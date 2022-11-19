Окупанти обстрілювали Чорнобаївку, річковий порт і житлові квартали Херсона, - ОК "Південь"
У п’ятницю, 18 листопада, російські окупанти з РСЗВ і танків обстріляли порт і житлові квартали Херсона.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдавав вогневе ураження із застосуванням РСЗВ та танків в напрямку Чорнобаївки, Антонівки, Придніпровського, Токарівки, Одрадокам’янки, річкового порту і житлових кварталів Херсону.
З важкої артилерії протягом дня кілька разів обстріляно Червоний Маяк, внаслідок атаки дрону, спорядженого ВОГом, в Бериславі поранено місцевого мешканця", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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а Херсон теж буде неочікувано?
довбні зелені нічого і ніколи не очікують..
роз'їбемо спочатку всю русню в хлам, а потім з Україною в сердці і підемо... - дайте часу трохі...
і ва сне і на яву, повзає на там де треба і хрипить... - які ще претензії до гнома?
а іноді і різниці не бачно...
голова ломається від мислі що треба знову думати раз в 5 років. - я б не вибирав, а голову в пісок засунув, а потім всіх винуватив - "шо ви, сукі потні, мені отут понавибирали?"
і ставив би собі в заслугу, шо я *** вумний, я не голосував!
не маеш своєій позиції? - приймай мою і не орі...
Вы когда-нибудь задумывались, почему Queen не затрагивал в своих произведениях политические темы? Были песни о любви, завоевании мира, сексе, велосипедных гонках, быстрых машинах, любопытных журналистах и о дружбе. Барабанщик Роджер Тейлор объяснил, что именно Фредди Меркьюри не хотел петь о политике.
В разговоре с "Music Radar" Роджер Тейлор объяснил, почему музыканты Queen не создавали песни, которые комментировали бы политические события. Оказывается, Фредди Меркьюри еще в начале карьеры группы решил пропустить такие темы:
Уже в начале, а надо помнить, что в 70-е годы происходило немало острых политических событий. Фредди сказал: "Я не хочу во все это вмешиваться. Я хочу кататься по миру и играть песни, которые приносят радость людям. Я не для того, чтобы давать какое-то послание". Я все еще считаю, что это хороший подход, я не хочу проповедовать.
Шэрон Осборн не смогла сказать ничего хорошего о фильме «Bohemian Rhapsody», а особенно то, как показаны в нем живущие ныне музыканты Queen.
Кинематографическая биография Queen оказалась одним из самых кассовых фильмов в категории музыкальных биографий. Однако Шэрон Осборн не оставила на ней камня на камне.
В интервью для «Celebrity Access» Шарон сказала:
- Мне не понравился этот фильм. Я не могла его смотреть. Я знаю, что этот парень получил «Оскар», но я не могла на это смотреть.
- Этот фильм пытался сказать, что Брайан Мэй делал то и это, а на самом деле Брайан делал то, что сказал ему Фредди, вот и все.
- Этим двоим [Брайан Мэй и Роджер Тейлор] уже семьдесят и, наконец, вызывают интерес, который они не вызывали, потому что они всегда были в тени Фредди. Когда кто-то смотрел Queen - смотрел на Фредди, а на других было наплевать. Всегда был только Фредди, а эти разочарованные музыканты просто сидели и думали, как сильно они ненавидят Фредди.
Шэрон Осборн призналась, что в 70-е годы она дружила с Фредди Меркьюри и Мэри Остин:
- Никто не мог сравниться с Фредди. Ни у кого не было такого сильного голоса. На сцене все искрилось. Не было никакой конкуренции.
Я просто хочу тебя
There are no unlockable doors
There are no unwinnable wars
There are no unrightable wrongs
Or unsingable songs
There are no unbeatable odds
There are no believable gods
There are no unnameable names
Shall I say it again, yeah
There are no impossible dreams
There are no invisible seams
Each night when the day is through
I don't ask much
I just want you
There are no uncriminal crimes
There are no unrhymable rhymes
There are no identical twins or
forgivable sins
There are no incurable ills
There are no unkillable thrills
One thing and you know it's true,
I don't ask much
I just want you
I'm sick and tired of bein' sick and tired
I used to go to bed so high and wired, yeah
I think I'll buy myself some plastic water
I guess I should have married Lennon's daughter
There are no unachievable goals
There are no unsaveable souls
No legitimate kings or queens,
Do you know what I mean? Yeah
There are no indisputable truths
And there ain't no fountain of youth
Each night when the day is through,
I don't ask much
I just want you...
