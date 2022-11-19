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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 83 880 осіб (+420 за добу), 2 885 танків, 1 867 артсистем, 5 815 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 83 880 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 83880 (+420) осіб ліквідовано,

танків - 2885 (+6) од,

бойових броньованих машин - 5815 (+7) од,

артилерійських систем - 1867 (+2) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1536 (+0),

крилаті ракети - 480 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4368 (+2) од,

спеціальна техніка - 161 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по ворогу, вражено 3 позиції ЗРК, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 83 880 осіб (+420 за добу), 2 885 танків, 1 867 артсистем, 5 815 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17801) Генштаб ЗС (6763) знищення (7542) техніка (1849) втрати (4443)


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Топ коментарі
+30
Сегодня наши много покрошили вонючего обосанного кацапского мяса.
Какая то кацапская **** скоро получит похоронку и будет плакать, тварь.
Мелкий кацапский выродок останется без отца.
Ребятки, побольше убивайте эту кацапскую мразь. Удобряйте наш чернозем.
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19.11.2022 09:34 Відповісти
+15
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19.11.2022 09:56 Відповісти
+12
...пiдвищуйте гумус чорнозему, та дбайте, щоби дикi тваринки не голодували.
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19.11.2022 09:39 Відповісти
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цікаво, скільки в тій спец. техніці мобільних крематоріїв?
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19.11.2022 09:30 Відповісти
Я думаю, що жодного. Вони далі у тилу, на передку вони не потрібні.
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19.11.2022 10:19 Відповісти
Слава ЗСУ!
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19.11.2022 09:34 Відповісти
Сегодня наши много покрошили вонючего обосанного кацапского мяса.
Какая то кацапская **** скоро получит похоронку и будет плакать, тварь.
Мелкий кацапский выродок останется без отца.
Ребятки, побольше убивайте эту кацапскую мразь. Удобряйте наш чернозем.
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19.11.2022 09:34 Відповісти
...пiдвищуйте гумус чорнозему, та дбайте, щоби дикi тваринки не голодували.
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19.11.2022 09:39 Відповісти
Точніше вчора
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19.11.2022 11:10 Відповісти
так як їхні самиці, судячи з перехоплених розмов, дають своїм чмобам настанови, щоб ті не дезертирували, то я не впевнений, що ті самиці будуть плакати за ними. скоріше навпаки, будуть радіти жигулям. ну а на дірку завжди знайдеться якийсь Ашотік. )
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19.11.2022 13:45 Відповісти
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19.11.2022 09:56 Відповісти
Війна почалась майже 84 тищі орків тому і впевнено наближається до 100 тищ.
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19.11.2022 10:01 Відповісти
по факту 100 тис уже перетнула тиждень тому = 111649 тушок. і це без врахування задвухсочених мобіків з линири/динири, про втрати яких путлєру взагалі не доповідають. "Воскресенье 13.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 81542 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 11 ноября это 24723 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5384 убитыми и пропавшими безвести."
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19.11.2022 13:51 Відповісти
Покращення родючості українських земель це важливий державний пріоритет!
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19.11.2022 10:05 Відповісти
Ось він майбутній презідент України !
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19.11.2022 10:17 Відповісти
ТИХО.... а то арахамії з єрмачками та іншою мерзотою встали на-сторожі.....
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19.11.2022 10:49 Відповісти
Почуйте уважно -- уся ця корумпованна шваль дуже йще боягузлива . Й ***** все одне їм не вибачить . Вони тому керують Фофіком, бо в черепку мають більше знань й досвіту . Й тому не хочуть пійти за спермоусовим чи сашком захерченко . А Генерал це їх шанс якось "прапєтлять" до перемоги й тільки після неї щось собі придбати (як політики які керували (нібито) військовими) .
На нашу вдачу ми з єрмаками в одному човні перебуваємо й тому "штовхати човен" не в їх інтересах й вони будуть порошинки здувати з Залужного доки він буде "нести золоті яйця" .

Крім того , вони залежать від фінансування з США й ЕС , а там їм ніхто не дозволить якось чепати Генерала Перемогу .

В Україні взагалом теж таке громадянське суспільство яке й бандюганів з Банкової викидувало ... а тут якісь шлімазели з артистичного середовища . Й в 2014 році йще не було "військового вектору" впливу . А зара в ЗСУ перебуває найбільш активна й нетолірантна (до палацових інтриг) частина цього громадянського суспільства .

Више голову -- це вони повинні нас бздіти , а не ми їх !
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19.11.2022 11:25 Відповісти
згоден зі всім вищевказаним... але може статися...."па-пріколу"..... або "феномен" Парасюка також діє в Україні..., на щастя....
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19.11.2022 16:31 Відповісти
Цікаво ! https://www.youtube.com/watch?v=PFr-Ay81IBE Dmytro News Тарас Чорновіл Корупційний Цугцванг
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20.11.2022 10:52 Відповісти
передивляюся вже 2-раз....на жаль, так хотіли 73% виборців України...просто "па-пріколу"....думай-ТЕ!
а ХТО щось ІНШЕ очікував від руSSкого міра...?!
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20.11.2022 20:37 Відповісти
 
 