспасаемых душ.
Не бывает законных королей и королев.
Понимаешь, что я имею ввиду? Да

Нет неоспоримых истин.
Не существует источника вечной молодости.
Каждую ночь, когда уходит день,
Я не прошу многого

Я просто хочу тебя...
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19.11.2022 08:47 Відповісти
Переклад так собі...
Пісня бімба!
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19.11.2022 09:45 Відповісти
А там и без перевода с самого начала видео понятно, шо речь идет об ослах, которые ведутся, бо неразрешимых проблем не бывает... Вон, как бы ослы ни верили в SU... Но пришло время и глиняный колос рухнул. Главное не сидеть сложа руки в том сплошном Арзамасе.
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19.11.2022 10:05 Відповісти
И еще, Оззи ногти покрашены черным лаком, как и прикид соответственно намекают на то, шо когда Оззи говорит ослу , мол , я хочу тебя... дык, речь здесь идет о потустороннем мире... Тобто , ослы обречены.
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19.11.2022 10:10 Відповісти
Оззі Осбурн на дуже великоґо любітеля - на мене
дякую пане Саня!
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19.11.2022 10:22 Відповісти
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19.11.2022 10:33 Відповісти
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19.11.2022 10:32 Відповісти
клип и музыка так себе. А текст гениален
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19.11.2022 17:25 Відповісти
.

тому що так легше жити, особливо, якщо ти живеш в нормальнiй, демократичнiй країнi.
але це працює не для всiх i не кругом.

