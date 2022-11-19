Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 83 880 осіб (+420 за добу), 2 885 танків, 1 867 артсистем, 5 815 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 83 880 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 83880 (+420) осіб ліквідовано,
танків - 2885 (+6) од,
бойових броньованих машин - 5815 (+7) од,
артилерійських систем - 1867 (+2) од,
РСЗВ - 393 (+0) од,
засоби ППО - 209 (+0) од,
літаків - 278 (+0) од,
гелікоптерів - 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1536 (+0),
крилаті ракети - 480 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4368 (+2) од,
спеціальна техніка - 161 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Какая то кацапская **** скоро получит похоронку и будет плакать, тварь.
Мелкий кацапский выродок останется без отца.
Ребятки, побольше убивайте эту кацапскую мразь. Удобряйте наш чернозем.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 11 ноября это 24723 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5384 убитыми и пропавшими безвести."
На нашу вдачу ми з єрмаками в одному човні перебуваємо й тому "штовхати човен" не в їх інтересах й вони будуть порошинки здувати з Залужного доки він буде "нести золоті яйця" .
Крім того , вони залежать від фінансування з США й ЕС , а там їм ніхто не дозволить якось чепати Генерала Перемогу .
В Україні взагалом теж таке громадянське суспільство яке й бандюганів з Банкової викидувало ... а тут якісь шлімазели з артистичного середовища . Й в 2014 році йще не було "військового вектору" впливу . А зара в ЗСУ перебуває найбільш активна й нетолірантна (до палацових інтриг) частина цього громадянського суспільства .
Више голову -- це вони повинні нас бздіти , а не ми їх !
а ХТО щось ІНШЕ очікував від руSSкого міра...?!