Не бывает дверей, которых нельзя было бы открыть.
Не бывает войн, которых нельзя было бы выиграть.
Не бывает непоправимых ошибок
И песен, которых нельзя было бы спеть.
Нет схваток, в которых нельзя было бы победить
Нет богов, в которых стоило бы верить.
Нет имён, которые запрещено произносить.
Я должен сказать это еще раз? Да…
Не бывает невозможных грёз.
Не бывает невидимых швов.
Каждую ночь, когда уходит день,
Я не прошу многого
Я просто хочу тебя.
Не бывает некриминальных преступлений.
Нет строк, которые нельзя было бы срифмовать.
Нет на свете двух одинаковых близнецов
или грехов, которые можно было бы простить.
Нет неизлечимых болезней.
Нет страхов, с которыми нельзя было бы справиться.
Есть только одно и ты знаешь - это правда
Я не прошу многого
Я просто хочу тебя
Я очень устал быть уставшим.
Я засыпаю весь на взводе, да
Я думаю купить себе воды в бутылке…
Я полагаю, я должен был жениться на дочке Леннона.
Не бывает недостижимых целей.
Не бывает неспасаемых душ.
Не бывает законных королей и королев.
Понимаешь, что я имею ввиду? Да
Нет неоспоримых истин.
Не существует источника вечной молодости.
Каждую ночь, когда уходит день,
Я не прошу многого
Я просто хочу тебя...
Пісня бімба!
дякую пане Саня!
тому що так легше жити, особливо, якщо ти живеш в нормальнiй, демократичнiй країнi.
але це працює не для всiх i не кругом.
а в бiльшостi випадкiв, якщо ти не займаєшся та не звертаєш увагу на полiтику, полiтика займеться тобою...
так не можна - допомогати наполовину? - ніколи цього не зрозумію!
but what I will never get - half-help!
і ви, пан Саня, вважаєте це правильним і приємним?
так - не приймається!
наші з Любомля без связі ....
Сьогодні ніби є, поки що.
і тут все прервалося і я таким себе підарасом відчув - як то кажуть в животі метеликі залітали....
хотів дітям теплу воду-ванну зробити і все робить але тей сраний насос від елекртикі... - і розмова прервалася...
В спальних районах повністю. Можливо лишають лінії, до яких під'єднані підприємства чи лікарні.
А ви помітили, що вони взяли за правило не озвучувати поганих новин.
Завжди рапортують, що те і те зроблене і піпл хаває.
Частина людей, для якої нічого не зроблено, як от військові, які лише з першим снігом почали отримувати зимову форму, трохи обурюються, але їх ніхто не чує - ні ОПа, ні уряд, ні ЗЕ.
Як то кажуть - корупції вже нема. І всі повірили нашому Зелотку.
І вже навколишня правда видається вигадкою і брехнею.
А от діяльність зе ніяк не шкодить, лише помагає.
В твіттері зустрічала зе- лозунги " порохоботи - русня". Якраз активізувались в той день, коли загинув депутат від ЄС.
робимо на себе і Україну!
і будемо....
Треба казати дякую за допомогу .
мене дивує інше , що захід не розуміе, ЩО ПОТРІБНО РАЗВЕРНУТИ ВІЙНУ НА ТЕРІТОРІЮ РАШИ , щоб вона не перлась до Европи . Вони спасають рашу від обстрілів - а раша вже обстрілюе ЕС.
Укравне потрібні ракети з великою дальністю
онук-пістон 5.5 років прийшов до хати, він в нашій хаті 7 разів на неділю...
а тут сурьозно так подивився на україньский флаг на моему столі і видохнув: -
"- грендпа I'm in you team! - because I'm Ukrainian!
- you gonna be huge help to your daddy and me and yes - you are - Ukrainian!"
так шо українцем в нас прибуло.....
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