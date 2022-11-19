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Російські військові за добу вбили 1 мирного жителя Донеччини, виявлено тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу окупаційні війська РФ вбили 1 цивільного жителя в Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 18 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Торському.

Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, - у Кримках.

Ще 3 людини в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Російські військові за добу вбили 1 мирного жителя Донеччини, виявлено тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, - ОВА 01

Автор: 

Донецька область (8788) Кириленко Павло (907)


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