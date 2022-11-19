Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 83 880 осіб (+420 за добу), 2 885 танків, 1 867 артсистем, 5 815 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 83 880 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 83880 (+420) осіб ліквідовано,

танків - 2885 (+6) од,

бойових броньованих машин - 5815 (+7) од,

артилерійських систем - 1867 (+2) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1536 (+0),

крилаті ракети - 480 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4368 (+2) од,

спеціальна техніка - 161 (+0).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.