Із 10 по 16 листопада до лікарень Горлівки доставлено 500 поранених військових РФ, - Генштаб
Із 10 до 16 листопада до лікарняних закладів Горлівки з напрямку Майорська було доставлено приблизно 500 поранених військовослужбовців РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких - нещодавно мобілізовані", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Amber
показати весь коментар19.11.2022 07:48 Відповісти Посилання
+7 Татьяна Ежова
показати весь коментар19.11.2022 07:40 Відповісти Посилання
+7 три - пятнадцать
показати весь коментар19.11.2022 08:07 Відповісти Посилання
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Ворон кружит.
Твой дружок а бурьяне
Неживой лежит.
Так вам блдям і треба.
на ноги поствылечит короче.