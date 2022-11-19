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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Приблизно 40 загиблих та 70 поранених: у Генштабі підтвердили ураження району зосередження окупантів у Михайлівці Скадовського району

рф

Підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу становлять до 40 осіб загиблими та 70 – пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Із 10 по 16 листопада до лікарень Горлівки доставлено 500 поранених військових РФ, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17801) Генштаб ЗС (6763) знищення (7542) ЗСУ (7658)


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Настороженно принялся читать о погибших... Думал не дай Бог наши, но потом вижу - о, макак поджарили, радость то какая
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19.11.2022 08:13 Відповісти
Малувато Нехай окупанти повиздихають!
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19.11.2022 08:24 Відповісти
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19.11.2022 08:25 Відповісти
Ванька, вставай. Мы ещё повоюем.
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19.11.2022 08:35 Відповісти
Чічас встану, тільки руки-ноги позбираю до купи.
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19.11.2022 08:40 Відповісти
Ни ножек, ни рожек.
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19.11.2022 08:37 Відповісти
Ну ніяк не підходить здохлим свинособакам слово "загиблі".
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19.11.2022 08:59 Відповісти
Що шукали рашисти ***** в Мирній Україні, те і найшла ця сволота на «ученіях» !!!!
Слава Захисникам України!!
Смерть рашистам ***** та їх опозажопникам в Мирній Україні !!!
УКРАІНЦІ!! Не утримуйте рашистів ***** від прикрих їх самогубств в Україні!!
Слава Україні !!!
❤️⚔️🇺🇦‼️👏✊👍✌️🥰❤️⚔️🇺🇦‼️
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19.11.2022 10:58 Відповісти
 
 