Російські військові за добу вбили 1 мирного жителя Донеччини, виявлено тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
За минулу добу окупаційні війська РФ вбили 1 цивільного жителя в Донецькій області.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 18 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Торському.
Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, - у Кримках.
Ще 3 людини в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль