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Новини Війна
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РФ збільшила військові витрати на 2023 рік на понад 40% порівняно із запланованими раніше, - британська розвідка

рф,армія,найманці

Військові витрати Росії у 2023 році зростуть на 40%. Російський уряд намагається позичати гроші, поки ситуація на ринку відносно сприятлива.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 16 листопада 2022 року Росія провела найбільшу в історії емісію боргових зобов'язань за один день, зібравши 820 млрд рублів (13,6 млрд доларів). Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки видатків на оборону, які значно збільшилися після вторгнення в Україну.

За даними британської розвідки, задекларовані витрати Росії на "національну оборону" на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів (84 млрд доларів), що більш ніж на 40% перевищує попередній бюджет на 2023 рік, оголошений у 2021 році.

"Випуск боргових зобов'язань обходиться дорого в періоди невизначеності. Розмір цього аукціону, найімовірніше, вказує на те, що Міністерство фінансів Росії оцінює поточні умови як відносно сприятливі, але очікує на все більш невизначену податково-бюджетну ситуацію наступного року", - зазначають у Міноборони Великої Британії.

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Автор: 

Велика Британія (5658) розвідка (3880) росія (65994)


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Топ коментарі
+13
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19.11.2022 09:17 Відповісти
+11
"Хоть паржйом"- казали в 2019му ті,хто зараз сидить в підвалі при свічці. Тому що квартиру рососня розх#ярила.🤷
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19.11.2022 09:26 Відповісти
+8
Только железный занавес спасёт от большой войны. Никаких рабсейских туристов и эмигрантов в Европе и США, которые разлагают изнутри и продвигают руzzкий мир с будущим военным захватом
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19.11.2022 09:54 Відповісти
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Хто ж цим мразям гроші дає?!
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19.11.2022 09:14 Відповісти
Та ті ж самі, хто запроваджує "санкції"
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19.11.2022 09:17 Відповісти
це ВНУТРІШНІЙ зайом
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19.11.2022 09:24 Відповісти
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19.11.2022 09:17 Відповісти
"Хоть паржйом"- казали в 2019му ті,хто зараз сидить в підвалі при свічці. Тому що квартиру рососня розх#ярила.🤷
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19.11.2022 09:26 Відповісти
Та закрий вже пи#дак!!! Винуватий не Зе й не ті що його обрали у війні а **#ниє нелюди кацапи й схиблений син сатани ***** чмошне!!!
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19.11.2022 10:05 Відповісти
Тут ти повністю правий, але в 19-му було 2 гасла (приблизно як ти пишеш):"Вирішальний вибір -Я або "син сатани" *****" і друге гасло:"Зробимо їх разом", проте серед"Їх" ***** не мався на увазі..
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19.11.2022 10:22 Відповісти
В 14-15 роках ***** був такий самий схиблений, а ЗСУ та економіка України були набагато слабкішими, але ж на таку війну той сатанист не наважився. Чому? Та тому, що тоді ніхто в українській владі не сприяв тому, аби в ***** збільшувалися апетити щодо загарбання всієї України, попри те, що можливості в нього були не гірші ніж цього року. Саме Зеленський й винен в цій війні так як і *****.
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19.11.2022 10:23 Відповісти
Костромской пенсионер ваня -х@й соси. Ведь "бендеравцы повсюду".
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19.11.2022 09:23 Відповісти
Да кого ипет чужое горе...
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19.11.2022 09:25 Відповісти
Да грошеи в них ще як в дурного пукалок .
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19.11.2022 09:28 Відповісти
Орда там велика, але якщо захід таки розродиться авіацією та новими рсзо то плювати скільки тих живых мерців прилізе в Українську землю.
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19.11.2022 09:32 Відповісти
І шо? Орки і без війни і санкцій все просирали і розкрадали-більше чинуш козломордих озолотяться! Виробляти ті ********* крім лаптів нічого вже не можуть-та і не могли ніколи
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19.11.2022 09:34 Відповісти
Ну це для них втіха - так собі ..! +40% однаково не покриють витрати , які прогнозовано виростуть в наступному році більш як на 40 % .. Про це говорять самі ж кацапські ікспєрди . Щоб задовільнити всі потреби армії мордора , платити сотням тис чмобіків зарплату , гробові і тд і тп , бюджет їх армії має бути збільшений не менше ніж на половину ,, і того може не вистачити .
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19.11.2022 09:48 Відповісти
Только железный занавес спасёт от большой войны. Никаких рабсейских туристов и эмигрантов в Европе и США, которые разлагают изнутри и продвигают руzzкий мир с будущим военным захватом
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19.11.2022 09:54 Відповісти
100%.Доказано временем.Хочешь жить спокойно-не пускай кацапа на порог своего дома.
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19.11.2022 10:00 Відповісти
Буде ще більше !
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19.11.2022 10:02 Відповісти
По якому курсу вони разували долар до дерев'яного? 59,5? Дурня якась.
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19.11.2022 10:08 Відповісти
Ху@ло звіріє перед смертю 😠
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19.11.2022 11:42 Відповісти
Деэскалация путём эскалации...
Ну,Ну. Смотри штаны не порви, Ваня.

Деньги у них пока есть, но уже осталось Около половины ( было 600 млр., теперь около 300).

Как они говорят «все идёт по плану», плохо то что план гавно.
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19.11.2022 16:02 Відповісти
 
 