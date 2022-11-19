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Новини Агресія Росії проти України Війна
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437 дітей загинуло та понад 837 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

діти

Станом на ранок 19 листопада 2022 року більш ніж 1274 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 437 дітей загинуло та понад 837 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Офісу Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 423, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській – 32", - йдеться в повідомлепнні.

Так, 18 листопада у с. Комиш-Зоря Запорізької області у власному житловому будинку впритул військовослужбовцями РФ розстріляно родину разом із двома дітьми віком 5 та 14 років.

17 листопада у лікувальному закладі від поранень помер 4-місячний хлопчик. Він був поранений під час обстрілу ворогом с. Циркуни Харківської області.

Стало відомо про ще одну загиблу дитину внаслідок ракетного удару по приватному будинку 17 листопада в м. Вільнянськ Запорізької області.

Повідомляється також, щочерез бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Також читайте: 433 дитини загинуло та понад 837 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Автор: 

діти (5144) Офіс Генпрокурора (3276)


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Коли таке пишуть редактори -- хлопці дуже прошу завжди требо робити ремарку на те , що загиблих дітей Маріуполя ніхто не рахував . Й з загиблими дітьми Марика можливо цифру 437 множити на 5 чи на 10 ...
В Маріуполі було зруйнованно до 80% будинків ... експерти знають дуже трагічні пропорції між руйнацією цивільних будівль й загиблими мирними жителями . Нагадаю ,що до вторгнення населення Маріуполя було десь 480 тисяч мешканців .
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19.11.2022 10:11 Відповісти
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19.11.2022 11:32 Відповісти
 
 