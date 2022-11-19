Проросійський експрезидент Молдови Додон вийшов на свободу і обіцяє нові протести

Екс-президент Молдови Ігор Додон вийшов на свободу після домашнього арешту і обіцяє прийняти участь у мітингах проти влади чинного президента Майї Санду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Додон заявив, що збирається "поїхати в райони і села", щоб говорити з людьми.

"Звільнення з-під домашнього арешту - наша перша перемога, але боротьба триває", - заявив він.

Ігоря Додона вважають близьким до Росії, в той час як нинішня президент Майя Санду, навпаки, орієнтована на Європу.

Нагадаємо, що Додона затримали у справі про корупцію і державну зраду ще в травні 2022 року. Розслідування досі триває.

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Вже понад місяць партія "Шор" організовує проросійські протести в Кишиневі та вимагає відставки чинного керівництва країни. Влада каже, що за організацією протестів стоїть Росія.

За даними ЗМІ, за пів року організація Додона отримала з РФ $300 тис.