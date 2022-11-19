Росіяни за минулу добу обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Зарічне, Червоне, Малинівка, Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське, Павлівка, Малі Щербаки, Дорожнянка, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Полтавка, Мала Токмачка, Степногірськ. Надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.



На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 85 осіб, з них 23 - діти.

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