а в бiльшостi випадкiв, якщо ти не займаєшся та не звертаєш увагу на полiтику, полiтика займеться тобою...
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19.11.2022 07:23 Відповісти
Иногда (в симбирских епенях), приспособленчество - карт-бланш по жизни... Фор сэмпл: дед пыни до 1917-го года стряпал в петербурге в ресторане, за для буржуiв. Затем, после 1917-го, приспособленцу из рязанской деревни нормуль-карта легла на стол... продолжил стряпать Ленину, Крупской... опосля - Сталину. Так он своего сынулю пристроил в НКВД. Тот был внедрен во время 2МВ в ряды гитлеровской жандармерии, возле Варшавы. Тятька муйлуши принимал активное участие на стороне гитлеровцев (как совагент) в подавлении варшавского восстания... тем более, что гитлеровские военные из варшавы уже сбежали, оставалась только жандармерия. Хотя СА стояла от Варшавы в пару часов марша к ней, но помощи варшавянам не оказала. Выжидала когда захлебнется восстание, которое организовало польское правительство в изгнании(Об этом периоде деятельности тятьки пыни на стороне гитлеровцев есть документы в английских военных архивах, с фото хутина старшего)... Вот так и пынин час пришел, как члена семейки приспособленцев... Его продвинул в президенты оркрстана роис комитет-300 (старых маразматиков-совкоимперцев), которые рулят лаптестаном. А кого , как не пыню - в президенты, с его безупречной ленинской подноготной по линии деда... Вот только на пыниных выкидышах карьера приспособленчества династии хутина закончилась. ПЫНЮ ДОЛЖНА ЗАМОЧИТЬ КРЕМЛЯДЬ.
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19.11.2022 08:12 Відповісти
та не странно, а я не розумію шо робиться...
так не можна - допомогати наполовину? - ніколи цього не зрозумію!
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19.11.2022 07:01 Відповісти
діда в нас responsible for country - getting that too...
but what I will never get - half-help!
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19.11.2022 07:10 Відповісти
Такое впечатление, шо с зебила берут пример, если бы не полупомощь. Но это какраз и есть политика - боятся спонукати кацапiв застосувати ядерку, чи й того бiльше, зненацька розвалити каазлабадiю, щоби не пiшла та ядерка гуляти терористським свiтом.
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19.11.2022 07:23 Відповісти
навіть за рахунок життів українців?
і ви, пан Саня, вважаєте це правильним і приємним?
так - не приймається!
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19.11.2022 07:29 Відповісти
Я не вважаю це за правильно. Хоча для мене й не ясно, як правильнiше, наш король то -голый, на подачки существует
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19.11.2022 07:34 Відповісти
ЗЫ... Мы - в таком положении, что получается должны даже подачкам быть рады. Иначе нас давно бы уже не было.
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19.11.2022 07:38 Відповісти
Но самое главное , дело то не в полупомощи, - а в нас. К примеру, предположим, что ума хватит у нашего электората достойно себя показать на следующих выборах. И опосля, хватит ли ума не чваритись та не розкрадати бюджет, а попервах надiйно захистити нашi кордони, oоби бiльше не глумитися над собов в очiкуваннi напiвдопомоги... Вважаю за краще, якби першi 5 рокiв, пiсля вiдновлення кордонiв, влада перейшла б до вiйськових, бо нiхто , окрiм них, не розуме цiну свободи, та цiну можливостi не вмирати на полi бою.
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19.11.2022 07:50 Відповісти
А я не сподіваюсь. Вважаю, що схаменуться, лише після кількох років післявоєнних злиднів.
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19.11.2022 08:08 Відповісти
ну і з чого наїзд на пана Саню і пані Софія з чого?
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19.11.2022 08:14 Відповісти
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19.11.2022 08:21 Відповісти
Ось i в мене на сьогоднi немае на це запитання однозначноi вiдповiдi...
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19.11.2022 08:29 Відповісти
пані Ксенія - в Луцьку світло є?
наші з Любомля без связі ....
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19.11.2022 08:29 Відповісти
Два дні світло вимикають. Частково по місту. Десь більше, десь менше.
Сьогодні ніби є, поки що.
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19.11.2022 08:53 Відповісти
Три дні.
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19.11.2022 08:54 Відповісти
з чоловіком сестри жінкі говорив і він так бистро бистро - до чого спішковня, кажу Слава?
і тут все прервалося і я таким себе підарасом відчув - як то кажуть в животі метеликі залітали....
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19.11.2022 09:08 Відповісти
Та в нас ще терпимо. Не знаю щоправда, що во області, от там напевно вирубають жорстко, ще і зв'язку нема, інтернету.
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19.11.2022 09:17 Відповісти
сказав тепло е - дрова все, що треба ..
хотів дітям теплу воду-ванну зробити і все робить але тей сраний насос від елекртикі... - і розмова прервалася...
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19.11.2022 09:25 Відповісти
Утестя в хаті на Еонякіна ( в його будинку) тілки ніччю вслючають. В інших будинках електрика частіше.
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19.11.2022 09:49 Відповісти
В графіках відключень подають , що не буде світла на такій то вулиці, а вимикають частково.
В спальних районах повністю. Можливо лишають лінії, до яких під'єднані підприємства чи лікарні.
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19.11.2022 09:56 Відповісти
та село в нас... - але знаючі Славу - він малечіков скупає!
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19.11.2022 10:02 Відповісти
В Одесi, з вчорашнього вечора свiтло е. Правда пiсля того як по 100 гривен всим будинком склалися грошима на солярку https://youtu.be/bjpCQfaryqk для дизель-генератору (без гарячоi води).
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19.11.2022 09:03 Відповісти
Хоч так. Це мали підготувати влітку, посадові особи.
А ви помітили, що вони взяли за правило не озвучувати поганих новин.
Завжди рапортують, що те і те зроблене і піпл хаває.
Частина людей, для якої нічого не зроблено, як от військові, які лише з першим снігом почали отримувати зимову форму, трохи обурюються, але їх ніхто не чує - ні ОПа, ні уряд, ні ЗЕ.
Як то кажуть - корупції вже нема. І всі повірили нашому Зелотку.
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19.11.2022 09:19 Відповісти
Iм залишаеться тiльки облизуватися, адже за главзеба проголосували своею бiльшiстю навiть вiйськовi...
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19.11.2022 09:33 Відповісти
Я про те, що вони вибудовують у головах людей іншу реальність- позитивну.
І вже навколишня правда видається вигадкою і брехнею.
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19.11.2022 09:41 Відповісти
Так, я мав на увазi твердолобих, котрi на тее ведуться.
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19.11.2022 09:59 Відповісти
Один андруша два дні мені мораль читав, ніби я своїми критичними дописами шкоджу державі, не даю перемогти ворога.
А от діяльність зе ніяк не шкодить, лише помагає.
В твіттері зустрічала зе- лозунги " порохоботи - русня". Якраз активізувались в той день, коли загинув депутат від ЄС.
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19.11.2022 13:15 Відповісти
все ґаразд - нема претензій жодних!
робимо на себе і Україну!
і будемо....
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19.11.2022 07:55 Відповісти
Пан Шамов, треба себя поважати . Не пишите про подачки - не зневажайте себе. Словаки віддавали свою зброю Україне попри шалени візгі проросійських партій. ВЕСЬ СВІТ ЗАПОВНЕН РОССІЙСЬКИМИ АГЕНТАМИ І КОЛОБАРАНТАМИ - вони ведуть масовано агітацію проти України.
Треба казати дякую за допомогу .

