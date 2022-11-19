Приблизно 40 загиблих та 70 поранених: у Генштабі підтвердили ураження району зосередження окупантів у Михайлівці Скадовського району
Підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу становлять до 40 осіб загиблими та 70 – пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим", - йдеться в повідомленні.
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Смерть рашистам ***** та їх опозажопникам в Мирній Україні !!!
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