Проросійський експрезидент Молдови Додон вийшов на свободу і обіцяє нові протести
Екс-президент Молдови Ігор Додон вийшов на свободу після домашнього арешту і обіцяє прийняти участь у мітингах проти влади чинного президента Майї Санду.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Додон заявив, що збирається "поїхати в райони і села", щоб говорити з людьми.
"Звільнення з-під домашнього арешту - наша перша перемога, але боротьба триває", - заявив він.
Ігоря Додона вважають близьким до Росії, в той час як нинішня президент Майя Санду, навпаки, орієнтована на Європу.
Нагадаємо, що Додона затримали у справі про корупцію і державну зраду ще в травні 2022 року. Розслідування досі триває.
Вже понад місяць партія "Шор" організовує проросійські протести в Кишиневі та вимагає відставки чинного керівництва країни. Влада каже, що за організацією протестів стоїть Росія.
За даними ЗМІ, за пів року організація Додона отримала з РФ $300 тис.
Будь ласка, зачекайте...
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ї@ати цих донгандонів в рот.
Ті, хто за ковбасу по 2.20, при совку зазвичай були блатними (партєйці, торгівля, комсомольці і тд) і дефіцит могли діставати.
А от мобілок і іномарок не було від слова взагалі...
Плюс, пральні машини-автомати, мікрохвильові печі і відеомагнітофони з 60-х на Заході були...
почитай немного историю Молдовы
У нас было множество фабрик и заводов большого значения
только в Кишиневе так на память- Виброприбор, Счетмаш, Микропровод, Гидромашаш, Гидропомпа, Тракторный завод, и множество других огромных предприятий
например Гидропомпа помимо гражданского производства производила какие то помпа для подводных лодок которые шли на экспорт по миру
Счетмаш производил части оборудования для ракет различного рода
и все остальные предприятия в то время имели сильную производственную базу
в Бельцах - бывший завод Ленина , очень сильное преприятие было
в Бендерах фабрика Флоаре выпускающая обувь которая идёт до сих по на экспорт по многим странам
В захваченом времени Приднестровье в Рыбнице - один из самых больших металлургических заводов по всей Европе
а так же огромный текстильный комбинат который уже много десятилетий экспортирует по всей Европе свою продукцию
в Бендерах так же работал кабельный завод выпускающую кабельную продукцию
огромное число консервных заводов по всей стране,
множество мебельных фабрик!!
и много много разных предприятий
только у ваты в понятиях что молдаване ничего кроме мамалыги не могут создать!!!!!!
Молдаване самый трудолюбивый народ с многими талантливыми личностями!!
пересмотри самое мнени
Вас в Лахте кормЮт за государственый кошт или из своего кармана.
Кем вы вообще считаетесь - госслужащими или наемными работниками?
А звания вам раздают?
А то в другой структуре Евгения Викторовича , в ЧВК, есть воинские звания. А у вас?
Хіба довбаки не споглядали дику зубожілу орду рашистів, які вперше в Україні побачили електрочайник ? Які сприймають унітаз символом творіння рук людських, а пралку ледь не за богіню ?
Ви так хочете жити ?
она не прокурор или судья которые закрывают или отпускаю преступников!!
во всех цивилизованных странах мира не один президент никогда не позволит себе вмешаться в делах Прокуратуры или Суда!!!
что Санду и делает!
Другое дело что еще не вся наша юриспруденция не полностью очищена от тех судей и прокуроров которые хорошо себя чувствовали на взятках при Додоне - это уже другой вопрос
дело времени
Санду всего пару лет у власти
за это время нереально полностью очистить всю юристпруденцию в Молдове
И в системе еще достаточно корунпированых судей приближены и к Додону и его воров
но с каждым днём их становиться все меньше и многие из них кто больше замешан в темных делах либо быстро увольняются либо покидаю страну в спешке!
могу напомнить что во главе Прокуратуры по борьбе с коррупцией недавно была назначена г-жа Дрэгэлин.
это женщина жила долгое время еще с детства в США , получила там юридическое образование и стала одним из очень видных прокуроров в США за что была награждена множественными наградами за расследование громких дел!!!
теперь она вернулась домой на свою родину и очень успешно очищает Молдову от воров, бандитов и коррупционеров!!
так что у Додона, Шора и прочих ворюг и предателей очень плохая перспектива!
Додону никуда не деться , пусть немного подышит воздухом, но все равно сядет!!
и все его имущество под арестом!!
приймають тарілку зі столу, а участь БЕРУТЬ!
ні ,щоб просто "побухать",розважитись перед тривалою відсидкою*
*Додона затримали у справі про корупцію і державну зраду ще в травні 2022 року. Розслідування досі триває.
Согласится ли редакция Цензор.нет включить стрим с протестов, на одном кадре, где протестующим будет задаваться один вопрос - почему они пришли на протест ?
Я бесплатно готов организовать это.
Прошлое против будущего. Путин, предводитель стариков
https://gdb.rferl.org/08b90000-0a00-0242-cd2b-08dab9b84bb7_w1023_r1_s.jpg
Потрібно його вбити парасолькою
Молдавани по своїй ментальності тяжіють до соціалізму і совка і краще, ніж при СРСР не жили і не житимуть ніколи. Тому додони у них намертво засіли у мозгах і в серцях. Під якими личинами ці додони, снєгури, лучинські чи вороніни би не випливали . Десятки разів казав тут, молдавським євромастурбаторам і санду-дрочам, що нічого М.Санду не зробить, як не зробили усі парламнти і президенти Молдови до неї разом узяті.
Основною причиною заворушень у Молдові є не росія і не Додон, а погіршення рівня життя громадян Молдови, причім - прогресивне.