мене дивує інше , що захід не розуміе, ЩО ПОТРІБНО РАЗВЕРНУТИ ВІЙНУ НА ТЕРІТОРІЮ РАШИ , щоб вона не перлась до Европи . Вони спасають рашу від обстрілів - а раша вже обстрілюе ЕС.

Укравне потрібні ракети з великою дальністю
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19.11.2022 08:11 Відповісти
А-та-та, а-та-та... вижу вчера словацкую тему Вы не посещали... А насчет полуподачек... у нас речь шла о дяди Сэме... Слава украинско-словацкой дружбе...
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19.11.2022 08:23 Відповісти
и=е
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19.11.2022 08:26 Відповісти
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19.11.2022 08:34 Відповісти
Україна самостійна! - і це не обґоворюється!
онук-пістон 5.5 років прийшов до хати, він в нашій хаті 7 разів на неділю...
а тут сурьозно так подивився на україньский флаг на моему столі і видохнув: -
"- грендпа I'm in you team! - because I'm Ukrainian!
- you gonna be huge help to your daddy and me and yes - you are - Ukrainian!"
так шо українцем в нас прибуло.....
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19.11.2022 07:50 Відповісти
як до пісні? - соррі не моє...
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19.11.2022 06:48 Відповісти
Я тоже к реги не испытываю симпатий... но смысловка у ману чао, кагбэ поучительна...
Политика Убивает(перевод)Политика убивает, политика убивает, политика убиваетПолитика убивает, политика убивает, политика убиваетПолитика убивает, политика убивает, политика убиваетПолитике нужны голосаПолитика нуждается в вашем умеПолитике нужны людиПолитике нужна ложьВот чему, мой друг, доказательство: политика есть насилиеЧто мой друг - доказательство: политика - это насилиеПолитика убивает политика убивает политика убиваетПолитика убивает политика убивает политика убиваетПолитик употребляет наркотикиПолитик использует бомбыПолитике нужны торпедыПолитике нужна кровьВот чему, мой друг, доказательство: политика есть насилиеЧто мой друг - доказательство: политика - это насилиеПолитика нужна сила, политика нужны крикиПолитике нужно невежество, политике нужна ложьПолитика убивает, политика убивает, политика убиваетПолитика убивает, политика убивает, политика убиваетПолитика убивает, политика убивает, политика убиваетПолитика убивает, политика убиваетПолитика убивает, политика убиваетПолитика нужна сила, политика нужны крикиПолитике нужно невежество, политике нужна ложьПолитика нужна сила, политика нужны крикиПолитике нужно невежество, политике нужна ложьПолитика убивает, политика убиваетПолитика убивает, политика убивает
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19.11.2022 07:00 Відповісти
Це було очікувано.
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19.11.2022 06:35 Відповісти
Бідна Чорнобаївка... Там мабуть після війни 100500 пунктів прийому металобрухту буде
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19.11.2022 08:11 Відповісти
 
 