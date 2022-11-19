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Із 10 по 16 листопада до лікарень Горлівки доставлено 500 поранених військових РФ, - Генштаб

рф,окупанти,арміярф

Із 10 до 16 листопада до лікарняних закладів Горлівки з напрямку Майорська було доставлено приблизно 500 поранених військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких - нещодавно мобілізовані", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відбили атаки ворога в районах 6 населених пунктів на Донеччині, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17801) Генштаб ЗС (6763) Горлівка (208)


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Топ коментарі
+8
Кацапи , здохніть всі 😠
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19.11.2022 07:48 Відповісти
+7
Гарна новина , вип"ю кави .
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19.11.2022 07:40 Відповісти
+7
покалічена і ще не знищена зековня до Горлівки - Горлівка місто женіхів! 🤣
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19.11.2022 08:07 Відповісти
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Гарна новина , вип"ю кави .
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19.11.2022 07:40 Відповісти
Кацапи , здохніть всі 😠
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19.11.2022 07:48 Відповісти
покалічена і ще не знищена зековня до Горлівки - Горлівка місто женіхів! 🤣
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19.11.2022 08:07 Відповісти
два рази не засуджений лігітімний здрис саме студа?
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19.11.2022 08:11 Відповісти
Выстрел грянет,
Ворон кружит.
Твой дружок а бурьяне
Неживой лежит.

Так вам блдям і треба.
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19.11.2022 08:34 Відповісти
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19.11.2022 08:51 Відповісти
Щасливчики...
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19.11.2022 08:38 Відповісти
Доктор "Кувалда" всех на ноги пост вылечит короче.
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19.11.2022 09:10 Відповісти
Хай би вони здохли.
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19.11.2022 09:32 Відповісти
Но выживут не все. Русская медицина тайный агент Украины
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19.11.2022 10:47 Відповісти
 
 