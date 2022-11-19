Із 10 по 16 листопада до лікарень Горлівки доставлено 500 поранених військових РФ, - Генштаб

Із 10 до 16 листопада до лікарняних закладів Горлівки з напрямку Майорська було доставлено приблизно 500 поранених військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких - нещодавно мобілізовані", - йдеться в повідомленні.

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