437 дітей загинуло та понад 837 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 19 листопада 2022 року більш ніж 1274 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 437 дітей загинуло та понад 837 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Офісу Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 423, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській – 32", - йдеться в повідомлепнні.



Так, 18 листопада у с. Комиш-Зоря Запорізької області у власному житловому будинку впритул військовослужбовцями РФ розстріляно родину разом із двома дітьми віком 5 та 14 років.



17 листопада у лікувальному закладі від поранень помер 4-місячний хлопчик. Він був поранений під час обстрілу ворогом с. Циркуни Харківської області.



Стало відомо про ще одну загиблу дитину внаслідок ракетного удару по приватному будинку 17 листопада в м. Вільнянськ Запорізької області.



Повідомляється також, щочерез бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

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